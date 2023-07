Frankfurt: Elf neue Rechenzentren in Fechenheim

Von: Oliver Teutsch

Auf einer Teilfläche wurde die historische Fassade bereits wieder rekonstruiert. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Auf dem ehemaligen Neckermann-Gelände wird mehr als eine Milliarde Euro in den Digital Park fechenheim investiert. Fernwärme-Projekt mit Mainova geplant

Das Neckermann-Emblem ist noch immer gut zu erkennen von der Hanauer Landstraße. Aber sonst erinnert auf dem Areal in Fechenheim kaum noch etwas an die Zeit des Versandhändlers. Wo früher 4000 Menschen mit Bestellungen und Versand beschäftigt waren, lärmt seit gut drei Jahren eine Großbaustelle. Das Unternehmen Digital Realty baut auf 90 000 Quadratmetern nicht weniger als elf neue Rechenzentren. Es scheint ein einträgliches Geschäft zu sein, denn das weltweit agierende Unternehmen mit Hauptsitz in den USA investiert auf dem ehemaligen Neckermann-Gelände mehr als eine Milliarde Euro.

Bei einer Baustellengehung am Mittwoch schweifen die Blicke vom Dach des ehemaligen von Architekt Egon Eiermann-in den entworfenen Hauptgebäudes über die Großbaustelle. Das erste der elf Rechenzentren vis-a-vis ist bereits fertiggestellt und seit Januar in Betrieb. Auch ein gewaltiges Umspannwerk, ein großer, dunkelgrauer Klotz ist fertig. Der Blick fällt auch auf die Parkplätze des Geländes auf der anderen Seite der Hugo-Junkers-Straße. Dort, so verrät es Thomas Wacker, bei Digital Realty für das Bauprojekt zuständig, hatte sein Unternehmen die Rechenzentren eigentlich bauen wollen. „Das hat die Stadt uns nicht erlaubt.“

Der neu aufgesetzte Bebauungsplan habe anderes vorgesehen. Stattdessen bekam das Unternehmen das Gelände um das denkmalgeschützte Eiermann-Gebäude angeboten und war zunächst nicht gerade begeistert. „Um das Eiermann-Gebäude hat sich niemand gerissen“, so Wacker. Doch sein Unternehmen nimmt, was es kriegen kann, denn die Flächen in Frankfurt, einem der weltweit größten Internetknoten, sind rar.

Digital Realty betreibt mehr als 310 Rechenzentren in 28 Ländern weltweit. Die Rechenzentren werden gebaut und dann an Firmen vermietet. In Frankfurt betreibt das Unternehmen bereits Standorte in Sossenheim, Niederrad und im Ostend mit jeweils mehreren Rechenzentren. Der Bedarf im Rhein-Main-Gebiet sei aber weiter steigend, betont Volker Ludwig, ausführender Direktor bei Digital Realty.

Also kaufte der Konzern 2020 gut 100 000 Quadratmeter des ehemaligen Neckermann-Geländes und freundete sich damit an, die Rechenzentren um das denkmalgeschützte Eiermann-Gebäude herumzubauen. Denn das fünfstöckige Industriedenkmal selbst taugt mit seiner Deckenhöhe von gut 3,50 Meter gar nicht für die Rechenzentrumhallen, die eine Höhe von rund 5,75 Metern haben. „Sonst haut das mit der Wärmezirkulation nicht hin“, erläutert Wacker. Das Eiermann-Gebäude selbst dient dann in den unteren Etagen weiterer Technik und in den oberen Etagen Büros für Beschäftigte der Firmen, die sich einmieten.

Teil des Deals mit der Stadt Frankfurt ist es, das Eiermann-Gebäude detailgetreu zu restaurieren. „Wir bauen es so wieder auf, wie es in den 60er Jahren war“, verspricht Wacker. Im östlichen Teil des Gebäudes gibt es bereits ein paar Quadratmeter der charakteristischen weißen Fassade im Pappmaché-Design. Wenn das Denkmalamt diese Testfläche durchwinkt, soll die Fassade auf den gesamten rund 300 Metern nach dieser Vorgabe gestaltet werden.

Noch ein Stück weiter östlich fällt der Blick auf ein futuristisch anmutendes Gebäude mit einem Dutzend konkaven Containern auf dem Dach. „Das ist unsere Kältetechnik“, erläutert Wacker. Denn die Abwärme, die durch die Rechenzentren erzeugt wird, ist gigantisch. Genauso wie der Stromverbrauch. Für die Stromkabel wird so viel Platz gebraucht, dass herkömliche Rohre für die Verlegung gar nicht ausreichen.

Südlich des Eiermann-Gebäudes fräst sich ein mehr als sechs Meter breiter Tunnel durch das Erdreich, in dem die Stromkabel verlegt werden. „Mit herkömlichen Rohren kommen wir nicht hin, da die Stromkabel zu viel Abwärme erzeugen“, so Wacker.

Anders als bei früher konzipierten Rechenzentren soll im Digital-Park Fechenheim die Abwärme aber sinnvoll genutzt werden. Ab Oktober 2025 soll mit der Nahwärme die Nachbarschaft auf etwa 1800 Quadratmetern beheizt werden, inklusive eines Möbelhauses an der Hanauer Landstraße. Mit dem Energieversorger Mainova wurde zudem eine Absichtserklärung verfasst, 20 Megawatt Fernwärme zu erzeugen, mit denen 3600 Haushalte versorgt werden könnten. Mainova-Vorstand Martin Giehl hatte daher selbst an dem Baustellenrundgang teilgenommen. „Es ist mein spannendstes Projekt derzeit“, so Giehl. Die Abwärme stelle ein Potenzial dar, das früher nicht genutzt wurde. Die Technik für das Fernwärme-Projekt könnte im alten Kesselhaus unterkommen, das ebenso denkmalgeschützt ist wie das alte Eingangsgebäude. „Denkmalschutz spielt bei diesem Bauprojekt eine große Rolle“, betont Wacker pflichtschuldig. Dazu passt, dass die ehemalige Neckermann-Kantine im Westen des Areals erhalten bleiben soll, auch wenn der Bereich aktuell einer großen Industriebrache gleicht.

Der Kantinenbereich, in dem früher die 4000 Neckermann-Beschäftigten verpflegt wurden, soll in ferner Zukunft für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch dies ist ein Deal mit der Stadt. Vorstellbar sei ein Internet-Museum oder ein Veranstaltungszentrum.

Doch das ist Zukunftsmusik, genauso wie das Fernwärme-Projekt und weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die Direktor Ludwig erläutert. So sollen 270 Bäume neu gepflanzt und 10 000 Quadratmeter Fläche entsiegelt werden. Auch ein 10 000 Kubikmeter großes Regenwasserreservoir soll angelegt werden, mit dem die Stadt dann Pflanzen bewässern könnte. Zudem ist eine Photovoltaikanlage geplant, deren Größe derzeit noch in der Abstimmung mit der Bauaufsicht Der Strom soll übrigens zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen, auch wenn dieses Label nur mit dem Ankauf von Zertifikaten erreichbar sei.

Die Fertigstellung des Digitalparks Fechenheim war ursprünglich für 2030 vorgesehen. Ob es so kommt, liegt auch ein bisschen an der Nachfrage nach Rechenzentren. Nach der bereits erfolgten Fertigstellung des ersten Projekts sollen zwei weitere Rechenzentren im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Die anderen sukzessive, je nach Nachfrage. Jedes einzelne der elf Rechenzentren bedeute für Digital Realty eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe, betont Ludwig: Summen, die mit Versandhandel früher nicht zu verdienen waren.

Das alte Eiermann-Gebäude mit dem Neckermann-Logo. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser