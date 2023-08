Frankfurt: Die Bornheimer Kult-Nachtkneipe „Lebensfreude Pur“ feiert 25.Geburtstag

Von: Kathrin Rosendorff

Teilen

Wirtin Luzie Hartel fühlt sich sehr wohl in ihrer Nacht- und Raucherkneipe „Lebensfreude Pur“, aber mag weniger gerne im Mittelpunkt stehen. © Monika Müller

An diesem Freitag feiert Wirtin Luzie Hartel mit ihren Gästen den 25. Geburtstag ihrer Kult-Kneipe. Die Lebensfreude Pur in Bornheim ist die einzige Nachtkneipe in Frankfurt außerhalb des Bahnhofsviertels.

Betritt man die „Lebensfreude Pur“, müssen sich die Augen erst einen kurzen Moment an das schummrige Licht gewöhnen, dann ist man etwas überwältigt, weil es so viel in der Nacht- und Raucherkneipe in Bornheim zu sehen gibt: Ein goldglitzernder Dekohirsch ruht auf einer Jägermeister-Flasche, ein aufgeblasener Halbmond hängt unweit davon. Zwischen den Flaschen steht ein Spielkarussell, das ein Gast „als Geschenk hier mal vorbeigebracht hat und sich früher auch mal drehte“. Ein großer Spiegel, ein Kronleuchter, ein Sofa: „Diese private Wohnzimmeratmosphäre wollte ich von Anfang an hier haben“, sagt Wirtin Luzie Hartel.

Sie sei „heute echt etwas nervös“, sie hat in dem Moment nur noch zwei Tage, um alles vorzubereiten. Denn an diesem Freitag feiert sie mit ihren Gästen den 25. Geburtstag ihrer Kultkneipe. „Es ist die einzige Nachtkneipe in Frankfurt außerhalb des Bahnhofsviertels.“ Sie betont: „Wir passen in keine Schublade“.

Hartel ist ganz in Schwarz gekleidet. Sie öffnet beim Interview am Nachmittag nur ungern den Rollladen fürs Foto: „Schließlich ist es eine Nachtkneipe.“ Sie lächelt. Vor 21 Uhr geht es hier nicht los. Erst um 5 Uhr morgens ist Schluss. Selbst in den Nächten, wo sie selbst nicht hier sei, sei sie präsent: „Meine Seele und mein Verstand sind immer hier“, sagt sie und zieht an ihrer Zigarette. Ihre Haut ist hell, fast faltenfrei. Auf die Frage wie alt sie sei, antwortet sie: „Alt genug für alles“.

Warum hat sie eine Nachtkneipe aufgemacht? Sie selbst sei immer schon eine Nachtschwärmerin gewesen: „Ich fand es schade, dass wenn ich früher wegging, bereits um 2 Uhr in den Kneipen das Licht anging.“ Am 1. September 1998 eröffnet sie ihre „Lebensfreude Pur“. Bis heute habe sie bewusst nichts verändert, nichts renoviert: „Meine Gäste und ich wollen, dass alles so bleibt.“

Von Beginn an ist es eine „linke Multikulti-Nachtkneipe“. Alle Welten treffen hier in der Mainkurstraße 19 aufeinander: Der italienische Pianist auf den Handwerker, Banker mit Schlips auf die „next generation“. Die „jungen Wilden“ dürften hier auch mal, wenn die Kneipe geschlossen sei, Musikvideos drehen. „Alle sind hier willkommen außer Nazis.“

Auf dem Plakat für ihre „Silver Night Party“ sind Mitglieder der „Addams Family“ zu sehen: „Die sind cool und nie langweilig.“ Denn in ihrer Kneipe sei es eben auch fast nie langweilig. „Bei uns schaut keiner auf Handys und schweigt sich an, die Leute unterhalten sich miteinander.“ Oder sie spielen Schach, Karten, es gibt Studi-Partys, den Fotoslam und ab und an lege ein DJ auf.

Von Nacht eins an sei die Kneipe voll gewesen. Ohne, dass sie vorab Propaganda gemacht habe: „Ein paar Freunde haben nur einen Zettel an ihre Autotüren gemacht: ‚Opening am 1. September‘, weiter nichts, nur die Straße mit Hausnummer.“ Sie erzählt, dass sie bis zum Abend der Eröffnung noch nie ein Bier gezapft hätte. „Ich bin halt eine Quereinsteigerin.“

Die gebürtige Hannoveranerin kommt Mitte der 80er „aus privaten Gründen“ nach Frankfurt. 14 Jahre lang arbeitet sie bei der Frankfurter Rundschau: „Ich war beispielsweise für Gastro, Kinos, Veranstaltungen und Sonderseiten im Einsatz.“ Dann entschließt sie sich, ein Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen. „Ich habe einer Freundin geholfen, auf Jamaika eine Jazzkneipe aufzumachen, obwohl da alle Reggae hören“, sagt sie und lacht. Aus gesundheitlichen Gründen kehrt sie nach Frankfurt zurück.

Ihre Stammkneipe ist damals die Kultjazzkneipe Mampf im Sandweg. Michael Damm, der Mampf-Wirt, weiß von ihrem Traum, eine Nachtkneipe zu eröffnen und sagt zu ihr: „Erst wenn du deinen eigenen Laden aufmachst, schenke ich dir deinen Lieblingstisch hier bei uns, den du ja unbedingt haben willst und der unverkäuflich ist“. Dann bewirbt sie sich um die Räumlichkeiten in der Mainkurstraße, als die Vorgängerkneipe schließt und bekommt den Zuschlag.

Vor dem Eröffnungsabend bringt der Mampf-Wirt den Tisch, der bis heute hinten in der Ecke am großen Spiegel steht. „Ich habe vor Freude geheult.“ Hartel ist eine Kämpferin. Sie demonstriert nicht nur 2008 gegen das Rauchverbot in Einraumkneipen, sondern auch Jahre später gegen „Pegida und Konsorten“ in Frankfurt.

Ihre Kneipe ist auch ein Ort der Liebe: Paare lernen sich hier kennen. „Ein Gast wollte deswegen unbedingt in der Kneipe seiner Freundin einen Heiratsantrag machen.“ Nur ein Mitarbeiter ist dabei, als der Mann auf die Knie geht. Denn die Kneipe ist wegen der Pandemie zu der Zeit geschlossen.

„Zwei Jahre waren wir komplett zu. Dank der Überbrückungshilfen und Spenden überlebten wir die Krise.“ Seitdem ist die Kneipe nur noch mittwochs bis samstags geöffnet.

Zwei Fragen zum Schluss: Welchen Promi würde sie hier gern mal begrüßen? „Ähm, schwierig, aber Udo wär cool. Ja, Udo Lindenberg.“ Wie lange will sie die „Lebensfreude Pur“ noch betreiben? „Ich mache das wohl, bis ich tot umfalle“, sagt sie und lacht.