Frankfurt: Eine Botschaft für Bienen

Von: Thomas Stillbauer

Wo ist hier bitte Platz für mich? Biene in Frankfurt. © Michael Schick

Ab Montag haben Insekten eine „diplomatische Vertretung“ in Frankfurt. Dann beginnt eine künstlerische Aktion zur Artenvielfalt.

Eine diplomatische Vertretung für Insekten in der Stadt eröffnen zwei Institute an diesem Montag um 18 Uhr am Domplatz. Mit der künstlerischen Aktion wollen das Institut für sozial-ökologische Forschung (Isoe) und das Institut für Materialdesign der Hochschule für Gestaltung Offenbach die Bedeutung von Insekten stärker ins Bewusstsein rücken.

Die Insect Embassy soll vier Wochen lang bis zum 6. August installiert bleiben. Zur Vernissage an diesem Montagabend spricht Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) ein Grußwort.

Hintergrund: Menschen erleben in der Stadt immer seltener eine vielfältige Insektenwelt, tragen wenig zum Schutz der Insektenvielfalt bei und nehmen durch ihre Lebensweise den Insekten Platz weg. Dabei brauchen wir Insekten unbedingt für unser eigenes Überleben. „Mit der Insect Embassy verfolgen wir das Ziel, die diplomatischen Beziehungen zwischen Menschen und Insekten wiederaufzunehmen“, sagt Isoe-Forscher Florian Dirk Schneider.

Die Installation soll die Wahrnehmung dafür schärfen, was Insekten für die Ökosysteme leisten. Sie gehört zum Projekt „Städtische Lebensstile und die Inwertsetzung von Biodiversität“; damit untersuchen Frankfurter Forschungsinstitute unter der Leitung des Isoe Zusammenhänge zwischen städtischen Lebensstilen und Insektenvielfalt.