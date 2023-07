Frankfurt: Emotionales Erinnern am internationalen Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige

Von: Kathrin Rosendorff

Kreuze und Kreidezeichen: Freund:innen und Lebenspartner:innen schreiben die Namen der Verstorbenen auf den Boden. © Renate Hoyer

Am Kaisersack wird an diesem Freitag nicht nur gebetet, gesungen und an die Opfer ihrer Drogensucht gedacht. Sondern es werden auch Forderungen für eine bessere Drogenpolitik gestellt, damit weniger Menschen sterben.

Es sind sehr emotionale Momente, die sich an diesem Mittag am Kaisersack abspielen: Eine drogenkranke Frau sitzt bedrückt auf einem E-Scooter am Rand, eine andere weint, als die Namen der 65 Menschen vorgelesen werden, die seit dem letzten Gedenktag vor einem Jahr in Frankfurt an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben sind. Auch die Mitarbeiterin des Drogenhilfezentrums La Strada, die die Namen vorliest, kämpft mit den Tränen. Viele der Menschen begleitete sie über viele Jahre.

Mit gelber Kreide schreiben Partner:innen, Freund:innen, aber auch Mitarbeiter:innen der verschiedenen Drogenhilfeeinrichtungen die Vornamen der Menschen, die sie verloren haben, auf den Boden: „Valentin, David, Sandra, Juliane, „Bye Tina, Gute Reise“, steht da. Später legen sie weiße Rosen dazu, beten, und die Band der Integrativen Drogenhilfe spielt „Knockin’ on Heaven’s Door“.

An diesem Freitag ist der 26. internationale Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige. „Du fehlst“, den Hashtag der Veranstaltung, schreibt Sabine (36) mit Kreide dazu. Sie selbst ist süchtig, seit sie 16 war. Meist waren es Morphintabletten, zwischendrin konsumierte sie Heroin, zurzeit nehme sie „Pola“, wie sie sagt: Polamidon als Ersatz für Heroin und Morphintabletten. Sie habe Angst, rückfällig zu werden und meide im Alltag das Bahnhofsviertel. „Ich bin aber heute hier, weil ich Abschied nehmen will. Ich kannte einige der Verstorbenen. Ich erinnere mich, wie ich mit ihnen auf der Bank zusammengesessen habe. Sie bleiben für immer in meinem Herzen.“ Sie betont dann auch: „Wir werden von der Gesellschaft stigmatisiert, Es verletzt mich, wenn Leute uns Junkies nennen. Das fühlt sich so an, als seien wir nichts wert. Wir sind aber keine bösen Menschen, wir sind Menschen, die einen sehr harten Weg haben.“ Auf zwei Zetteln, die aufgehängt sind, steht auch das Alter: der Verstorbenen: Die Jüngste: Osina, war gerade mal 25, die Älteste, Karin, 72 Jahre alt.

Sophie Hanack, die Leiterin von La Strada, dem Drogenhilfezentrum der Aidshilfe Frankfurt, betont bei ihrer Rede, dass viele der Beerdigungen anonym stattgefunden hätten. Die Kundgebung solle den Menschen, die an einer Überdosis oder eben auch an Folgeerkrankungen gestorben sind, „ein Gesicht geben“. Aber es ist nicht nur ein Tag des Gedenkens, sondern auch einer, um Forderungen zu stellen, damit 2024 „weniger Namen auf der Straße zu lesen sind“.

Als sie den Punkt „Entkriminalisierung von Drogengebrauchenden“ vorliest, applaudieren viele der Drogenkranken. Konkrete Forderungen sind unter anderem die Etablierung des sogenannten Drug Checking – kostenlose, anonyme und schnelle Analysemöglichkeiten für Drogen vor Ort. In Berlin gibt es dies bereits: Mit Drug Checking sollen Konsument:innen die Inhaltsstoffe ihrer gekauften Drogen auf Gesundheitsgefahren untersuchen lassen können. Die Hoffnung: weniger Drogentote. Hanack betont: „Das Schaffen entsprechender rechtlicher Voraussetzungen in Hessen“ solle noch in dieser Legislaturperiode passieren. In Hessen steht das zwar im Koalitionsvertrag. Es gebe aber noch keinen Zeitplan, sagte das Ministerium der FR.

Unweit der Reden schreibt Isabell (45) den Namen ihres am 17. Oktober 2020 verstorbenen Lebenspartner „Claus“ mit Kreide auf dem Boden, wirft ihm wenig später mit einem Lächeln einen Luftkuss Richtung Himmel zu. Claus starb mit 49, nicht an einer Überdosis. „Er hat sich mit 18, als er sich die Spritze aufzog, mit Hepatitis C angesteckt.“ Auch Isabell war lange süchtig: „Ich nahm Crack, habe Heroin geschnüffelt. Spritzen mag ich nicht: Ich bin eine Venenjungfrau.“ Eigentlich wollte das Paar neu anfangen, gemeinsam nach Thüringen gehen, einen Bauernhof betreiben. Isabell lebt dort jetzt alleine, hilft ihren Eltern auf dem Bauernhof.

Auch Sabine will wieder ein „ganz normales Leben“. „Ich möchte für ältere Leute einkaufen gehen, da gibt es ein Projekt beim Bürgerhospital.“ Sie betont: Ich mag ältere Menschen sehr. “