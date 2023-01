Fecher: Die ersten Baumhäuser fallen

Von: Florian Leclerc

Menschen demonstrieren gegen die Rodung im Fechenheimer Wald, die Polizei sperrt das Areal ab. © Renate Hoyer

Die Polizei beginnt mit der Räumung im Fechenheimer Wald: Baumhäuser krachen zu Boden, Menschen werden weggetragen. Die Autobahn-GmbH lässt Bäume fällen.

Die Nachricht von der Räumung im Fechenheimer Wald kam für viele überraschend. Am Montag teilte die Polizei noch mit, sie warte die gerichtlichen Entscheidungen ab. „Sofern Beschwerde in diesem Verfahren am VGH Kassel eingelegt werden sollte, werden wir diese Entscheidung abwarten“, sagte ein Sprecher nachdem das Verwaltungsgericht Frankfurt beschieden hatte, einem Baumhausbewohner keinen Zutritt zum Wald zu gewährend, der bis Ende Januar gesperrt ist.

Am Dienstag um 5.33 Uhr kam die Polizeimitteilung: Der Fechenheimer Wald wird geräumt. Die Beschwerde habe keine aufschiebende Wirkung, der Vollzug sei uneingeschränkt möglich, sagte der Polizeisprecher am Dienstagmorgen im Fechenheimer Wald.

Wer nicht freiwillig weicht, wird weggetragen. © Renate Hoyer

Gegen 7 Uhr hatte sich etwa 30 Personen an der Mahnwache nahe der U-Bahn-Station Borsigallee eingefunden, um bei der Räumung des Waldes dabei zu sein. Darunter Mirjam Schmidt und Katy Walther, Landtagsabgeordnete der Grünen im Römer, Bürger:innen und Aktivist:innen, Medienvertreter:innen.

Einfach so durch den Wald zu laufen, ging zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Die Polizei hatte sich an den entscheidenden Punkten postiert. Medienvertreter:innen gelangten aber im Pulk an das Waldstück nahe der Auffahrt zur Autobahn 66 nach Hanau. Dort standen sie dann herum. Zu sehen war, wie ein Waldstück binnen zwei Stunden komplett fiel.

Wer noch nie erlebt hat, wie ein Harvester arbeitet, hat keine Vorstellung von der Präzision und Schnelligkeit dieses Geräts. Der Harvester packt einen Baum in der Mitte mit einem Greifarm, sägt ihn entzwei und legt die obere Hälfte am Boden ab. Das dauert zehn Sekunden. Die untere Baumhälfte sägen Waldarbeiter in etwa 50 Sekunden durch. Nach einer Minute ist ein Baum, der wohl etwa hundert Jahre lang gewachsen ist, gefällt. Die Säge sirrt, der Baum kracht: Gleich zwei Harvester sind in diesem Waldstück im Einsatz. Eine Leitplanke wird funkensprühend zersägt.

Ein Mensch wird aus dem Wald geführt. © Renate Hoyer

Neben den Harvestern fuhren Forstmulcher durch den Wald, um das Unterholz kleinzumachen, die von Menschen per Fernbedienung gesteuert werden. Das Holz wurde auf Lastwagen geladen und weggefahren. Der Kampfmittelräumdienst prüfte, ob sich alte Munition oder Weltkriegsbomben im Waldstück befanden.

Am Waldeingang hatten sich zwei Menschen in einem Baumhaus verschanzt und kommentieren die Rodung mit großer Entrüstung. Etwa 20 Personen hielten sich nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen im Rodungsgebiet auf. Einige gingen freiwillig, als die Polizei ihre Durchsagen machte. Die meisten harrten in den Baumhäusern aus.

Für Medienvertreter:innen und parlamentarische Beobachter:innen war es allerdings unmöglich mitzubekommen, wie die Räumungsaktionen an verschiedenen Orten abliefen. Sie hatten sich nach Polizeiwillen nämlich als Gruppe in einem Waldstück aufzuhalten, das von der Polizei als sicher identifiziert wurde.

Vorbei an Barrikaden ins Barrio. © Renate Hoyer

Als Katy Walther unter dem Flatterband durchlief, um einen besseren Blick auf die Räumung eines Baumhauses zu bekommen, wurde sie vom Einsatzleiter geschubst und hinter das Absperrband gedrängt. „Ich erteile ihnen einen Platzverweis, wenn sie dem nicht Folge leisten“, sagte der Einsatzleiter. „Ich habe hier ganz klar das Recht, mich im Wald zu bewegen und die Ereignisse zu dokumentieren, denn ich bin quasi Zeitzeugin für die Aufarbeitung der Geschehnisse im parlamentarischen Ausschuss“, sagte Walther. Vergebens.

Auch dieser Reporter, der sich auf eigene Faust von der Mediengruppe entfernte und zum Barrio in den Wald lief, wurde von einem Polizisten wieder zum Waldrand begleitet.

Nachdem in der Mediengruppe mehrfach das Interesse bekundet wurde, den Waldeingang zu verlassen, begleitete die Polizei die Medienmenschen und Parlamentarier:innen in den Wald, zum Barrio, hinein. Dort standen sie dann erneut mehrere Stunden herum.

In dieser Zeit räumte die Polizei mehrere Baumhäuser. Kletterer der Polizei mit bayrischem Akzent stiegen über Leitern und mit Seilen gesichert zu den Baumhäusern hinauf. Die Menschen, die sich dort aufhielten, und denen zuvor freies Geleit zugesichert worden war, wurden verschnürt und per Seil hinabgelassen. Anschließend wurden sie weggetragen. „Ihr seid nicht allein, ihr seid nicht allein“, schallte als Solidaritätsbekundung von anderen Besetzer:innen durch den Wald.

Eine Leitplanke fällt unter Funkenregen. © Renate Hoyer

Mit den Baumhäusern machte die Polizei kurzen Prozess. Erst räumte Beamte die Baumhäuser teilweise leer. Matratzen, Banner, Decken flogen auf den Boden. Dann wurden die Seile, an denen die Baumhäuser befestigt waren, gekappt. Unter dem Einsatz von Brechstangen, mit Seilreißaktionen und Fußtritten krachten die Baumhäuser schließlich in sich zusammen. Von Aktivistenseite wurde dies mit Beschimpfungen quittiert.

Teilweise lieferten sich die Aktivist:innen ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Wurde ein Baumhaus geräumt, kletterten sie auf dem Baum weiter nach oben. Waren dort Traversen gespannt, machten sie sich an den Stahlseilen fest und schwangen sich immer ein Stück weiter, um der Polizei auf ihren Hebebühnen zu entkommen.

Am Waldrand, nahe der U-Bahn-Station Kruppstraße standen zahlreiche Aktivist:innen und wurden von der Polizei am Zutritt zum Wald gehindert. Eine kurzzeitige Sitzblockade auf der Autobahnzufahrt der A66 nach Hanau löste die Polizei mit einer Reiterstaffel auf. Die Räumung ging im Laufe des Tages weiter. Mit Einbruch der Dunkelheit beendete die Polizei den Einsatz. Am nächsten Tag geht es weiter.