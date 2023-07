Frankfurt: Diplomat mit Fernweh

Teilen

Der weitgereiste Diplomat Martin Bienz ist Generalkonsul der Schweiz in Frankfurt am Main. © Peter Jülich

Am 1. August begeht die Schweiz ihren Nationalfeiertag – Konsul Martin Bienz kann gleich auch noch das 75-jährige Bestehen des Eidgenössischen Generalkonsulats in Frankfurt feiern.

Der 1. August ist in Frankfurt ein Tag wie jeder andere – in Deutschlands südlichem Nachbarland hingegen wird morgen ganz groß gefeiert. Am Schweizer Nationalfeiertag brennen überall in der Eidgenossenschaft abends Höhenfeuer auf den Bergen, es wird gesungen und getanzt, es gibt Laternenumzüge und Feuerwerk.

Und natürlich feiert auch das Schweizerische Generalkonsulat in Frankfurt, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen begehen kann. Geleitet wird es seit Oktober 2021 vom weitgereisten Generalkonsul Martin Bienz – der Empfang ist allerdings erst zwei Tage später am Donnerstag, die Musiker waren für den 1. August natürlich schon längst in der Schweiz gebucht, sagt der Konsul lächelnd.

Aber das ist ja kein Problem, die nächste Schweizer Stadt, Basel, liegt ja gerade einmal drei Zugstunden von Frankfurt entfernt, also quasi um die Ecke (wenn die Deutsche Bahn denn mal fährt, aber das kommentiert Bienz als taktvoller Nachbar und Diplomat selbstverständlich nicht – die Schweiz ist unter anderem ja berühmt für ihre sagenhaft pünktliche Eisenbahn). Jedenfalls könnten die Musiker zum Fest anreisen.

Und auch für den routinierten Diplomaten Bienz ist die Heimat nun so nah wie noch nie. Denn erstmals in seiner mehr als 40-jährigen Karriere, die ihn in internationale Millionenstädte wie Addis Abeba, Osaka oder Karachi, Chicago, Mumbai und zuletzt das chinesische Guangzhou führte, arbeitet der 64-Jährige nun in einem Land, das in der selben Zeitzone liegt, wo er dieselbe Muttersprache hat, Zeitungen, Debatten, Theateraufführungen ganz mühelos verfolgen kann.

„Ich bin in Lostorf im Kanton Solothurn aufgewachsen. Meine Familie war nicht international, und wir waren selten im Ausland. Aber ich hatte als Kind immer Fernweh“, erzählt er. Da war es ein großer Sprung, in den diplomatischen Dienst zu gehen, doch das ist ein Parkett, auf dem er sich stets wohlgefühlt hat. Bienz und seine Familie sind oft umgezogen. Alle zwei bis vier Jahre wechseln Diplomatinnen und Diplomaten den Einsatzort. Der erwachsene Sohn lebt heute als Arzt im kanadischen Montreal.

Als der langjährige Botschaftsmitarbeiter von 2000 bis 2003 als Sektionschef im Bundesamt für Flüchtlinge an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement „ausgeliehen“ war und drei Jahre lang wieder in der Heimat lebte, da habe er sich sehr gefreut, dass es danach wieder in die Welt hinausging, diesmal an die Botschaft in die philippinische Hauptstadt Manila.

In Frankfurt gibt es Konsulate wie das US-amerikanische oder das chinesische, die riesig sind und das Stadtbild prägen, andere sind regelmäßig Ziel von Demonstrationen oder Mahnwachen. Beim Schweizerischen Generalkonsulat ist das ganz anders, man muss in der Mendelssohnstraße im ruhigen Westend schon ein bisschen suchen, bis man den Arbeitsplatz von Generalkonsul Bienz findet. Die Eidgenoss:innen residieren unglamourös, nicht einmal ein Schweizerkreuz hängt vor dem Haus. Proteste sind hier äußerst selten, der Konsul hat bisher gerade mal einen einzigen erlebt in seiner Zeit in Frankfurt. Die Schweiz und Deutschland sind gute Nachbarn mit wenig Reibungsflächen.

Das Konsulat nutzt ein halbes Stockwerk in einem modernen Bürogebäude, auf dem anderen halben Stockwerk wirbt „Schweiz Tourismus“, der Fremdenverkehrsverband des Landes, für das bei Deutschen sehr beliebte Urlaubsziel. Die schätzten die Vielfalt des kleinen Landes mit seiner Kultur, den Seen, Bergen und Landschaften, vermutet Bienz. „In Genf erleben Sie die Schweiz ganz anders als in Bern oder Luzern“, sagt er.

Trotzdem herrscht reger Publikumsverkehr in den hellen, nüchternen bilderlosen Räumen. Für die große Politik ist die Botschaft in Berlin zuständig, das Frankfurter Konsulat, neben Stuttgart und München eines von dreien in Deutschland, betreut rund 25 000 Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen, die neue Pässe brauchen oder Ähnliches. In Deutschland lebt nach Frankreich die zweitgrößte Schweizer Gemeinschaft. Des Weiteren kümmert sich das Konsulat um die wirtschaftlichen Beziehungen. Er freue sich schon auf die Buchmesse, sagt Bienz.

Gibt es denn etwas, was der Konsul vermisst? Frankfurt biete alles, um hier gut zu leben – aber dann fällt ihm doch noch etwas ein. „Ein Schweizer Restaurant! Aber vielleicht gibt es das, und ich habe es nicht gefunden?“