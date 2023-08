Frankfurt: Die Eintracht im Überflug

Von: Oliver Teutsch

Die Saisoneröffnungsfeier zeigt einmal mehr die enorm gestiegene Strahlkraft des Fußball-Bundesligisten

Es ist ordentlich was los vor der Haupttribüne des Waldstadions. Vor dem Eintracht-Fanshop hat sich eine etwa 50 Meter lange Schlange gebildet. Zwei Mitarbeiter des Fan-Shops regeln den Einlass. Im Shop selbst ist mehr los als beim Schlussverkauf, dabei hat die neue Saison noch nicht mal angefangen. Wer es ins Innere des Fan-Shops geschafft hat und ein Trikot ersteht, kann es sich vor der Haupttribüne an einem Pavillon auch gleich „beflocken“ lassen. Die dabei am meisten gefragten Spielernamen seien Rode, Götze und Koch, sagt ein Mitglied der „Adler-Crew“. Auf die Frage, ob sie gut zu tun hätten, antwortet der Mitarbeiter nur: „Oh ja.“

Eintracht Frankfurt hat am Samstag zur offiziellen Saisoneröffnungsfeier in den Stadtwald eingeladen und rund 31 000 Menschen sind der Einladung gefolgt, auch wenn es nichts geschenkt gibt. Auf das Gelände kommt nur, wer sich ein Ticket für das Vorbereitungsspiel der Eintracht gegen den englischen Premier-League-Club Nottingham Forest erworben hat. Die Atmosphäre ist familiär, es sind deutlich mehr Kinder auf dem Gelände als bei sonstigen Heimspielen. Auch Tim Krätke aus Friedrichsdorf hat einige Kinder angekarrt. Sein Sohn Adrian hat an diesem Samstag Geburtstag. Der nun Elfjährige hat acht seiner Freunde mit auf seine Feier ins Stadion mitbringen dürfen, die Papa Krätke organisiert. „Für dieses Spiel bekommt man ja endlich mal Karten. Sonst ist das ja kaum möglich.“

In der Tat sind die Heimspiele inzwischen fast immer in Windeseile ausverkauft. Die Partie gegen den Underdog FC Heidenheim war nur wenige Minuten nach dem offiziellen Vorverkaufsbeginn ausverkauft. Ein Spiel gegen einen Aufsteiger an einem Sonntagabend im Oktober. So nutzen an diesem Samstag Menschen die Gelegenheit, sich der Eintracht zu nähern, die sonst nicht die Gelegenheit dazu haben. Viele haben längere Anreisen auf sich genommen. Beim Eintracht-Quiz eines Automobilsponsors kommen die Teilnehmer:innen aus Mittelhessen, dem Hunsrück, dem Vogelsberg und der Wetterau. Nicht immer sind sie bei den Fragen fachlich ganz sattelfest. Auf die Frage, wie alt Mario Götze sei, antwortet ein Teilnehmer aus Altenstadt siegesgewiss: „38“, was den Moderator ein bisschen zusammenzucken lässt.

Um an dem Quiz teilzunehmen, muss man immerhin nicht lange anstehen. Denn ansonsten sind auf dem Gelände mehr Schlangen zu sehen als im Exotarium des Frankfurter Zoos. Schlange stehen heißt es nicht nur vor dem Eintracht-Shop, sondern auch am Glücksrad, beim Torwandschießen, beim Schießen mit einem Klett-Ball auf eine Dart-Scheibe und an jedem einzelnen Stand für Speis und Trank. Wen wundert es? Eintracht Frankfurt hat mittlerweile genauso viele Mitglieder wie Offenbach Einwohner:innen. Die Eintracht ist derzeit wie ihr Wappentier, der stolze Adler: Ein Verein im Überflug.

Auf der kleinen Wald-Tribüne haben sich ein paar Fans versammelt, die auch noch andere Zeiten erlebt haben. Thomas Paul von Radio Fanomania erzählt, warum sie vor 26 Jahren mit ihrer Radio-Sendung angefangen haben. „Die Eintracht war gerade abgestiegen und alle waren am Boden. Da mussten wir was machen.“ In jener Zeit gingen Saisoneröffnungsfeiern noch am Riederwald über die Bühne, vor einigen Hundert Fans. Etwa zur gleichen Zeit, Ende der 90er Jahre, taten sich einige Eintracht-Mitglieder zusammen, um am Riederwald die Schätze der glorreichen Vergangenheit zu sichten, wie Matthias Thoma zu berichten weiß. „Die 100-Jahr-Feier des Vereins stand an, da mussten wir was machen.“ Viel war es nicht, was zusammenkam. Ein kleiner Raum am Riederwald reichte für die zusammengetragenen Devotionalien.

Mittlerweile reicht dafür nicht mal mehr das 2007 eröffnete Eintracht-Museum aus, das Thoma leitet. Selbstverständlich bildet sich am Samstag auch vor dem Eintracht-Museum eine sehr lange Schlange, denn die Fans haben die Gelegenheit, sich mit den beiden zuletzt errungenen Trophäen, dem DFB-Pokal 2018 und dem Euro-League-Pokal 2022, ablichten zu lassen. Das sind Gelegenheiten, die es früher nicht gab und die erst durch Einrichtungen wie dem Eintracht-Museum geschaffen wurden. Das Museum in der Haupttribüne hatte im vergangenen Jahr 50 000 zahlende Gäste. „Das war ein Besucherrekord“, so Thoma. Die Zahl mag nicht nach viel klingen, aber in der langen Sommerpause verirrt sich auch kaum ein Fußball-Fan ins Stadion. Diese Zeit ist nun erstmal wieder vorbei. Die neue Saison beginnt und die vielen Eintracht-Fans hätten sicherlich große Lust, sich bald wieder mit einer neuen Trophäe fotografieren zu lassen.

