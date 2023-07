Frankfurt: Die U5-Verlängerung wird konkret

Von: Dennis Pfeiffer-Goldmann

Die Stadt stellt die überarbeiteten Pläne für die neue Trasse vor. Die Gleise sollen in die Straßenmitte.

Deutlich grüner als heute soll die Homburger Landstraße nach dem Bau der U5-Verlängerung zum Frankfurter Berg aussehen. Das sehen Pläne vor, welche die Stadt nun öffentlich vorstellen will. Und: Die U5 soll schon relativ bald bis zur S6-Station rollen.

Die neue Verknüpfung der Linien ist einer der zentralen Gründe, warum die Stadt die U5 verlängern will. „Das wird für Fahrgäste aus der S6 in Richtung Innenstadt sehr attraktiv“, sagte der designierte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne). Kürzere Reisezeiten und eine Entlastung der Hauptstrecke via Hauptbahnhof seien große Vorteile.

Am Frankfurter Berg wartet man schon lange auf den U-Bahn-Anschluss, was Ortsvorsteherin Wera Eiselt (Grüne) bei jeder Gelegenheit erwähnt. Bisher müssen alle mit dem Bus fahren, bevor sie in Preungesheim oder am Weißen Stein in die U-Bahn umsteigen können.

Die ersten Pläne hatte die Stadt 2012 unter Schwarz-Grün wegen Sparzwängen gestoppt. Seit 2018 wird wieder geplant. „Wir mussten quasi bei Null anfangen“, erklärt Wolfgang Siefert. Die alte Planung entspreche heutigen Standards nicht. Fußwege wären zu schmal geworden, Radwege hätten gefehlt, Anwohner und Bäume wären zu wenig geschützt worden.

Mittelbahnsteige geplant

Geplant war die Stadtbahn bisher auf den für den extra freigehaltenen Flächen auf der nördlichen Straßenseite der Homburger Landstraße. „Dann wäre die U-Bahn den Anwohner direkt vor dem Schlafzimmer vorbeigefahren“, sagte Siefert. Auch deshalb schwenkt die Stadt auf eine Führung der Gleise in Mittellage um. Diese Mittellage gibt es zwischen Jean-Monnet-Straße und der Endstation an der S-Bahn-Station. Die Stationen August-Schanz-Straße und Berkersheimer Weg erhalten daher Mittelbahnsteige. Zwischen Autobahnbrücke und Jean-Monnet-Straße liegt die Stadtbahntrasse hingegen in Seitenlage südlich der Fahrbahn der Homburger. Mindestens ein Gleis werde stets ein Rasengleis sein, so Siefert. Das andere werde aber als Notfallfahrspur benötigt. Alternativ hätte ein breiter Radweg neben der Autospur entstehen müssen, den Rettungswagen und Feuerwehr nutzen könnten. „So erhalten wir viele Bäume, weil wir die Radwege etwas schmaler hinter den Bäumen anlegen können.“

Bei der Neuplanung sei anfangs das oberste Ziel gewesen, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. „Davon hat das Grünflächenamt abgeraten“, sagt der künftige Dezernent. Grund: Baumscheiben und Wurzelbereiche würden so stark reduziert, dass die Bäume nicht lange überleben und danach an ihren Stellen auch keine neuen Bäume gepflanzt werden könnten. „Die Allee hätte dann bald sehr zerrupft ausgesehen“, sagte Siefert.

Der Neubau aber werde die Straße ja für 100 Jahre oder mehr prägen. „Wir wollen deshalb Baumstandorte mit Zukunft schaffen“, sagte er. „Dann sieht es auch wieder nach einer schönen Allee aus, und zwar für mehrere Generationen.“

Vom Ziel, so viele zukunftsfähige Baumstandorte wie möglich zu bekommen, profitieren zum Beispiel die vielen, alten, großen Bäume im Stummel der Homburger Landstraße vor der S-Bahn-Station. Um sie zu erhalten, wird die Endstation leicht nach Norden versetzt gebaut. Sie werde dreigleisig, damit die U5 mit allen Fahrten auch im Fünfminutentakt bis zum Frankfurter Berg verkehren könnte, kündigte Siefert an.

Verlängerung bleibt möglich

Eine Mehrinvestition sei das nicht: Wende nicht jede zweite Bahn schon in Preungesheim, spare sich die Stadt dort den Ausbau auf vier Gleise. Das mittlere Gleis bleibe in Preungesheim aber als Wendegleis erhalten, die äußeren würden zu Durchfahrtgleisen. Die Endstation am S-Bahnhof werde außerdem zukunftsfähig geplant: „Wir bauen sie so, dass eine Verlängerung der U5 weiter nach Norden möglich bleibt“, beteuerte Siefert.

Die Details der Planung will Siefert nun den zuständigen Ortsbeiratsmitgliedern und der Bevölkerung vorstellen, ist auch offen für Hinweise und Anregungen. „Diese werden wir prüfen und einarbeiten und daraus eine Vorplanung erstellen.“ Mit der werden auch die Kosten für den 1,5 Kilometer langen Neubau berechnet. Nach allen Planungen und Beschlüssen könnten 2028 die Bauarbeiten beginnen, „wenn alles glatt läuft“, sagte Siefert. Allerdings werde das Bauvorhaben groß, da auch Kanäle und Rohre im Untergrund erneuert würden – damit die Straße nicht kurz nach dem Umbau wieder aufgerissen werden muss.

Wann die ersten Bahnen rollen, sei noch nicht genau zu sagen. Aber: „Das wird sicher sein, bevor der U4-Lückenschluss fertig ist“, sagte Siefert. Die U4 soll etwa 2030 zwischen Bockenheimer Warte und Ginnheim und weiter zum Nordwestzentrum, auf den Riedberg und nach Nieder-Eschbach fahren.

Infoveranstaltung zur U5-Verlängerung am 4. Juli (Dienstag), 19.30 Uhr, in der Albert-Schweitzer-Schule, Frankfurter Berg, Berkersheimer Weg 26