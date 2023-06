Der Sommer ist da: An Frankfurter Eisdielen müssen Kunden jedoch Geduld mitbringen

Viel Andrang herrscht auch vor dem Eissalon auf dem Frankfurter Römerberg. © Rolf Oeser

Jetzt ist die Hitze da - und mit ihr viele sommerliche Eissorten. Denn aktuell verkaufen sich ganz andere Sorten als an kühleren Tagen

Liliana Tomasi betreibt mit ihrem Ehemann seit fast 40 Jahren die Eisdiele Tomasi am Lokalbahnhof in Frankfurt-Sachsenhausen. An diesem Wochenende gab es im Familienbetrieb viel zu tun, denn das erste Mal in diesem Jahr stiegen die Temperaturen in der Stadt auf über 30 Grad an.

Sie selbst arbeitet im Eiswaren-Fachverkauf, seitdem sie ein kleines Mädchen ist. Tomasi zeigt sich sehr glücklich über das heiße Wochenende . Grade nach der Pandemie freue sie sich über alles, was Kundschaft bringe, ganz besonders. Gleichwohl fehle es an Mitarbeitenden in ihrer Eisdiele.

„Was wir brauchen, sind mehr Studentinnen und Studenten, die bei uns als Nebenjob mithelfen wollen. Das wünsche ich mir wirklich.“ Dennoch lässt sie sich auch nach all den Jahren begeistern von ihrer Arbeit. „Ich mache jeden Eisbecher mit Liebe! In jedem Erdbeerbecher steckt mein Herz!“

Die Eisdielen und Eiscafés der Region konnten sich über großen Andrang freuen. Der Eishunger der Frankfurter:innen ist ausgeprägt. Fast 6,2 Millionen Liter Eis lassen sich sie jedes Jahr schmecken, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Agesichts der heißen Tage sind die meisten Eisverkäufer:innen sich darin einig, dass es Saisongeschmäcker für bestimmte Sorten gibt. Generell verkauft sich im Sommer Fruchteis und Milcheis im Winter besser. „Pfirsich, Mango, Maracuja, Himbeer – das sind die Sorten, die in der Hitze besonders gut gehen. Die Leute brauchen etwas frisches“, berichtet Alberto Soldan, der Inhaber des Eiscafés Alberto in der Nähe der Konstablerwache. Er erzählt, dass sie seit ihrer Eröffnung im Februar sehnsüchtig auf das gute Wetter gewartet hätten. Nun sei es endlich da.

Nicht ohne Stolz erwähnt Inhaber Alberto Soldan, dass es sich bei dem Eiscafé Alberto um das älteste Eiscafé Frankfurt handelt. Soldans Familie betreibt das Café seit 1979. Außerdem sei das Eiscafé Soldan günstiger als der Durchschnitt, wie er betont. In seinem Eiscafé koste die Kugel 1,70 Euro. Allgemein gelten inzwischen 1,80 Euro im Frankfurter Raum eher als normal. Die höheren Eispreise zeigten jedoch keine allzu starke Minderung der Nachfrage in den vergangenen heißen Tagen.