Frankfurt: Fahrradkorso gegen Kraftwerkspläne der Mainova

Demo

Von George Grodensky schließen

Klimabewusste Gruppen demonstrieren am Samstag: Auf dem Fahrrad für die Zukunft.

Eine ganze Reihe von klimabewussten Gruppen haben am Samstagabend gegen die Kraftwerkspläne der Mainova demonstriert. Die will wegen des für 2026 geplanten Ausstiegs aus der Kohle das Heizkraftwerk West im Gutleutviertel zu einem Gaskraftwerk umrüsten. Ein ähnliches Projekt unter Beteiligung der Mainova entsteht in Hanau.

Etwa 150 Menschen haben an der Fahrraddemo teilgenommen. Vom Willy-Brandt-Platz aus ging es über die Stationen Uniklinik, Adolf-Miersch-Siedlung in Niederrad und die Siemens-Energy-Niederlassung in der Bürostadt zum Heizkraftwerk West. „Mit dem Fahrrad fahren wir, weil es Spaß macht“, sagte Daphne, eine der Sprecherinnen von „Fridays for Future“. Aber auch, weil das mit den Stationen eine ziemlich lange Wegstrecke ergibt.

Kürzer geht es aber nicht, an jedem Stopp geht es um klimarelevante Themen. Die Unikliniken etwa sind einer der größten Abnehmerinnen der Mainova-Fernwärme aus dem Heizkraftwerk West. Bei der Miersch-Siedlung steht das Thema Wärmesanierung im Fokus. „Wir brauchen Veränderungen“, sagt Daphne. Die müssten aber ökologisch und sozial verträglich sein, also nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden.

Vier Hauptforderungen formulieren die Protestierenden: Es soll keine neuen Gaskraftwerke in Frankfurt geben, auch nicht in Hanau. Die Mainova soll aus dem Lobbybund „Zukunft Gas“ austreten. Man möchte die Mainova demokratisieren, also mehr Transparenz herstellen. Die Energieversorgerin soll aber auch Entschädigungen zahlen an Gemeinden in Kolumbien. Daher beziehe die Mainova seit vielen Jahren günstige Kohle.

Die Lage vor Ort bezeichnet Alexis Passadakis von Attac als „verheerend“. Da dürfe es mit dem Kohleausstieg 2026 nicht „einfach einen Schlussstrich geben“. Das verdeutlicht ein Brief von Tierra Digna, der bei der Demo verlesen wird. Die kolumbianische Organisation setzt sich für Gemeinschaften ein, deren Menschenrechte durch Wirtschaftsprojekte bedroht und verletzt werden. So hinterlasse der Schweizer Rohstoffhandelsgigant Glencore seine Minen vor Ort gerne mal abrupt, ohne Umweltschäden zu beheben und ohne Sozialplan für die Arbeitskräfte.

Seit mehr als 25 Jahren gehöre Glencore zu den Mainova-Lieferanten. Tierra Digna fordert nun, den Kauf kolumbianischer Kohle vorerst auszusetzen und die Lieferanten auf Arbeitsschutz, Sozialpläne und besseren Umgang mit der Natur vor Ort zu verpflichten. Die bisherigen Opfer des Raubbaus müssten entschädigt, die zerstörte Natur wieder aufgebaut werden. Als ersten Schritt solle die Mainova etwa den Bau eines Frauenhauses fördern, sagt Passadakis. Frauen, oft alleinerziehende Mütter, litten unter Gewalt, würden in die Prostitution gezwungen.

Auch Daphne von „Fridays for Future“ mahnt, der globale Norden dürfe nicht mehr ignorant die Augen verschließen vor den Auswirkungen der aktuellen Klimakrise. Auch wenn die vor allem den globalen Süden träfen. Jetzt für 300 Millionen Euro die Anlage zu modernisieren, aber nur von einem fossilen zum nächsten zu wechseln, also von Kohle zu Gas, bezeichnet Matthias von „Fridays for Future“ als „Wahnsinn“. Zumal bei der Verbrennung von Gas zwar weniger CO2 frei werde, dafür bei der Förderung aber mehr Methan, was das Klima stärker belaste.

Dabei habe die Stadtgesellschaft doch eigentlich Mitspracherecht bei den Entscheidungen der Mainova, finden die Protestierenden. Oder sollte es haben. 75 Prozent der Anteile halte die Stadt Frankfurt. Dennoch seien die Entscheidungswege intransparent. Daher sei eine demokratische Vergesellschaftung nötig.