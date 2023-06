Geplante Bewerbung als Modellregion: Drogenreferat stellt Ergebnisse von Cannabis-Befragung vor

Von: Marie Ries

Die Legalisierung von Cannabis wird zur Zeit viel diskutiert. Nun hat die Stadt Frankfurt ihre Bürgerinnen und Bürger in einer repräsentativen Studie zum Thema befragt.

Frankfurt – Das Frankfurter Drogenreferat will am Samstag, den 24. Juni, die Ergebnisse einer stadtweiten Befragung zum Thema Cannabis vorstellen. Das teilte die Stadt Frankfurt am Montag mit.

Die repräsentative Studie zielte unter anderem auf die Einstellung der Befragten zur Legalisierung von Cannabis und zu einzelnen Aspekten davon ab. Auch ihr persönlicher Konsum im Falle einer Legalisierung war Thema der Befragung.

Cannabis-Legalisierung: Geplante Beteiligung von Franfurt als Modellregion zusammen mit Offenbach

Schon im April hatte Frankfurt verkündet, sich gemeinsam mit Offenbach als Modellregion für die regulierte Abgabe von Cannabis bewerben zu wollen. „Gerade vor diesem Hintergrund benötigt es für Entscheidungen auf kommunaler Ebene empirisch abgesichertes Wissen“, sagte der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer. „Natürlich sind viele Fragen zur konkreten Ausgestaltung noch offen.“

Im April hatten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) Eckpunkte eines Zwei-Säulen-Modells für die Cannabispolitik der Bundesregierung vorgestellt. Mit der ersten Säule sollen de Eigenanbau und der Anbau in nicht-profitorientierten Vereinen ermöglicht werden. Die zweite Säule sieht einen Modellversuch vor: In ausgewählten Regionen sollen auch Unternehmen unter bestimmten Bedingungen Cannabis produzieren und vertreiben können. Der Versuch ist auf fünf Jahre unter wissenschaftlicher Begleitung ausgelegt. Ein konkreter Gesetzentwurf dafür soll nach der Sommerpause folgen.

Mindestens elf deutsche Städte offen für Bewerbung als Cannabis-Modellregion

Nach einem Bericht der Zeitung Welt hatten sich mindestens elf deutsche Städte im Mai offen für die Bewerbung als Cannabis-Modellregion gezeigt. Neben Frankfurt und Offenbach äußerten unter anderem auch Bremen, Hannover, Bonn, Leipzig und München grundsätzliches Interesse an einer Bewerbung.

Die Stadt Frankfurt will sich zusammen mit Offenbach als Modellregion für die regulierte Abgabe von Cannabis bewerben. © IMAGO/Pond5

Insgesamt 10.000 Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt für Befragung angeschrieben

Wie die Menschen in Frankfurt zu den Legalisierungsplänen stehen, wird sich am Samstag zeigen. Insgesamt 10.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger der Stadt wurden für die repräsentative Studie angeschrieben. Gesundheitsdezernent Majer und Drogenreferatsleiter Artur Schroers werden die Ergebnisse präsentieren und mit dem Publikum diskutieren. Schroers hofft, mit der Studie zusätzlich zum Erkenntnisgewinn auch den Austausch in der Stadtgesellschaft zum Thema anzustoßen. „Wir leisten damit auch einen Beitrag zur Partizipation“, sagte er.

Die Präsentation beginnt um 16 Uhr im Auditorium des Gesundheitsamts in der Breiten Gasse 28. Eine vorherige Anmeldung für die kostenlose Veranstaltung ist laut der Stadt nicht erforderlich. Ab Montag, den 26. Juni, werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Befragung auch auf der Homepage des Drogenreferats Frankfurt zum Download zur Verfügung stehen. (mit Material von AFP und dpa)