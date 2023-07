Frankfurt: Die Familie tanzt im Love Family Park

Von: George Grodensky

10 000 Menschen pilgerten am Samstag zum Technofestival Love Family Park in den Rebstockpark. © Monika Müller

Das Festival im Rebstockpark ist eine Mischung aus Musikfest und Picknick.

Die Zwischenwelt ist schwer zu beschreiben. Unwirklich ist sie, schön, auch aufregend, aber irgendwie gemütlich, fast schon altbacken. Gleichzeitig irritiert sie mit Reizüberflutung. Zu finden ist sie am Samstag im Frankfurter Rebstock. Der Love Family Park ist zu Gast, die Tanzveranstaltung, die seit 1996 die Technogemeinschaft zu Ausflügen in die Natur inspiriert. Damals noch ins Hanauer Dunlop-Bad.

Von außen sieht das Areal dabei gar nicht mal so einladend aus. Am Schutthaufen, der einmal das Rebstockbad war, geht es am ehemaligen ADAC-Übungsplatz vorbei zum Eingang. Der Festivalbereich ist mit Bauzäunen abgetrennt, darauf ist blaue Plane gespannt. Dahinter ist es aber tatsächlich recht gemütlich. Auch wenn der Rasen von der Sommerhitze mitgenommen ist. Die großen Bäume spenden Schatten, zusammen mit den Wolken, die sich immer wieder auftürmen. Eine Brise weht frische Luft herbei und Musikfetzen.

Am stärksten zeigt sich die Zwischenwelt auf der Fläche zwischen den beiden Bühnen, hier ist es komplett irreal. Von rechts schallen verspielte Beats hinüber, von links eher stoisches Gewummer. Menschen sitzen an Biertischen, ein Getränkestand verkauft Maßbier im Plastikkrug. Überall lümmeln Menschen auf Picknickdecken. Einer sieht aus wie der junge Sven Väth. Aber das kann er nicht sein, erstens sieht der inzwischen aus wie der mittelalte Sven Väth, zweitens soll er nicht lümmeln, sondern Musik auflegen und Hände von Oberbürgermeistern schütteln. Was er beides tut, später.

Das Publikum ist international. Der erste Mensch, den der FR-Reporter um ein Gespräch bittet, ruft nur, dass er nichts verstehe und nur Englisch spreche. Sein Freund kann dagegen Deutsch, diktiert dem Reporter aber in den Block: „Schreib, dass ich gar nicht hier war.“ OK, Herr Dämon der Zwischenwelt. Es sei hiermit geschehen.

Auch den Auftrag von der netten Dame am Einlass erfüllt die FR gerne: „Schreib was über die freundliche junge Frau am Eingang.“ Die übrigens sehr gerne arbeite, wenn die anderen zum Feiern kämen, weil sie die Musik liebe, ein tolles Team um sich habe und die Menschen möge, die zu Gast seien.

Zum Beispiel Lisa und Sanrav. Die sprechen auch nur Englisch, wohnen aber keine 15 Minuten Fußweg entfernt vom Gelände. Auch sie liebten die Musik, deswegen seien sie da. Nur der Name des Festivals habe sie etwas irritiert. Niemals wären sie darauf gekommen, dass der Love Family Park ein Festival für elektronische Musik sei. Der Blick auf das Line-up habe es ihnen verraten.

Ja, der Name. Hilfesuchend schaut sich der Reporter um. Was soll der eigentlich bedeuten? Auskunft kann da bestimmt die Gruppe geben, die aus mehreren unterschiedlichen Generationen zu bestehen scheint. Nur hat man es eilig. „Ja, es ist ein Familienausflug“, ruft ein junger Mann freundlich und tanzt gen Bühne.

Melli und Eva haben mehr Zeit. Für sie steht Familie für mehr als nur das klassische Vater-Mutter-Kind. Seit 1999 reisen sie aus der Oberpfalz regelmäßig zum Love Family Park. Beste Freundinnen sind sie, das ist wie Familie. „Und schau dich doch mal um“, rät Melli. Und deutet mit großem Arm auf die „tolle Atmosphäre, tolle Party. Die Leute sind gut drauf“. Ein „supergemischtes Publikum“ habe sich versammelt, alle möglichen Charaktere, alle dürften so sein, wie sie eben seien. „Es ist ein sehr familiäres Festival.“

Gut, 10 000 Menschen sind eine recht große Familie. Aber es ist ja auch die Zwischenwelt, da geht das. Was auch geht: Müllbehälter benutzen. Wunderschön sind die, ein Gestell aus Holzpaletten zusammengezimmert, darauf eine bunte Platte mit Öffnung, am Rand hängt ein Stück Regenrinne, mit Sand gefüllt für Zigarettenreste.

Auffallend wenige Kippenstummel liegen auf dem Boden. Die Menschen nutzen brav die Regenrinnen. Es laufen aber auch Müllsammler mit Greifzangen herum. Tanzen und Rumstehen gleichzeitig, das geht auch, DJs bewundern und sich selbstvergessen im Kreis drehen, geht auch parallel. Überhaupt. DJs bewundern. Welcher der unzähligen Köppe auf der Bühne gehört eigentlich dem DJ, der DJane?

Da geht etwas sehr Merkwürdiges vor unter dem großen weißen Kuppelzelt. Auf einer Leinwand laufen Visualisierungen und hinter den DJs erstaunlich viele Menschen umher, ohne erkennbar zum Gelingen der Plattenkünste beizutragen. Tatsächlich entdeckt der Reporter kurz darauf eine ganz andere Welt hinter der Bühne, den Backstagebereich. Von dort aus kann man auf die Bühne gehen, hinters DJ-Pult und tanzen. Oder sich in der Bewunderung der Menschen vor der Bühne sonnen.

Viele DJs hätten Freunde und Familie dabei, klärt ein freundlicher Mann auf. Für die ist der Bereich gedacht. Viele DJs mögen auch den direkten Kontakt, wenn um sie herum getanzt und gefeiert wird. Ehrengäste wie OB Mike Josef (SPD) schwofen dort oder die Stadtverordnete Mirrianne Mahn (Grüne). Und dann noch die Menschen, die ein bisschen mehr Komfort im Park brauchen und entsprechend mehr bezahlen. Hier lümmelt keiner auf Picknickdecken, es gibt große Ruhekissen unter den Bäumen. Und die Biergarnituren tragen Hussen.

Kleiner Nachteil ist, dass die günstigste Flasche Champagner 129 Euro kostet. Die teuerste 950 Euro. Aber auf Getränkepreise sollte man bei so einem Event besser ohnehin nicht schauen (halber Liter Wasser 4,90 Euro, 0,4 Liter Pils 5,50 Euro).

Kluge Festivalbesucherinnen und -besucher glühen vor. Zu bewundern unter anderem in der Tramlinie 17, bei der spätestens ab der City West am Samstag alle fröhlich angetütert sind. Das kennt man von der Stadiontram 21, nur dass da alle noch Eintracht-Uniform tragen. Die Festivalfreunde sind dagegen eher bunt. Zwischendrin pausiert die 17 auch mal wegen eines Unfalls auf der Strecke. Man kann sich gut vorstellen, wie der volle Zug irgendwo steht und alle Reisenden zu einem Beat nicken.

Auch die Polizei scheint übrigens der Mystik der Zwischenwelt erlegen zu sein. Diesem Sommernachtstraum aus Natur und Gewummer, gepaart mit märchenhafter Gemütlichkeit. Der Ordnungsbehörde gebühren darum die Worte zum Abschluss. Geschrieben gegen 23 Uhr auf der Internetplattform Twitter, als sich der tanzende Spuk einfach so auflöst: „Der Love Family Park 2023 ist in den Büchern.“

D-Jane Nina Graviz nimmt sich Zeit für ein Prösterchen. © Monika Müller