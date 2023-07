Frankfurt: Eine Insel für Wertstoffe

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Rein damit ins Fach für Kleinelektrogeräte. Weiter rechts sind Fächer für weitere Wertstoffe. © Peter Jülich

FES und Umweltamt starten ein Pilotprojekt: Dinge loswerden auf dem Baumarktparkplatz.

Ein Fach für Altpapier, eins für Klamotten und Schuhe, ein großes Fach für kleine Elektrogeräte, Einwurflöcher für Batterien, Korken, CDs und DVDs: Frankfurt hat seine erste „Wertstoffinsel“. Sie ähnelt mehr einem massiven Schrank als einer Insel und steht auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarkts in Nieder-Eschbach.

„Ein guter Tag für die Abfallwirtschaft in Frankfurt“, sagt Benjamin Scheffler, der Geschäftsführer der Frankfurter Entsorgungs- und Servicegesellschaft (FES), als er das Pilotprojekt vorstellt. Analysen hätten ergeben, dass immer noch viel zu viele Wertstoffe im Restmüll landeten – mitunter aus purer Not: Manche Wohngebiete seien so verdichtet, dass dort keine Wertstofftonne mehr Platz habe.

Daher die Idee: „Wir stellen solche Inseln an Orten auf, die die Menschen sowieso mit ihren Autos aufsuchen.“ Oder mit dem Lastenrad. Stichwort: Alles tun, um es Verbraucherinnen und Verbrauchern so einfach wie möglich zu machen, die Dinge in den Wertstoffkreislauf zurückzubringen. Oder wie es Hornbach-Gebietschef Günter Eichert ausdrückt: „Die Menschen lieben brutale Bequemlichkeit.“

So sehr, dass ihnen zuzutrauen sei, die neue Insel eher anzunehmen als den nur einen Katzensprung entfernten (und mit dem bestgelaunten Personal der Republik, wenn nicht gar der Welt ausgestatteten) Wertstoffhof der FES im Kalbacher Gewerbegebiet Am Martinszehnten.

Die Zeit für mehr Recycling ist längst reif. 50 Prozent der Siedlungsabfälle müssen laut EU bereits wiederverwertet werden, 63 Prozent im Jahr 2035. Stand der Dinge: „Wir sind faktisch erst bei 38 Prozent“, sagt Scheffler.

Das Pilotprojekt mit den Wertstoffinseln – eine zweite soll auf dem Hornbach-Parkplatz an der Hanauer Landstraße landen – lotet nun im Auftrag des Umweltamts ein Jahr lang aus, ob die Kundschaft das Angebot annimmt. Dreimal in der Woche wird der Sammelbehälter der ESE GmbH aus Olpe geleert. Dass da einiges zusammenkommen wird, davon ist Eichert überzeugt. „Was wir im Markt allein an Batterien sammeln. . .“, sagt er und macht eine ausladene Armbewegung, „und unsere Gitterboxen für Elektrokleingeräte sind auch regelmäßig voll.“

Raus aus der Schmuddelecke

Klären soll die Pilotphase auch, ob das Umfeld der Sammelinsel vermüllt wird. „Wir wollen die Abfallentsorgung aus der Schmuddelecke herausholen“, sagt Scheffler. Darum auch ein wertig wirkendes Produkt mit kleinem Regendach, damit die Kundschaft die Schirme ablegen kann, während sie Dinge einwirft, und Solarpaneele für die Beleuchtung. Füllstandsanzeigen sollen melden, wie viel Recyclinggut drinnen ist.

Die Öffnungszeiten der Wertstoffinsel sind an den Baumarkt gekoppelt: Montag bis Samstag, 7 bis 21 Uhr.