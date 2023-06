Frankfurt: Experimentieren und dabei Deutsch lernen

Von: Anja Laud

Indem sie Experimente präsentieren, erweitern die Jugendlichen ihre Sprachkompetenz. © Peter Jülich

Ein Sprachprojekt im Experiminta Science Center in Frankfurt hilft Jugendlichen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist, beim Spracherwerb.

Lässt sich eine Brücke ohne Nägel und Mörtel bauen? Die Brücke des Universalgenies Leonardo da Vinci im Experiminta ist der Beweis, dass es geht, und sie fasziniert Lidya (19) und Varda (19). Die beiden Schülerinnen der Wilhelm-Merton-Schule, einer berufsbildenden Schule, für die Deutsch nicht die erste Sprache ist, haben in dem Science-Center an einem Sprachprojekt teilgenommen, dass ihnen und ihren Mitschüler:innen geholfen hat, ihre deutsche Sprachkompetenz zu verbessern.

„Experimentieren und darüber sprechen: die 130 Mitmachstationen im Experiminta ermöglichen eine handlungsorientierte Sprachförderung“, begründet Andrea Gassmann, die Geschäftsführerin des Museums, warum Sprachprojekte, wie das an dem Lidya und Varda teilgenommen haben, in ihrem Haus Tradition haben. 60 Schüler:innen aus drei Schulklassen, die aus der Ukraine und anderen Ländern der Welt stammen, beschrieben und erläuterten am Donnerstag zum Abschluss des Förderangebots in Präsentationen einzelne Phänomene, die im Science-Center gezeigt werden. „Ich habe meinen Wortschatz erweitern können“, sagt Varda. „Ich habe viele Fachwörter gelernt“, sagt Lidya. „Und es hat auch noch viel Spaß gemacht“, ergänzt Samira (18).

Die Förderschul- und Sprachheillehrerin Marianne Wiedenmann, Dozentin in der Lehrerfortbildung und an der Goethe-Universität im Fachbereich Erziehungswissenschaften, leitete das Sprachprojekt. Möglich wurde es, weil die Flughafenstiftung „ProRegion“ Geld gab. „Sprachkompetenz ist wichtig für das Vorankommen in Schule und Beruf“, erläutert Wolfgang Haas, Leiter der Geschäftsstelle der Stiftung, warum „ProRegion“ sich engagierte.

Sprachsensibel lehren

Das Sprachprojekt begann nach den Osterferien zunächst mit einem Treffen von Lehramtsstudent:innen, die bereit waren, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Viele von ihnen hätten eigene Erfahrungen mit Deutsch als Zweitsprache, wie Marianne Wiedenmann sagt, aber dennoch hätten sie sich zuvor damit befassen müssen, wie sprachsensibel und in einfacher Sprache unterrichtet werde. Und auch die Frage, wie sie mit Jugendlichen umgehen, die vor Kriegen geflüchtet sind, hätte die Studierenden beschäftigt. Ein Teil der Schüler:innen, die am Sprachprojekt teilgenommen haben, stammt aus einer Intensivklasse, in der ukrainische Jugendliche Deutsch lernen.

Danach besuchten die angehenden Lehrer:innen, deren überdurchschnittliches Engagement die Projektleiterin lobte, mit den Jugendlichen das Experiminta, wo diese alle Mitmachstationen ausprobierten und sich dann für eine Station entscheiden mussten. Für diese erarbeiteten sie mit Hilfe der Studierenden und ihrer Lehrer:innen schließlich eine Präsentation.

Die Schüler:innen hätten das Sprachprojekt mit großer Ernsthaftigkeit verfolgt, sagt Imke Beers, die eine der Klassen in Naturwissenschaften unterrichtet. Das Lernen an einem außerschulischen Lernort wie dem Experiminta sei intensiv gewesen.