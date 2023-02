Frankfurt: Durchstich auf der Frankenallee

Von: Florian Leclerc

Blick auf den Homburger Damm, der zwischen Frankenallee und Schmidtstraße einen Durchstich erhält. Foto: Peter Jülich (Archiv) © peter-juelich.com

Für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen verbessert sich die Situation im Gallus. Unter der Bahntrasse wird ein Durchstich gebaut. Der Radweg soll bis nach Wiesbaden führen.

Die Stadt beginnt Vorarbeiten für den Durchstich des Bahndamms entlang der Frankenallee. Bislang werden Frankenallee und Schmidtstraße vom Homburger Damm getrennt. Künftig soll ein Fuß- und Radweg den westlichen und östlichen Teil des Gallus verbinden.

Dafür wird im Herbst ein Tunnelbauwerk in den Bahndamm eingeschoben. Die Radroute will die Stadt in der Folge nach Höchst verlängern und als Radschnellweg bis nach Wiesbaden führen.

Bäumen werden gefällt

Die Bohrpfahlarbeiten der ausführenden Firma sind in der Zeit von Montag, 20., bis Freitag, 24. Februar, vorgesehen. Von Montag, 13., bis Freitag, 17. Februar, werden Bäume auf der Ost- und Westseite des Bahndamms gefällt, um die Flächen freizumachen.

Auf der Ostseite handelt es sich um zwei Bergahorne, zwei Linden und eine schwedische Mehlbeere. Auf der Westseite des Bahndamms sind eine Birke und zwei Fichten betroffen.

Als Ersatz für die gefällten Bäume werden auf dem Grundstück neue Bäume gepflanzt. Während der Fällarbeiten gilt ein Halteverbot für Fahrzeuge. Die Rodung ist vor der Vogelschutzzeit, die am 1. März beginnt und am 30. September endet.

