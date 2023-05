Frankfurt: Einfach Musik machen

Von: Thomas Stillbauer

Suse Michel und Oli Rüger, zusammen: The Bad Me. © slagoffice.frankfurt/SLAGrec

Neues Projekt von guten alten Bekannten: das Album „Built To Crack“ von The Bad Me.

Man kennt sie aus legendären Frankfurter Bands wie The Slags, Infected Virgins und Nova Drive. Man kennt ihn aus legendären Bands wie Seesaw, als Gitarrist und Songschreiber für Größen wie Sasha und Max Mutzke, als Produzent im Offenbacher Tonstudio Bieber für so viele Musiker:innen, die bei ihm ihre Karriere starteten und veredelten.

Sie ist Suse Michel, er ist Oli Rüger. Sie arbeiteten schon vor Jahren zusammen an Slags-Alben – jetzt haben sie wieder was zusammen gemacht: The Bad Me heißt das Projekt, „Built To Crack“ heißt das Album, das sie an diesem Freitag, 5. Mai, veröffentlichen. Ein Album, „das irgendwo im Morast aus sprödem Indierock und zeitlosem Schöngeist ins Herz und in die Ohren will“, beschreiben sie: „Mal klein und zerbrochen, aber auch laut und auf eigene Art brachial.“

Das trifft es gut. „Gas On The Flame“, die Single, die sie vorab ausgekoppelt haben, kommt mit einem Killerriff Oli Rügers und dem vielstimmigen Gesang Suse Michels, mal lakonisch, mal chorhaft daher. Treibend, bauchig, immer auch ein bisschen knarzig – Vorsicht: Ohrwurmgefahr. Das Video auf Youtube liefert dazu die passenden künstlerisch verfremdeten Bilder.

„Zwei, die wissen sollten, wie es geht“, sagen sie über sich selbst. „Was gibt es schon zu verlieren? Eben“ ist ihr Motto: „Einfach machen. Die Zeit ist jetzt. Und da ist noch viel mehr drin.“ The Bad Me sei gekommen, um zu bleiben. Dabei hat es Jahre gedauert, erzählt Suse Michel, vom „Lass mal was zusammen machen“ bis zum „Ich hab jetzt Bock“ von Oli Rüger im Oktober 2022, „Bock und Zeit. Und du?“ – „Ja, voll. Lass uns unsere Songs zusammenwerfen und neue schreiben. Wir nehmen bisschen was auf.“ Und dann wollten sie gar nicht mehr damit aufhören und mussten sich im Februar zwingen, „das Baby zur Welt zu bringen“.

Das Album erscheint auf dem eigenen Label Slagrec, Oli Rüger hat sämtliche Gitarren, Keyboards und das Programming beigesteuert, Tobi Wehner die zusätzlichen Schlagzeugparts, und Tom Ripphahn übernahm das Mastering.

Zum enorm kraftvollen Grundsound gesellen sich anrührend sanfte Klänge wie in „Loop“, und ein Wiederhören gibt es auch: mit einer kurzen, feinen Version des The The-Songs „I Want 2 B U“ aus dem Film „Muscle“. Passend zur Veröffentlichung am Freitag erscheint ein weiteres Video der Single „Mudhole“, die später auch als Vinyl-Edition geplant ist.

The Bad Me: Built To Crack, Slagrec/Freibank, Album zu bestellen per Mail an slagoffice.frankfurt@gmail.com