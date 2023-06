Frankfurt: Die Skyline wächst – neues Hochhaus an der Messe

Von: Christoph Manus

Die Matthäuskirche in Nähe der Frankfurter Messe wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Platz soll es auf dem Areal zudem für ein Hochhaus geben. © Rolf Oeser

Die Pläne für das Areal der Matthäuskirche in Frankfurt werden konkreter. Bald beginnt ein Architekturwettbewerb für einen 130 Meter hohen Turm und eine neue Kirche.

Auf dem Gelände der Matthäuskirche am früheren Frankfurter Polizeipräsidium sollen ein bis zu 130 Meter hoher Büro- und Wohnturm und eine neue Kirche entstehen. Das haben der Hamburger Projektentwickler Becken, der vor knapp drei Jahren den größten Teil des Areals erwarb, und der Evangelische Regionalverband Frankfurt und Offenbach, dem dort noch kleinere Flächen gehören, am Freitag mitgeteilt und ihre Pläne damit präzisiert.

Näheres wollen die Projektpartner nun in einem internationalen Architekturwettbewerb klären lassen. Jens Hogekamp, Geschäftsführer von Becken Development, spricht von der europaweit einmaligen „Chance, an einem innerstädtischen Standort ein neues und einzigartiges Ensemble aus einer Kirche und einem Hochhaus zu entwickeln“. Von dem Wettbewerb erhoffe er sich eine „optimale Lösung für diese herausragende Aufgabenstellung“.

Tandem aus Kirche und Hochhaus in Frankfurt: „Zeichen für die Zukunft von Kirche“

Für die Pfarrerin der evangelischen Hoffnungsgemeinde, Annegreth Schilling, setzt das geplante „Tandem aus Kirche und Hochhaus“ ein „Zeichen für die Zukunft von Kirche in der Großstadt“. Die Gemeinde bringe Menschen aus verschiedenen Milieus, Kulturen und Generationen zusammen. Das solle auch in der Kirche sichtbar werden, die Hoffnungskirche heißen soll. Stadtdekan Achim Knecht sieht das Projekt als Statement für eine „Stadt, in der die wirtschaftliche Entwicklung den Menschen dient“. Der Vorstandsvorsitzende des evangelischen Regionalverbands hofft zudem auf ein „neues architektonisches Wahrzeichen“ Frankfurts.

Wie viele Wohnungen, wie viel Fläche für Büros im Hochhaus sowie einer eventuell möglichen ergänzenden bis zu sechsgeschossigen Bebauung Platz finden sollen, teilten die Projektpartner am Freitag noch nicht mit. In ihrer Mitteilung weisen sie lediglich darauf hin, dass „entsprechend des Frankfurter Baulandbeschlusses“ auch geförderte Wohnungen entstehen sollen. Dieser sieht vor, dass 40 Prozent der oberirdischen Gesamtfläche zur Wohnnutzung vorgesehen werden. Von diesem Wohnanteil sind mindesten 30 Prozent der Fläche für geförderten Wohnungsbau vorzusehen. Konkreteres könne der Bauherr vor dem Wettbewerb noch nicht sagen, hieß es auf Anfrage.

Skyline in Frankfurt: Mehrere Hochhäuser an der Messe in Planung

Zur neuen Kirche äußerten sich die Bauherren ebenfalls noch zurückhaltend. Vor drei Jahren hieß es, dass der Kirchturm und denkmalgeschützte Elemente in den Neubau integriert würden. Ob das noch gilt, blieb am Freitag offen.

Im Umfeld der Matthäuskirche sind in den vergangenen Jahren mehrere neue Hochhäuser entstanden, zuletzt etwa der 190 Meter hohe Büro- und Hotelturm „One“. In den kommenden Jahren wird der Hochhauspulk an der Messe noch kräftig wachsen. So will etwa die Düsseldorfer Gerchgroup auf dem früheren Gelände des Polizeipräsidiums einen 175 Meter hohen gemischt genutzten Turm errichten. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe zur Matthäuskirche könnte gar das höchste Hochhaus Deutschlands entstehen. Der Projektentwickler CA Immo plant einen 288 Meter hohen Wolkenkratzer mit Büronutzung. Auf demselben Areal soll zudem noch ein 157 hoher Wohnturm Platz finden.