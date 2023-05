Frankfurt: Explosion in der Sparkasse

Von: Michael Forst

Der Vorraum der Sparkassenfiliale in Alt-Sossenheim glich gestern einem Trümmerfeld. © Maik Reuß

Geldautomat mitten in Sossenheim gesprengt.

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten der Sparkasse in Sossenheim gesprengt. Zeugen berichteten von zwei Explosionen in der Straße Alt-Sossenheim und drei männlichen Tätern, die in einem Audi A6 geflüchtet seien. Das Auto habe ein Kölner Kennzeichen gehabt, das allerdings als gestohlen gemeldet wurde, wie Polizeisprecher Bintu Lond auf Anfrage mitteilte. Er bestätigte auch, dass die Männer Geld erbeutet hatten. Über die Summe konnte er keine Angaben machen – ebenso wenig zur Höhe des Sachschadens.

Freitagmorgen glich der Vorraum der Bank einem Schlachtfeld. Die Inneneinrichtung war komplett zerstört, Fenster zerborsten, Glas und Betonteile lagen auf dem abgesperrten Gehsteig und teils auf der Fahrbahn. Die Bewohner der über der Sparkassen-Filiale liegenden Wohnung mussten evakuiert werden. Berichte, wonach die Täter zuvor den Mitarbeiter einer Security-Firma mit vorgehaltener Waffe vertrieben hatten, wollte der Sprecher nicht bestätigen.

Die Sossenheimerin Irene Brum wohnt im Haus schräg gegenüber und berichtete, dass sie von einem riesigen Explosionsknall geweckt worden war. „Ich blickte dann geschockt vom Fenster aus auf die Bank runter, sah Autos schnell wegfahren. Ich hörte laut rufende Männer und eine Frau schrie.“ Aus dem Dachfenster über dem verwüsteten Vorraum habe sie Rauch aufsteigen sehen. Die Polizei sei schnell am Tatort gewesen und habe ihn mit Scheinwerfern hell erleuchtet. Seit 1989 lebe sie in der Straße, sagte Brum. „Aber so was habe ich noch nie erlebt.“

Die Filiale in Sossenheim stand auf der 2021 veröffentlichten Streichliste der Frankfurter Sparkasse und sollte noch in diesem Jahr für immer geschlossen werden. Dass sie bis zum ursprünglichen Schließungstermin noch einmal geöffnet wird, ist nicht zu erwarten.mfo/hv