Frankfurt: Etwas Entlastung bei Erdgas und Wärme

Energie

Von Christoph Manus schließen

Der Frankfurter Energieversorger Mainova zieht im Dezember keinen Abschlag für Erdgas und Wärme ein. Damit setzt er die Soforthilfe des Bundes um. Der Linken im Römer geht das nicht weit genug.

Der Frankfurter Energieversorger Mainova wird Haushalten, die er mit Erdgas oder Wärme versorgt, im Dezember keinen Abschlag abbuchen. Das hat das Unternehmen, das zu 75 Prozent der Frankfurter Stadtwerke Holding gehört, am Donnerstag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau mitgeteilt. Kundinnen und Kunden, die die Zahlungen per Dauerauftrag oder Überweisung vornehmen, können diese für Dezember streichen. Damit setzt der Energieversorger das am Samstag in Kraft getretene Bundesgesetz zur so genannten Dezember-Soforthilfe um. Die Kosten für diese Entlastung trägt der Bund. Haushalte, die keinen direkten Vertrag mit Mainova haben, spüren diese Entlastung allerdings erst spät – über die Heizkostenabrechnung des Vermieters oder der Hausverwaltung.

Für das kommende Jahr hat Mainova Anfang vergangener Woche starke Preiserhöhungen angekündigt. Das Unternehmen verlangt dann in der Grundversorgung gut 50 Cent pro Kilowattstunde Strom und 17,37 Cent pro Kilowattstunde Gas. Auch hier will der Bund entlastend wirken. Nach der geplanten Strom- und Gaspreisbremsen müssen Kundinnen und Kunden für 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs nur 40 Cent pro Kilowattstunde für Strom und 12 Cent pro Kilowattstunde pro Gas zahlen. Die Differenz übernimmt der Bund. Anders als die Soforthilfe sind diese Preisbremsen allerdings noch nicht beschlossen.

Die Linke im Römer fordert angesichts des geplanten Gesetzes jetzt schon die Energieversorger Mainova und Süwag auf, die geplanten Preiserhöhungen zurückzunehmen. Diese entbehrten nun jeglicher Grundlagen, sagt Fraktionschefin Dominike Pauli. „Auch die ABG muss die 110 prozentige Erhöhung der Heizkostenvorauszahlungen unmittelbar wieder zurücknehmen.“ Die Linke im Römer fordert zudem den Frankfurter Magistrat auf, durchzusetzen, „dass es in Frankfurt keine Energiesperren mehr geben darf“.

Mainova teilte am Donnerstag mit, eine Versorgungseinstellung sei „immer Ultima Ratio, die es zu vermeiden gilt“. Die Frage eines Moratoriums sei aber „grundsätzlich eine politische Entscheidung“.