Frankfurt: Etwa 20 Straßenbaustellen in den Sommerferien

Von: Florian Leclerc

Das Radfahren auf der Mainzer Landstraße zum Platz der Republik soll komfortabler werden. Rolf OEser © Rolf Oeser

Die Stadt saniert in diesem Sommer etwa 20 Straßen. Unter anderem bekommt die Mainzer Landstraße zum Platz der Republik hin einen getrennten Radweg.

In Frankfurt werden in diesem Sommer nach Angaben des Straßenbauamts etwa 20 Straßen saniert. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf Verkehrsbehinderungen und Umleitungen einstellen.

Mainzer Landstraße: Die Stadt saniert die Fahrbahn stadteinwärts zwischen Hafenstraße und Platz der Republik. Der Straßenabschnitt ist drei Wochen lang gesperrt (24. Juli bis 11. August). Für den Radverkehr kommen rote Markierungen und teilweise Trennelemente zur Fahrbahn hinzu. Autos fahren alternativ über Schmidtstraße, Römerhof, Katharinenkreisel in die Innenstadt.

Mörfelder Landstraße: An der Kreuzung von Mörfelder Landstraße und Oppenheimer Landstraße erneuert die Stadt die Fahrbahn. Die Arbeiten dauern vom 21. bis 31. Juli. Die Oppenheimer Landstraße wird in Richtung Ziegelhüttenweg gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Darmstädter Landstraße : Wegen Arbeiten der Netzdienste Rhein-Main wird die Darmstädter Landstraße in Höhe Bischofsweg vom 24. Juli bis 11. August mit einer Baustellenampel geregelt.

Alt-Schwanheim: Die Straße Alt-Schwanheim wird wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen zwischen Vogesenstraße und Flaischlenstraße vom 24. Juli bis 25. August gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Allerheiligenstraße: Wegen Arbeiten an einer Fernwärmeleitung wird die Allerheiligenstraße zwischen Lange Straße und Stoltzestraße vom 24. Juli an sechs Wochen lang bis zum Ende der Sommerferien für den Verkehr gesperrt. Autos umfahren die Baustelle von der Hanauer Landstraße aus über den Anlagenring. Zusätzlich kommt es in der Straße Allerheiligentor vom 24. Juli bis 11. August zu einer Fahrspurreduzierung in Richtung Lange Straße.

Baseler Straße: Wegen Arbeiten an einer Gasleitung kommt es in der Baseler Straße zwischen Gutleutstraße und Wiesenhüttenstraße vom 24. Juli bis zum Ende der Sommerferien zu Fahrspurreduzierungen in beide Richtungen.

Hanauer Landstraße: In der Hanauer Landstraße verlegen die Netzdienste Rhein-Main Leerrohre für die Stromversorgung. Zwischen Ernst-Heinkel-Straße und Dieselstraße werden vom 24. Juli bis zum Ende der Sommerferien Fahrspuren reduziert.

Niederräder Ufer: Wegen Kranarbeiten wird das Niederräder Ufer zwischen Hahnstraße und Lyoner Straße am Freitag, 28. Juli, stadtauswärts für Fahrzeuge gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Liebigstraße: Die Stadt saniert die Kreuzung zur Eppsteiner Straße vom 31. Juli an. Die Liebigstraße wird zwischen Eppsteiner Straße und Altkönigstraße bis 6. August, gesperrt. Die Metrobuslinie M36 fährt in Richtung Westbahnhof eine Umleitung über Grüneburgweg und Siesmayerstraße. Die Haltestellen Altkönigstraße, Wöhlerstraße und Westend entfallen.

Borsigallee: Auf der Borsigalle werden etwa 160 Meter Fahrbahndecke stadteinwärts ab der Kruppstraße saniert. Zwischen Kruppstraße und Friesstraße wird vom 31. Juli bis 5. August die Fahrspur reduziert.

Olof-Palme-Straße: Wegen Arbeiten der Netzdienste Rhein-Main wird die Olof-Palme-Straße zwischen An den Mühlwegen und Kupferhammer vom 7. bis 25. August zur Einbahnstraße in Richtung Süden. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Buslinie 29 nutzt ab dem Nordwestzentrum, Haltestelle Bernadottestraße, die Umleitung. In Richtung Nordwestzentrum fährt sie planmäßig.

B40: Wegen Straßenarbeiten von Hessen-Mobil wird die Anschlussstelle Frankfurt-Sindlingen an der B40 von 13. August bis 3. September vom Krifteler Dreieck nach Sindlingen und von Sindlingen in Richtung Flughafen gesperrt. Eine Umleitung in Richtung Sindlingen erfolgt über den Schwanheimer Knoten; in Richtung Flughafen über Hoechster-Farben-Straße.

Römerstadt: Wegen Brückenbauarbeiten zwischen Am Forum und Hadrianstraße wird die Straße vom 21. August bis Oktober 2024 zur Einbahnstraße in Richtung Hadrianstraße.

Weitere Straßenarbeiten gibt es auf der Hansaallee stadteinwärts (7. August bis 1. September), Erich-Ollenhauer-Ring (12. bis 14. August), Gießener Straße (14. August bis Ferienende), Markstraße (14. bis 28. August), Starkenburger Straße (14. August bis Ferienende), Geisenheimer Straße (16. bis 22. August), Den Haager Straße (28. August bis 8. September), Königsteiner Straße (bis 31. August). Die Straße Unterlindau ist wegen Kranarbeiten am 29. August zwischen Bockenheimer Landstraße und Staufenstraße gesperrt. Der Grüneburgweg ist wegen Baumschnitts zwischen Reuterweg und Leerbachstraße vom 15. bis 18. August zur Eschersheimer Landstraße hin gesperrt.