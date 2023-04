Frankfurt: Ein getrennter Radweg auf der Schloßstraße ist nötig

Von: Florian Leclerc

Auf der Schloßstraße in Frankfurt-Bockenheim dürfen Autos den Radverkehr nicht überholen. Besser wäre es, die Verkehre baulich voneinander zu trennen.

Auf Radwegen, die baulich getrennt sind, fühlen sich Radfahrerinnen und Radfahrer am sichersten. Nicht ohne Grund haben 40 000 Frankfurterinnen und Frankfurter beim Radentscheid unterschrieben, wo Radwege gefordert werden, die in der Regel 2,30 Meter breit und baulich getrennt sind. Dass dafür auch Fahrspuren wegfallen können, nahm die frühere Koalition aus CDU, SPD und Grünen mit dem Beschluss zur Fahrradstadt 2019 in Kauf.

Die Schloßstraße war nicht Teil des Radentscheids. Hier ging der Magistrat im November 2020 einen neuen Weg und probierte das Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen aus. Die Anfangsphase war holprig. Durch Banner und Markierungen lief es besser. Der krasse Vorfall vom Donnerstag zeigt leider, dass ein Idealzustand längst nicht erreicht ist.

Die Schloßstraße braucht in jede Richtung einen durchgängigen, getrennten Radweg. Dafür müssen Parkplätze wegfallen oder auf die Breitenbachbrücke verlagert werden, wo genug Platz ist. Magistrat und Ortsbeirat sollten eine vernünftige Lösung suchen.

