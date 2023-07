Frankfurt: Eine Ausstellung, die den Galeristen glücklich macht

Der Frankfurter Galerist Timm Gierig hat doch noch mal eine Schau kuratiert, über den Bildhauer Waldemar Grzimek. Er zeigt sie bis zum 12. August 2023 in der Galerie Schwind in der Fahrgasse. © Renate Hoyer

Der Galerist Timm Gierig zeigt eine Ausstellung des großen Bildhauers Waldemar Grzimek – und erinnert sich an dessen berühmten Cousin und seinen Pavian

Ruhm und Ehre sind oft von erstaunlich kurzer Haltbarkeit. Es gab eine Zeit, da war der Bildhauer Waldemar Grzimek in Kunstkreisen mindestens so bekannt wie sein Vetter Bernhard Grzimek, legendärer Frankfurter Zoodirektor, beim deutschen Fernsehpublikum. Doch inzwischen ist der Künstler beinahe vergessen, zu Unrecht, wie man sich von heute an in der Galerie Schwind in der Fahrgasse überzeugen kann, wo der 81 Jahre alte Frankfurter Galerist Timm Gierig doch noch einmal eine Ausstellung mit Werken aus seiner eigenen Sammlung zeigt.

Dass Gierig, der eigentlich im Sommer 2022 seine wirklich allerletzte Kunstschau machen wollte (über den Künstler Jürgen Brodwolf), nun doch noch mal schwach geworden ist, daran ist auch diese Zeitung beziehungsweise die Fotografin Renate Hoyer schuld. Die lichtete den Sammler und Kunstexperten damals in seinem Garten ab – mit einer von seiner Frau Lieselotte und ihm sehr geliebten und bewunderten Skulptur Waldemar Grzimeks, einem nackten Jüngling.

Nach dem Erscheinen des Artikels kam eine alte Dame zu Gierig und bat ihn, doch endlich mal wieder eine Ausstellung über den Berliner Künstler, der lange eine Professur in Darmstadt hatte, zu arrangieren. Gierig sah das als Auftrag und hat dazu nun auch den Jüngling aus dem heimischen Garten in die Galerie geholt, wo er mit etlichen anderen schönen Nackten bis zum 12. August zu sehen sein wird. Verdienen wird er daran nichts, die Werke sind unverkäuflich, und die Schau kostet keinen Eintritt.

Die Ausstellung „Waldemar Grzimek und Bildhauerkollegen“ ist zu sehen bis zum 12. August, mittwochs bis freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags von 12 bis 16 Uhr in der Galerie Schwind, Fahrgasse 17, in Frankfurt. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage beginnt am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr.

„Ich neige ja zur Begeisterung, aber diese Ausstellung ist sensationell“, sagt er überglücklich am Vortag der Eröffnung. Ob die Nachbarin wohl auch kommt? Und ob sie wohl wusste, dass Timm Gierig eine ganz besondere Beziehung zu dem Künstler hatte? Es ist nicht seine erste Waldemar-Grzimek-Ausstellung – 1984 war die Werkschau mit monumentalen Skulpturen, die Gierig unter anderem auf dem Paulsplatz arrangiert hatte, ein enormer Erfolg, bundesweit schwärmten die Feuilletons von den großen Werken.

Zur Eröffnung kamen Waldemar und Bernhard Grzimek, über den der Kontakt überhaupt erst zustande gekommen war. Denn den Frankfurter Zoodirektor kannte der kleine Timm aus der Nachkriegszeit, als dieser die Wohnung direkt neben der Familie Gierig in der Friedberger Anlage 16 bewohnte. „Ich durfte als Kind immer umsonst in den Zoo“, berichtet der Galerist lachend. Bernhard Grzimek hatte einen zahmen Pavian namens August, der im Hinterhof angekettet war. „Uns war strengstens verboten, den August zu ärgern, aber wir haben es doch immer gemacht“, erzählt er schelmisch. Viele Jahre später sei Bernhard Grzimek dann in seine Galerie gekommen und habe ihn gebeten, doch einmal seinen Vetter auszustellen. „Manchmal geht das Leben schon seltsame Wege“, meint er heute.

Timm Gierig hat ein schönes Fotos von sich und den beiden Cousins, das damals entstand. Nur wenige Tage später starb Waldemar Grzimek überraschend mit grade einmal 65 Jahren, die Ausstellung erschien plötzlich in einem ganz anderen Licht, wurde zur Gedächtnisschau. Seither sind die meisterhaften Figuren des Künstlers nur noch selten zu sehen, Gierig erinnert sich an keine Ausstellung – es war also höchste Zeit, wieder einmal an Waldemar Grzimek zu erinnern.

