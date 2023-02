Frankfurt: Fahndung nach tödlichen Schüssen in Rödelheim

Von: Oliver Teutsch

Das Opfer der Schüsse. Foto: Polizei © Polizei

5000 Euro Belohnung für Hinweise. Wer hat das Opfer oder dessen Fahrzeuig am 12. Dezember gesehen?

Knapp zwei Monate nach den tödlichen Schüssen in Rödelheim bittet die Kriminalpolizei um die Hilfe der Öffentlichkeit zur Ergreifung des Täters. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Unbekannten führten, sei eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am 12. Dezember war der 56-jährige Dario Klecina auf dem Gehweg in der Schmittener Straße auf Höhe der Hausnummer 2 von mehreren Schüssen getroffen worden und noch am Tatort verstorben. Die Schüsse hatten im Stadtteil viele Menschen gehört, Hinweise auf den Schützen scheint es bislang aber nicht zu geben.

So konzentrieren sich die Nachfragen der Polizei zunächst auf das Opfer und sein Fahrzeug und wo beide am Tattag möglicherweise gesehen wurden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und das Polizeipräsidium Frankfurt (Kommissariat 11) unter der Rufnummer 069/ 755 – 51199 entgegen.

Das Fahrzeug des Opfers. Foto: Polizei © Polizei