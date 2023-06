Frankfurt: Ein Haus voller Geschichte

Im großen Saal der historischen Villa im Gärtnerweg 62 fanden viele Konzerte statt - und auch heute wird wieder Musik gemacht. Ein QR-Code fürs Smartphone hilft bei der Spurensuche rund um die Geschichte des Hauses. © Monika Müller

Die historische „Villa Gründergeist“ im Frankfurter Nordend könnte viel erzählen, Trauriges, Bewegendes, Seltsames – das Künstlerensemble „Profikollektion“ bringt sie nun zum Sprechen

Die alten Dielen knarzen, als wollten sie einem Geschichten erzählen. Die hölzernen Fußböden der jetzigen „Villa Gründergeist“, die heute dem Bistum Limburg gehört, könnten wohl vieles berichten aus den vergangenen 117 Jahren, manch Fröhliches, aber auch viel Tragisches und Leidvolles. Das historische Haus im Frankfurter Gärtnerweg, eingezwängt zwischen der architektonisch interessanten Kirche Sankt Ignatius des berühmten Architekten Gottfried Böhm und dem Reuterweg, hat die Bombenangriffe und den Neubauboom der Nachkriegszeit ziemlich unbeschädigt überstanden. Vieles ist hier noch original, nicht nur die Dielen.

Nun kann die Villa dank des finanziellen Engagements des Kulturamts der Stadt Frankfurt und der katholischen Kirche tatsächlich zum Sprechen gebracht werden, ganz wörtlich. Wer mehr über die bewegte Geschichte der 1906 erbauten hochherrschaftlichen Villa erfahren will, die einst Geschäftsstelle des Jüdischen Kulturbunds Rhein-Main und der Opernhilfe, Internat für jüdische Mädchen und nach dem Zweiten Weltkrieg kirchliches Haus der Begegnung war, dem sei die neue, kostenlose Audioinstallation des Künstlerensembles „Profikollektion“ sehr ans Herz gelegt.

„Spuren aus Zeit“ heißt die Tour, die dauerhaft in der „Villa Gründergeist“ eingerichtet wurde. Man braucht dazu lediglich ein Smartphone mit Internetempfang (in der Villa Gründergeist gibt es selbstverständlich WLAN auch für Gäste), das auch QR-Codes lesen kann, und einen Kopfhörer.

Wer sich erst einmal nicht über die Schwelle traut, kann schon außen an der Fassade ein erstes Hörbeispiel auf sein Handy laden. Besucherinnen und Besucher, die selbstständig durch das sehr große historische Haus mit zahlreichen Hörstationen streifen wollen, sollten sich allerdings anmelden.

Katja Kämmerer und Jan Deck von „Profikollektion“ haben die Tour mit viel Kreativität abwechslungsreich und spannend gestaltet und zahlreiche gute Ideen umgesetzt. „Man muss diese Geschichte einfach erzählen, von 1906 bis heute“, sagt Kämmerer bei einem Gang durch die Räume. „Profikollektion“ hat die Geräusche des Hauses aufgenommen, die Schauspielerin Katharina Bach engagiert, die Texte einspricht, und den Offenbacher Musiker Marc Behrens gebeten, eigene Stücke zu komponieren.

Zwar ist die Villa ziemlich unversehrt durch die Zeiten gerutscht, doch von den Menschen, die hier lebten und arbeiteten, und ihren Schicksalen ist weit weniger bekannt. Kämmerer und Deck haben dennoch etliches gefunden. Wer sich durchhört, dem wird zum Beispiel auch der heutige Frankfurter Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) begegnen, für den die Arbeit im katholischen „Haus der Begegnung“ als Zivildienstleistender eine prägende Erfahrung war und der viele positive Erinnerungen hat. Im Interview erzählt er davon. Zitat: „Das Haus ist großartig. Das muss man einfach sagen.“

Mit dem Handy durch die Villa Gründergeist Seit 2018 ist in dem etwa 600 Quadratmeter großen historischen Gebäude im Frankfurter Gärtnerweg, das eine sehr bewegte Geschichte hat, ein kirchliches Gründerzentrum untergebracht, die „Villa Gründergeist“. Hier sollen Jungunternehmer:innen Platz finden, die mit ihren Ideen einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Katholisch müssen sie nicht sein, auch wenn hier Deutschlands erster katholischer „Co-Working Space“ entstehen soll. Der „Audiowalk“, die selbstständige Tour durch das Haus, ist zu den Öffnungszeiten der Villa Gründergeist möglich, in der Regel wochentags von 9 bis 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung unter info@villa-gruendergeist.de ist allerdings notwendig. Ein durchschnittlicher Rundgang dauert etwa 50 Minuten, kann aber abgekürzt oder verlängert werden. Notwendig sind dazu ein Smartphone, das QR-Codes lesen kann, und eigene Kopfhörer. Der Eintritt ist frei. aph

Die Villa im Gärtnerweg war wohl immer ein offenes Haus. Bis zu ihrer Flucht in die USA im Jahr 1940 gehörte sie der Frankfurterin Hedwig Levi-Michel, einer schillernden Persönlichkeit. Sie war seit 1930 Vorsitzende des hier untergebrachten Vereins Opernhilfe und Vorstandsmitglied des 1934 gegründeten Jüdischen Kulturbunds Rhein-Main, der die Villa ebenfalls nutzen durfte.

Levi-Michel war offenbar eine große Mäzenin und Musikfreundin (sie gehörte zu den Textautorinnen für Paul Hindemiths Weihnachtsstück „Tuttifäntchen“), aber auch Anhängerin der obskuren Theorien des amerikanischen Sektenpredigers Cyrus Teed.

Dessen Jünger:innen, die Koreshanis, glaubten daran, dass die Erde eine Hohlkugel sei, in deren Inneren die Menschheit hause. 1960 wurde Levi-Michel sogar Präsidentin der Gruppe, die im Süden von Florida lebte. Dort, in der Nähe von Fort Myers, starb sie 1982 als „letzte Koreshanerin“; es ist wohl maßgeblich ihr zu verdanken, dass das Gelände der „Koreshan Unity“ heute offiziell eine nationale historische Stätte der USA ist. Allein Hedwig Levi-Michels Leben wäre eine ganze Netflix-Serie wert.

Das sicher erschütterndste Kapitel der Geschichte der „Villa Gründergeist“ hat Levi-Michel miterlebt, es dauerte nur etwa zwei Jahre. Von 1938 bis 1940 lebten und lernten hier 39 jüdische Mädchen, weil ihnen nach den Novemberpogromen der Besuch von Allgemeinschulen verboten worden war. Nach der Flucht der Besitzerin mussten die Kinder in den Sandweg umziehen. Nur acht von ihnen überlebten die Deportation und den Holocaust.

Erhalten ist ein Fotoalbum, das das Leben in dem Kinderheim zeigt. Zusammengestellt hatten es die 14-jährige Klärle Marx und ihre Mutter Elise, wohl für den Vater Ernest, der nach Ägypten hatte fliehen können. Das Album gehört heute zusammen mit Briefen aus dieser Zeit dem Leo-Baeck-Institut in New York.

Katja Kämmerer (links) und Jan Deck (rechts) von „Profikollektion“ mit Vivien van Deventer, Kunst- und Kukltumanagerin des Hauses, und dem Musiker und Sounddesigner Marc Behrens. © Monika Müller