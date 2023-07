Frankfurt: EZB macht Zentrale über den Sommer dicht

Von: Oliver Teutsch

Sieht modern aus, doch mit der Elektrik hapert es bereits: Die EZB-Zentrale im Frankfurter Ostend. Foto: Peter Jülich © peter-juelich.com

Sanierung der Elektronik nach nur acht Jahren ein Schlag ins Kontor / Tausende ausgesperrt. Neubau steht unter keinem guten Stern.

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihren Hauptsitz im Ostend in den kommenden Wochen dicht machen und Tausende Beschäftigte aussperren. Der Grund dafür seien „Wartungs- und Verbesserungsarbeiten an der Elektrik“, wie die EZB am Mittwoch auf FR-Anfrage schriftlich mitteilte. Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor von der bevorstehenden Schließung der Zentrale berichtet und als Zeitraum den kompletten August genannt. Demnach soll am Donnerstag ein letztes Mal vor der Sommerpause der EZB-Rat in dem Gebäude tagen, bevor das doppeltürmige Hochhaus geräumt wird. In der Antwort der EZB an die FR wurde als Zeitraum der Reparaturarbeiten nur „über den Sommer“ genannt.

Die Elektrik gehört zur kritischen Infrastruktur der EZB-Zentrale. Der Handel mit Wertpapieren läuft ebenso elektronisch wie Daten-Backups. Eine so umfassende Sanierung nur acht Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes ist daher ein Schlag ins Kontor der Zentralbank. Das Kontrollorgan selbst versucht den Umstand klein zu halten. Die Schließung sei „zu Wechsel- und Testzwecken“ erforderlich. Der Betrieb der EZB laufe normal weiter. Die rund 3500 Beschäftigten könnten im Home Office arbeiten oder sich im Standort am Willy-Brandt-Platz „temporäre Arbeitsplätze buchen“. Nach FR-Informationen hatte es schon im Mai an langen Wochenenden Teilschließungen des Gebäudes gegeben, um die Problematik in den Griff zu bekommen, was offenbar nicht gelang.

Der Neubau der EZB in der Sonnemannstraße steht unter keinem guten Stern. Schon vor Baubeginn im Oktober 2008 hatte es jahrelange juristische Querelen gegeben, da auf dem von der EZB erworbenen Gelände auch die denkmalgeschützte Großmarkthalle steht. Dann war es den europäischen Währungshütern nicht gelungen, ein Generalunternehmen für das Bauvorhaben gewinnen zu können. Dadurch mussten die Baulose einzeln ausgeschrieben werden, wodurch die Baukosten von zunächst geplanten 850 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro stiegen. Anfang 2011 trennte sich die EZB dann von der Rohbaufirma, die für den Hochhausturm verantwortlich war. Effizienz und Qualität der Arbeit hätten zu wünschen übrig gelassen, hieß es seinerzeit.

Die nun erforderliche komplette Schließung ist ein weiterer Rückschlag. Die Süddeutsche Zeitung hatte in ihrem Bericht gemutmaßt, das damals für die Elektrik verantwortliche Unternehmen habe mittlerweile pleite gemacht, wodurch die EZB auch keine Regressforderungen geltend machen könnte. Auch dazu machte die Behörde am Mittwoch keine Angaben.