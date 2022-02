Frankfurt Fashion Week: Chance als Modestadt

KOMMENTAR

Von Kathrin Rosendorff

Frankfurt ist nicht Paris, nicht Mailand, nicht New York. Dieser Vergleich ist auch unrealistisch wie unnötig. Die Stadt und Messe sollten anfangen die lokalen Designer:innen und die Menschen in der Stadt in den Mittelpunkt zu stellen. Der Kommentar.

Und plötzlich war Frankfurt Modemetropole. Schon im Sommer 2020 löste das Verwunderung aus. „Der Eiserne Steg wird zum schönsten Laufsteg Europas und die Zeil zur längsten Modemeile“, sagte damals der Frankfurter Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU). „Kann Frankfurt Mode?“, las man immer wieder. Vergleiche mit den Modewochen in Paris, New York, Mailand folgten. Oft auch aus der Politik.

So ein Vergleich ist ebenso unnötig wie unrealistisch. Frankfurt kann und muss auch nicht das neue Paris werden. Nicht mal die Berliner Fashion Week hat dies jemals erreicht. Doch auch jetzt, nach dem Weggang der Premium Group, die ja nie präsent war, gibt es weiterhin eine Chance für eine Modemesse. Es gibt kreative Frankfurter Designer:innen, die auch tolle Modenschauen inszeniert haben. Die Frankfurter Designerin Sevinc Yerli hat mit der Frankfurt Fashion Lounge anderen Kreativen eine Plattform gegeben. Stadt und Messe sollten ihrem Beispiel folgen, mehr mit lokalen Kreativen zusammenzuarbeiten, ihnen auch Showrooms in der Stadt zur Verfügung zu stellen. Denn bislang ist die Frankfurt Fashion Week an den meisten Leuten leider vorbeigegangen.

Im Juli sollte die Fashion Week die Menschen nun wirklich mit mehr Präsenz und Veranstaltungen in der Stadt abholen. Die Modefoto-Ausstellung in der B-Ebene der Hauptwache war ein kleiner Anfang. Bitte mehr davon.