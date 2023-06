Frankfurt: DJs lassen den Wald beben

Von: Thomas Stillbauer

Blick ins Stadion, Stand Mittwoch: Bühnenaufbau mit LED-Wänden in HD. © christoph boeckheler*

Der „World Club Dome“ lockt am Wochenende Hunderttausende zum Tanz rund ums Stadion. Der „größte Club der Welt“ erwartet Stars – und Publikum aus 86 Nationen.

An die 200 000 Tanzfreudige erwartet die Big City Beats GmbH zum „World Club Dome“ an diesem Wochenende auf dem Gelände des Waldstadions. Rund 250 DJs werden das Publikum mit Beats versorgen, darunter die Stars der Szene. Aber das Highlight, sagt der Kopf des Ganzen, Bernd Breiter, sei etwas anderes: „Das Highlight ist, dass wir es jetzt zehn Jahre lang geschafft haben, dieses Ding aufzubauen als Familienunternehmen. Und dass wir so gewachsen sind.“

Fürs Familienunternehmen bauen beim Pressetermin vor dem Spektakel 450 Menschen auf einer Großbaustelle an so vielen Bühnen, dass dem Medientross nach einer Stunde Rundgang der Kopf schwirrt. Im Auftrag des Familienunternehmens werden außerdem am Wochenende 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür sorgen, dass die Tanzenden gut versorgt sind – unter anderem mit 50 Tonnen Eis.

Hollywoodstars, Influencer und „normale Menschen“

„Die Welt der Club Music unter einem Dach“, nicht mehr und nicht weniger verspricht Breiter. Zur „Atlantis Edition“ des Domes, die das mystische Inselreich auferstehen lassen soll, werden Hollywoodstars erwartet, VIPs „und normale Menschen“. Manche werden mit dem Hubschrauber auf dem Stadiongelände landen, Superstar David Guetta beispielsweise, und dann durch die Menge hindurch zum Set gehen.

Aber auch Leute, die „mit dem Tretroller gekommen sind, sollen sich aufgehoben fühlen“, verspricht Breiter. „Das ist ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Mit People aus 86 Nationen. Darunter Cathy Hummels und weitere „600 Influencer“. Warum kommen sie alle? Breiter: „Die Künstler sagen, das Magic Feeling hier sei einmalig.“ Nicht nur auf der „Main Stage Outdoor“, der „Forest Stage“ oder der „Zombie Stage“.

DIE BAHN ZUM DOME Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, veranstaltet die Big City Beats GmbH im Frankfurter Waldstadion wieder den World Club Dome – den „größten Club der Welt“. An den drei Tagen werden jeweils 65 000 Menschen zu dem Tanzspektakel erwartet. Für die Anreise empfehlen die Verkehrsbetriebe die S-Bahnen 7, 8, 9 und Regionalzüge zur Station Stadion – eingeschränkt wegen Bauarbeiten. Zusätzliche Kapazitäten böten die Trambahnen 20 und 21 und die Busse 61 und 80. Wartezeiten seien einzuplanen. Mit dem RMV-Kombiticket sei jede Eintrittskarte zum World Club Dome zugleich RMV-Fahrkarte.

Es wird viel englisch gesprochen beim World Club Dome, aber auch deutsch gerappt, etwa von Haftbefehl, der ebenso wie Scooter dort erscheinen wird, wo sonst die Eintracht trainiert, mit Blick aufs Stadionoval – von außen. Innen ist die Bühne vor der Nordwestkurve aufgebaut, in der üblicherweise die Eintracht-Ultras singen. Fünf gigantische LED-Flächen mit 1800 Quadratmetern HD-Leuchten sorgen dort für Effekte.

Bässe wie ein Erdbeben

Mehr Zahlen gefällig? 55 Kilometer Kabel haben die Teams verlegt, 9000 Quadratmeter Bühnenfläche gibt’s für die DJs, und 2,8 Millionen Watt Musikleistung werden auf die 25 Tanzflächen losgelassen. Darunter Erdbebensimulatoren für die Tiefbässe. Das ganze Gelände wird beben. Die Arena, das Stadionbad, der Wald, alles.

Und die Umwelt klappert schon mit den Zähnen? Big City Beats arbeite eng mit der Wissenschaft zusammen, sagt Breiter, etwa mit Antje Boetius, der Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Es gelte, Forschung und Entertainment so zu verweben, dass eine geeignete Bühne entstehe, um die Sinne für Nachhaltigkeit zu schärfen.