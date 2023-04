Frankfurt: Empowerment als Schlüssel

Teilen

Alhaji Allie Bangura, Gründer des Netzwerks Adan. © Privat

Alhaji Allie Bangura hat das Netzwerk Adan für Schwarze Menschen mitgegründet.

Es ist ein kalter Februarmorgen im Jahr 2013. Drei junge Schwarze Männer fahren in der Regionalbahn nach Frankfurt zu ihren Praktika. An dem Kragen ihrer Hemden stecken säuberlich gebundene Krawatten, das Leder ihrer Schuhe glänzt. Täglich treten sie von nun an den Weg zum bedeutendsten Finanzplatz Deutschlands an und tauschen sich über das Studium und ihren Werdegang aus. Mit dem Ende des Praktikums erkennt Alhaji Allie Bangura den Wert eines solchen Austauschs für die afrikanische Diaspora und die Notwendigkeit eines Netzwerks.

2014 schlägt Allies Idee Wurzeln. In einem kahlen Raum des Club Voltaire diskutieren Allie, seine Schwestern und zehn ambitionierte „BPoC“ – Black and People of Color – aus dem Freundeskreis über den Namen der Initiative. Da sie vor allem ihre afrikanischen Wurzeln, ihr Heranwachsen in Deutschland sowie ihr Dasein als Studierende verbindet, entscheiden sie sich für den Namen „Afro Deutsches Akademiker Netzwerk“ (Adan).

Wenn der 35-Jährige an diese Zeit zurückdenkt, verziehen sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln: „Ich hätte nie gedacht, dass diese kleine Initiative so einen großen Einfluss auf die Lebenswege anderer Personen und auf mein Leben haben würde.“

In Deutschland, Österreich und der Schweiz finden sich neun Jahre später knapp 500 Personen mit afrodiasporischem Hintergrund oder dem Interesse an Afrika in dem ehrenamtlichen Verein zusammen. Sie genießen die Teilnahme am alljährlichen Sommerfest oder nutzen diverse Veranstaltungen des Netzwerks wie beispielsweise den „Adan-Buchclub“, um sich weiterzubilden. Herzstück des Vereins sind die monatlichen Mitgliedertreffen, die in elf Städten stattfinden und den Austausch innerhalb der Gemeinschaft ermöglichen: „,Get-Together‘ sind die einfachste und schnellste Möglichkeit, den Netzwerk-Gedanken zu verstehen.“

Die Serie Die Autorin hat das Fortbildungsprogramm Buch- und Medienpraxis an der Goethe-Universität Frankfurt besucht. Die FR kooperiert mit der Buch- und Medienpraxis. Der Beitrag ist in einem Journalismus-Kurs entstanden, den FR-Redakteur Florian Leclerc leitet.

Ob bei einem Picknick im Park oder einem sechsstündigen „Empowerment Workshop“: Adan ermöglicht den diskriminierungsfreien Raum, den es für „BPoC“ braucht. In größerem Stil wird das während dem „Adan Career Day“ deutlich. Die Karrieremesse für „BPoC“ ebnet den Weg zu Unternehmen wie Zalando, Goldman Sachs oder Google, die einen besonderen Wert auf Diversität in den eigenen Reihen legen.

Mehr Raum geben

Die Anzahl der Besucher:innen sowie der teilnehmenden Firmen beweist den Erfolg des Formats. Während sich 2019 fünf Betriebe und 150 Gäste beteiligten, nahmen drei Jahre später knapp 1000 Personen an der hybriden Veranstaltung teil, um sich mit 28 Unternehmen zu vernetzen. Mit seinen Veranstaltungen räumt Adan Hindernisse aus dem Weg und schafft Raum für den notwendigen Austausch innerhalb der Afrodiaspora. Dem Verein geht es um Empowerment und den Blick nach vorne. Im Februar wurde der „Black History Month“ in Amerika und Deutschland gefeiert.

Dieser Monat soll Schwarzen Menschen mehr Raum in der Öffentlichkeit geben und ihre Lebensrealitäten sichtbar machen. Allie möchte besonders über die positiven Errungenschaften von Schwarzen sprechen und zu mehr positiven Geschichten beitragen. Er betont: „Es geht darum, wie wir uns empowern können und es irgendwann normal wird, dass auch Schwarze Menschen in Führungsetagen sichtbar sind und gesellschaftlich etwas bewirken.“ Adan trägt dazu seinen Teil bei. Nicht nur im Februar, sondern jeden Tag.