Frankfurt: Entscheidung zu Bühnen-Neubau im Juli

Von: Florian Leclerc

Blick auf Oper und Schauspiel am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt. Foto: Rolf Oeser © ROLF OESER

Im Kulturausschuss spricht sich die Römer-Koalition für eine schnelle Standortentscheidung aus. Auch die Finanzierung ist noch Thema.

Die Römer-Koalition will sich vor der Sommerpause im Juli auf einen Standort für den Neubau der Städtischen Bühnen festlegen.

„Wir wollen die Entscheidung noch vor der Sommerpause treffen. Dann wird es einen Architekturwettbewerb geben“, sagte Uwe Paulsen (Grüne) im Kulturausschuss. „Es wird jetzt Zeit, eine Standortentscheidung zu treffen“, sagte Britta Wollkopf (Volt). Die Frage nach der Finanzierung müsse ebenfalls geklärt werden.

Drei Varianten stehen zur Wahl

Zur Wahl stehen drei Varianten: Neubau von Oper und Schauspiel am Willy-Brandt-Platz, Neubau der Oper an der Neuen Mainzer Straße und des Schauspiels am Willy-Brandt-Platz (Kulturmeile) oder ein Neubau der Oper am Willy-Brandt-Platz und des Schauspiels gegenüber in der Wallanlage (Spiegellösung).

Angegebene Kosten: 1,3 Milliarden Euro. Das Ansinnen der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus nach Rekonstruktion des Theaters von 1902 lehnte die Koalition ab. Mathias Pfeiffer (BFF) regte an, die Bühnen wie in Regensburg zum Staatstheater zu machen.

Auch Michael Müller (Linke) hob das Beispiel Regensburg positiv hervor. OB Mike Josef kündigte Gespräche mit allen Beteiligten an.

