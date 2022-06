Frankfurt: Fahrradfreundliches Westend

Von: Florian Leclerc

Teilen

Auch der Kettenhofweg und der Grüneburgweg sollen fahrradfreundlich werden. Foto: Rolf Oeser © ROLF OESER

Der Oeder Weg im Nordend ist die erste sogenannte fahrradfreundliche Nebenstraße in Frankfurt. Nun nennt das Verkehrsdezernat den Zeitplan für den Umbau weiterer Straßen.

Mit dem Oeder Weg im Nordend ging es los. Die Straße wurde zur ersten sogenannten fahrradfreundlichen Nebenstraße in Frankfurt umgebaut. Dabei führt sie eigentlich als Hauptstraße durchs Quartier. Der Radverkehr und die Außengastronomie bekamen mehr Platz, die Autos etwas weniger, an Parkplätze für den Lieferverkehr wurde auch gedacht. Demnächst werden noch Bänke und Pflanzen in sogenannten Parklets aufgestellt, damit Menschen es sich dort ohne Konsumpflicht gemütlich machen können.

Mit dem Grüneburgweg und dem Kettenhofweg sowie der Robert-Mayer-Straße geht das Projekt weiter. Im Grüneburgweg sei die Fahrbahn bereits ausgebessert worden, teilte Stefan Lüdecke aus dem Verkehrsdezernat mit. Als nächstes seien Markierungen geplant - ähnlich wie auf dem Oeder Weg, also mit viel Rot. Im Sommer soll der erste Abschnitt im Grüneburgweg umgebaut sein. Im Herbst komme der erste Abschnitt im Kettenhofweg an die Reihe.

Zum Umbau hatte es aus dem Gewerbe auch kritische Stimmen gegeben. Aber sind die repräsentativ? Oder unterstützt die Mehrheit der Frankfurterinnen und Frankfurt die Umverteilung des Straßenraums zugunsten von Fußgänger:innen und Radfahrer:innen? Das will die Frankfurt University of Applied Sciences, vormals Fachhochschule, in Erfahrung bringen.

Sie wird das Verkehrsgeschehen am Oeder Weg dokumentieren und Befragungen durchführen. Anwohner:innen, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmende kommen zu Wort. „Ziel ist es, wissenschaftlich belegbare Aussagen über die Veränderungen des Nutzungsverhaltens und der Sichtweisen treffen zu können“, sagt Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne).

Im Radentscheid-Kompromiss ist der Umbau weiterer Straßen vorgesehen: Brückenstraße, Daimlerstraße und Schielestraße, Frankenallee, Gutzkowstraße, Moselstraße und Westendstraße, Nordendstraße, Zeuläckerstraße, Oberräder Fußweg. fle