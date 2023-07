Frankfurt Fashion Lounge: Ein Kleid aus Toffee-Verpackungen

Von: Kathrin Rosendorff

Nachwuchsdesignerin Lea Löwenherz gewinnt den dritten Platz mit ihrem Kleid aus alten Plastikverpackungen, das Model Nike trägt. © Rolf Oeser

Bei der fünften Frankfurt Fashion Lounge zeigen lokale Nachwuchstalente kreative und nachhaltige Mode.

Schon ein Großteil des Publikums sieht aus, als sei es Teil der Modenschau, die „in wenigen Minuten“ – wie immer wieder eine Stimme über die Lautsprecher verkündet – beginnt: Da sitzt in der ersten Etage des Hotels Sofitels unweit der Alten Oper eine Zuschauerin in einem langen schwarzen Glitzerabendkleid und fächert sich Luft zu.

Erhan sitzt auf der anderen Seite des Raums: Der 22-Jährige ist heute auch einer der zahlreichen Gäste. Er hat vor vier Monaten seinen Abschluss an der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode absolviert und trägt seine eigene Kreation: Über seinem Hemd und den Boxershorts mit Pailletten hat er einen durchsichtigen „Haute Couture“-Überhang (mit angenähten Perlen und Pailletten) mit langer weißer Schleppe und dazu trägt er Lipgloss und Highheels. Willkommen bei der fünften Frankfurt Fashion Lounge, die von Beginn an unabhängig war von der Frankfurt Fashion Week, die nie wirklich richtig stattfand.

Lokales Design wird gefeiert

Ganz anders eben die Frankfurt Fashion Lounge, die sich durchgesetzt hat. An diesem Samstagmittag feiert sie mit einer großen Eröffnungsfeier lokale Designer:innen und den Modenachwuchs. Es gibt „25 Events“ und über 100 Designer:innen zeigen bis Dienstag bei Modeschauen und in Showrooms ihre Kollektionen. In Panels geht es aber auch um Themen wie Nachhaltigkeit – und es ist ein Ort zum netzwerken. „Frankfurt ist für mich eine Modestadt und Frankfurt braucht diese Plattform“, sagt Initiatorin Sevinc Yerli. Sie betont auch, dass es das letzte Mal sei, dass sie vom hessischen Wirtschaftsministerium gefördert werde. „Ich hoffe aber sehr, dass Sie uns alle unterstützen und die Wichtigkeit erkennen, damit die Kreativwirtschaft nicht nur Umsatz macht, sondern von der Stadt auch unterstützt wird und diese Plattform weitergeht“, sagt sie in Richtung Publikum und Ansgar Roese, Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsförderung.

Bislang hat die Wirtschaftsförderung das Mentoring-Programm für Nachwuchstalente gefördert. Dann beginnt auch schon die erste Runway Show: Eine Hommage an den im Februar verstorbenen Modedesigner Paco Rabanne. Gleichzeitig spielt die „Wiederverwertung von Produkten“ eine Rolle, wie Roland Thießen, Geschäftsführer der Maßschneider-Innung Rhein-Main betont. Er ist der Teil der Fachjury. Zu sehen sind die Kreationen von 13 jungen Talenten im zweiten Lehrjahr der Frankfurter Schule für Mode und Bekleidung.

Ganz aufgeregt im Publikum sitzt Sabine Vollmer, denn gleich ist das Kleid ihrer Tochter Lea Löwenherz (so ihr Künstlername) auf dem Laufsteg zu sehen. Die ehemalige Germany’s-Next-Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo moderiert mit viel Charme und Witz durch die Eröffnung: „Es ist immer Zeit für ein Küsschen.“

Kurz danach wirft Sabine Vollmer ihrer Tochter Lea Löwenherz Luftküsse zu. Denn die 22-Jährige gewinnt den dritten Platz – und wird bald drei Monate von lokalen Mentor:innen beim Eintritt in die Modewelt unterstützt. „Ich bin überglücklich“, sagt Lea Löwenherz. Platz eins geht an Laura Werner. Löwenherz hat die Fachjury mit einem Kleid, das sie aus alten „Toffee“-, Käse- und veganen Wurstverpackungen mit Kabelbinder verbunden hat, überzeugt. Überreicht wird der Preis vom Ehrengast, dem Designer Tilmann Grawe, der sieben Jahre (1992 bis 1999) mit Paco Rabanne gearbeitet hatte und seit vielen Jahren in Paris lebt und arbeitet. Wie er erzählt, hat er seine Maßschneiderausbildung einst in Frankfurt absolviert.

Alle Termine und Tickets auf: frankfurtfashionlounge.de

Schüler:innen der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode präsentieren auch bei ihrer zweiten Runway Show „Colourboration“ ihr Können. © Rolf Oeser