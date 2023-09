Frankfurt: Ein Platz für Aron und Therese Freimann

Von: Andreas Hartmann

Rachel Heuberger ist Vorsitzende des Gemeinderats der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, die in diesen Tagen 75 Jahre Wiedergründung feiert. © Christoph Boeckheler

Rachel Heuberger ist gleich doppelt Nachfolgerin des legendären Buchexperten: als herausragende Bibliothekarin und als Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt.

Am 31. Oktober erhält der Platz vor der Frankfurter Universitätsbibliothek einen neuen Namen: Künftig heißt er nach dem einst legendären, heute außerhalb der Fachwelt weithin vergessenen Bibliothekar Aron Freimann und seiner Ehefrau Therese. „Mich freut ganz besonders, dass zu der Feier auch eigens die Urenkelin aus den USA kommt“, sagt Rachel Heuberger. Von 1991 bis 2019 war sie Amtsnachfolgerin Freimanns an der Unibibliothek.

Heuberger, 1951 als Kind von zwei Auschwitz-Überlebenden in Tel Aviv geboren, aufgewachsen in Frankfurt, Studium in Israel und Deutschland, spricht perfekt Deutsch, Hebräisch und Jiddisch, und sie hat geradezu perfekt auf diese ziemlich einmalige Stelle gepasst. „Mein Vorgänger war Turkologe, er konnte gar kein Hebräisch“, sagt sie.

Von der Arbeit des bedeutenden Wissenschaftlers, Historikers und Gemeindevorsitzenden profitiert Frankfurt bis heute. Freimann, 1871 in der damals preußischen Provinz Posen in eine jüdische Gelehrtenfamilie hineingeboren, hatte seit 1898 an der hiesigen Stadt- und späteren Unibibliothek bis zu seiner „Beurlaubung“ durch das neue NS-Regime 1933 die mit Abstand beste Sammlung hebräischer und jiddischer Bücher, Zeitungen und Handschriften Europas aufgebaut.

Die gewaltigen und raren Bestände wurden von ihm international viel beachtet und mustergültig katalogisiert, Freimann konnte bedeutende Sammler zu Buchstiftungen überreden und war profilierter Wissenschaftler. Dass seine äußerst wertvolle, der Stadt Frankfurt gehörende Spezialsammlung die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg wenigstens in Teilen überstand, ist paradoxerweise auch dem NS-Rassenwahn zu verdanken. Die Freimann-Sammlung sollte als Forschungsgrundlage für NS-Wissenschaftler dienen, das zuständige „Institut zur Erforschung der Judenfrage“ zog deshalb auf Betreiben von NS-Oberbürgermeister Friedrich Krebs sogar eigens von München nach Frankfurt um, wie Heuberger berichtet.

Feiern zu 75 Jahren der Wiedergründung Am Mittwoch, 13. September, ist der offizielle Festakt mit geladenen Gästen im HR-Sendesaal zum 75. Jahrestag der Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Erwartet werden zahllose Ehrengäste, darunter der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Oberbürgermeister Mike Josef (beide SPD). Sprechen werden auch Salomon Korn, der Vorstandsvorsitzende der Gemeinde, und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Zum Festakt singt der international bekannte ehemalige Kantor der Frankfurter Gemeinde, Yitzchak Helfgot, der heute in New York lebt, das HR-Sinfonieorchester gestaltet eine musikalische Zeitreise durch 75 Jahre, und es wird die eigens zum Jubiläum geschriebene Komposition „Mitkanes“ von Camilo Bornstein uraufgeführt. Bereits am Sonntag ist mit den Frankfurterinnen und Frankfurtern im Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum gefeiert worden, wegen des plötzlichen Todes des bekannten und engagierten Gemeinderatsmitglieds Harry Schnabel am vergangenen Donnerstag aber im kleineren und stilleren Rahmen als geplant. Die Wiedergründung der Gemeinde , deren Gemeinderatsvorsitzende seit April 2021 die Wissenschaftlerin Rachel Heuberger ist, dauerte ein gutes Jahr, von 1. Februar 1948 bis zum 24. April 1949. Nur etwa 160 Juden und Jüdinnen hatten die NS-Zeit in Frankfurt überlebt, dazu kamen rund 400 Überlebende aus dem KZ Theresienstadt und Menschen, die von der US-Armee nach Kriegsende im Displaced-Persons-Camp in Frankfurt-Zeilsheim untergebracht worden waren. Dass es je wieder ein selbstverständliches jüdisches Leben in Frankfurt geben würde, schien damals undenkbar. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Gemeinde stark gewachsen, seit Anfang der 90er Jahre durch Kontingentflüchtlinge aus der zusammenbrechenden Sowjetunion, zuletzt auch durch den Krieg in der Ukraine. Etwa 6400 Mitglieder hat sie heute, eine eigene Schule, einen Sportverein und . Auch ein neues Design hat sich die Jüdische Gemeinde Frankfurt zum Jubiläum verpasst. Entworfen hat es die Frankfurter Designagentur Nonot. Es zeigt ein markantes Davidstern-Logo, eine neue, gut wiedererkennbare Schrift und ein Farbkonzept, das sich an den Farben der Westend-Synagoge orientiert. Damit erhalten die Gemeindeeinrichtungen nun ein einheitliches Erscheinungsbild. aph

Nach dem Krieg schlummerten die immer noch riesigen Bestände jahrzehntelang „in einem Dornröschenschlaf“, aus dem Heuberger sie geweckt habe, wie es die Universität zum Abschied der Wissenschaftlerin formulierte. Die bundesweite Referenzsammlung zu den sogenannten Judaica und Hebraica hat sie weiter ausgebaut, um CDs und Mikrofilme erweitert, die Digitalisierung der Bestände begonnen und vieles neu erworben. Zur Sammlung gehören auch Hetzschriften; Heuberger, deren verstorbener Ehemann Georg Heuberger Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Frankfurt war, spricht ganz wissenschaftlich distanziert von „Antisemitica“, aber das ist auch etwas, mit dem sie sich im Alltag stets auseinandersetzen muss, qua Amt sozusagen.

Denn Rachel Heuberger ist gleich zweimal eine Nachfolgerin Aron Freimanns, auch in ihrem Ehrenamt als Vorsitzende des Gemeinderats der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, die in diesen Tagen den 75. Jahrestag ihrer Wiedergründung nach der Shoah feiern kann. Aron Freimann war bis zu seiner Flucht 1939 in die USA, wo er 1948 starb, der Letzte im Amt vor dem Holocaust. „Die Zwangsverträge zum Verkauf der Gemeindeimmobilien tragen seine Unterschrift“, sagt Heuberger.

„Die Gemeinde liegt mir sehr am Herzen“, sagt sie. Klar, das Amt sei schon recht aufwendig, „aber ich finde es wichtig, sich zu engagieren. Ein Zusammenleben kann nur funktionieren, wenn sich jeder sicher und wohl fühlt. So einen Ort soll unsere Gemeinde bieten.“