Frankfurt: Entlastung für Wohnprojekte in Sicht

Von: Christoph Manus

Die Römer-Koalition in Frankfurt hätte gern, dass auch Gruppen, die bereits Erbbaurechtsverträge mit der Stadt geschlossen haben, wie hier: Kolle, von den Änderungen profitieren. © Rolf Oeser

Gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte in Frankfurt fordern seit Jahren eine Senkung des Erbbauzinssatzes. Nun gibt es im Römer zumindest Bewegung.

Für all die gemeinschaftlichen und genossenschaftlichen Wohnprojekte in Frankfurt, die dieser Tage hin und her rechnen, wie sie ihre Vorhaben angesichts der hohen Baukosten, Zinsen und Grundstückskosten realisieren können, verspricht ein Antrag der Römer-Koalition jetzt wenigstens ein bisschen Hoffnung. Das Bündnis von Grünen, SPD, FDP und Volt will den Magistrat darin auffordern lassen, ein Konzept für die bereits vor zwei Jahren im Koalitionsvertrag versprochene Reduzierung des Erbbauzinssatzes für gemeinwohlorientierte Akteur:innen vorzulegen. Diese sollen für städtische Erbbauflächen statt 2,5 Prozent künftig einen Zinssatz von 1,5 Prozent oder weniger zahlen müssen.

Die Römer-Koalition würde gerne ermöglichen, dass auch Gruppen, die in den vergangenen fünf Jahren einen Erbbauvertrag mit der Stadt abschlossen, von der geplanten Senkung profitieren können. Dies allerdings nur, wenn diese nachweisen, dass sie die Senkungen an die Mieter:innen weitergeben. Sie will den Magistrat zudem beauftragen, mit den Stiftungen, Gesellschaften und Kirchen, die in Frankfurt Flächen in Erbpacht vergeben, über Möglichkeiten für eine Senkung des Erbbauzinses für gemeinwohlorientierte Projekte zu sprechen.

Bodenpreise sehr hoch

Die Koalition begründet ihren Antrag mit den extrem gestiegenen Bodenpreisen in Frankfurt. In Nordend-West etwa sei der durchschnittliche Bodenrichtwert von 1500 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2010 auf 7700 Euro pro Quadratmeter gestiegen, habe sich also mehr als verfünffacht. Da sich der Erbbauzins am Bodenrichtwert orientiert, würden bei der Neuvergabe von Flächen extrem hohe Pachtsummen fällig. Doch dies stehe „dem politischen Ziel entgegen, mit kommunalen Flächen günstigen Wohnraum zu schaffen und für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu sorgen“.

Schon seit Jahren klagen gemeinschaftliche Wohngruppen und Genossenschaften über die hohen Pachtzinsen und fordern eine deutliche Reduzierung des Satzes. Ihre Situation hat sich in den vergangenen Monaten durch den starken Anstieg der Zinsen noch verschlechtert. Das Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen hat daher die Stadt zuletzt immer wieder aufgefordert, die Projekte stärker zu unterstützen.

Die Römer-Koalition ist dazu durchaus bereit. Erst vor einigen Wochen etwa bewilligte sie dem Hausprojekt „Kolle“, das in Griesheim Wohnraum für 42 Menschen baut, ein zinsloses Darlehen in Höhe von 750 000 Euro.

Die Linke im Römer hatte schon im Januar einen weitergehenden Antrag zur Senkung des Erbbauzinssatzes eingebracht. Darin schlägt sie vor, diesen für gemeinwohlorientierte genossenschaftliche und gemeinschaftliche Wohnprojekte auf 0,5 Prozent zu senken. Die Koalition verschob die Entscheidung über diesen Antrag zuletzt von Sitzungsrunde zu Sitzungsrunde. Stets mit Verweis auf den nun gestellten eigenen Antrag zum Thema.