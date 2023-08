Frankfurt: Eisenbahnbrücke weiter gesperrt

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Reparaturarbeiten des Bauwerks in der Mörfelder Landstraße dauern rund zwei Monate. Vor allem Fernverkehr betroffen.

Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr nach dem Schaden an einer Brücke in der Mörfelder Landstraße sind langfristiger als zunächst angenommen. Die von einem Sattelschlepper verursachten Schäden seien so massiv, dass eine kurzfristige Reparatur nicht möglich sei, teilte die Deutsche Bahn mit.

Ein mit einem Bagger beladener Sattelschlepper hatte am 22. Juli die Brückenunterseite beschädigt, da seine Ladung die zulässige Fahrzeughöhe deutlich überschritt. Der Aufprall war so heftig, dass der Lastwagen eine Verwölbung des Tragwerks verursachte und bis zu zwölf Zentimeter große Löcher in das Bauwerk riss. Die Instandsetzung der Brücke werde voraussichtlich zwei Monate dauern, hieß es.

Erst Mitte August aber werde ein Sanierungskonzept mit allen Details vorliegen, teilte die Bahn weiter mit. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Die Polizei hatte den Schaden zunächst auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. Die Auswirkungen betreffen vor allem den Fernverkehr. Die beschädigte Eisenbahnbrücke verbindet die zweigleisige Strecke Frankfurt Stadion – Frankfurt Süd sowie die eingleisige Verbindung Forsthaus–Niederrad und ist nach wie vor gesperrt. Einige ICE- und IC-Verbindungen sind daher auf Alternativrouten unterwegs, die 20 Minuten mehr Zeit in Anspruch nehmen. Durch die Umleitungen können Züge der Bahn zufolge auch nicht immer an den Hauptbahnhöfen in Frankfurt und Mannheim halten, sondern fahren stattdessen Frankfurt Süd oder Heidelberg Hauptbahnhof an.

Auswirkungen auf den S- und Regionalverkehr habe die Brückensperrung nur indirekt. Durch die Umfahrungen des Fernverkehrs bauten sich auch im Nahverkehr des Verkehrsknotens Frankfurt Verspätungen auf, sagte eine Bahnsprecherin. Zudem sei der Nahverkehr durch einige Sommerbaustellen ohnehin teilweise eingeschränkt, so die Sprecherin weiter.