Frankfurt: Die Bereitschaft zur Organspende erhöhen

Von: Steven Micksch

Ein ausgefüllter Spendeausweis ist eine wirksame Willenserklärung. © picture alliance/dpa

Ein Runder Tisch bei der Landesärztekammer in Frankfurt beklagt das Festhalten am aktuellen System in Deutschland. Die Fachleute präferieren die Widerspruchslösung. Andere Länder zeigen, wie gut es wirkt.

Die Zahl der Organspenden ist im vergangenen Jahr signifikant gesunken. 869 Spenderinnen und Spender erfasste die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) für 2022, 64 weniger als im Vorjahr. Dabei warten laut Statistik mehr als 8496 Menschen auf ein Transplantat. 743 Personen auf der Warteliste sind 2022 verstorben. Der Bedarf ist hoch, doch die Zahl der Transplantationen bleibt unter dem eigentlichen Potenzial. Im vergangenen Jahr gab es laut DSO mindestens 1031 verstorbene Personen, die für eine Organentnahme in Frage kamen, bei denen es aber keine Zustimmung zur Spende gab. Der Frage, wie man die Bereitschaft zur Organspende erhöhen könnte, widmete sich vor wenigen Tagen auch ein Runder Tisch in Frankfurt, zu dem die Landesärztekammer Hessen eingeladen hatte.

Ana Paula Barreiros, Geschäftsführende Ärztin der DSO-Region Mitte schilderte zunächst die Situation des vergangenen Jahres für ihre Region. „2022 war dramatisch gewesen“, sagte sie. Die Zahlen seien abgesunken, es gab nur acht Spenden pro eine Million Einwohner:innen. Insgesamt seien in der Region, die die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland umfasst, 104 Spenden erfolgt. Auffällig sei, dass die Zahl der fehlenden Zustimmungen deutlich angestiegen sind – vor allem wenn Angehörige entscheiden müssen. „Nein sagen fühlt sich für viele richtiger an“, vermutet sie. Das sei irgendwie Teil der hiesigen Kultur. Denn in anderen Ländern sind die Zahlen der Organspenden deutlich höher. Spanien zählt zu den Ländern mit den meisten Spenden in Europa. 2021 kamen dort auf eine Million Einwohner:innen 46 Organspender:innen (Deutschland 2022: 10,3).

Ein Grund, warum andere europäische Länder soviel mehr Organe transplantieren können, ist die Art der Organspendesysteme. In Spanien beispielsweise gibt es die Widerspruchslösung, die vor wenigen Jahren auch in Deutschland diskutiert wurde, aber nicht eingeführt wurde. Stattdessen gilt weiterhin die Entscheidungslösung (siehe Infokasten).

Das Festhalten an dem in ihren Augen falschen System sahen alle Expertinnen und Experten am Runden Tisch als größtes Problem, das gleichzeitig aber auch am schnellsten und einfachsten zu lösen sei. Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Frankfurter Universitätsklinikums, sagte, dass man die aktuell geltende Lösung hart diskutieren müsse. „Es wird nur über die Widerspruchslösung gehen“, prognostizierte er. Momentan sei es so, dass viel Verantwortung bei den Ärztinnen und Ärzten sowie den Pflegekräften liege. „Es ist eine reine Vertrauensfrage“, sagte Graf. Nur wenn es eine gute und vor allem persönliche Betreuung gebe, wären Verwandte eher bereit, die Organe freizugeben. Das erfordere aber wieder Zeit, die angesichts der Personallage an vielen Kliniken sowieso schon nicht da sei.

Graf merkte auch an, dass die Hürden für eine Qualifikation zur Fachkraft, die den Hirntod feststellen dürfe, sehr hoch wären. Das sorge dafür, dass nur wenige Menschen dazu in der Lage seien und dementsprechend auch zu anderen Kliniken geschickt werden müssen. Trotz dieser hohen Qualifikation, gibt es laut Statistiken immer noch Angehörige, die der fachlichen Einschätzung misstrauen.

Organspendensysteme Bei den Organspendesystemen in Europa unterscheidet man zwischen vier Möglichkeiten. Erweiterte Zustimmungslösung: Diese Regelung galt in Deutschland bis 2012. Dabei müssen sich Spenderinnen und Spender vor dem Tod explizit für eine Organspende aussprechen. Geschieht das nicht, können die Angehörigen über eine Organentnahme entscheiden. Dänemark, Großbritannien, Litauen, die Niederlande und die Schweiz haben das System weiterhin. Entscheidungslösung: Sie gilt in Deutschland. Sie ist im Grunde vergleichbar mit der Zustimmungslösung, nur dass der Staat stärker auf eine Entscheidung des Einzelnen hinarbeiten will. Die Krankenkassen verschicken laut Bundeszentrale für politische Bildung regelmäßig Infomaterialien und fordern die Versicherten auf, eine Entscheidung zu treffen. Widerspruchslösung: Sie ist die am meisten verbreitete Organspenderegelung in Europa. Sie gilt unter anderem in Frankreich, Irland, Italien, Österreich und Spanien und in zwölf weiteren europäischen Ländern. Wer nicht vor seinem Tod widerspricht, wird automatisch Organspender:in. Erweiterte Widerspruchslösung: Macht das System wieder komplexer. Angehörigen wird dabei zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, die Organentnahme bei der verstorbenen Person zu verhindern. Diese Regelung gilt beispielsweise in Schweden, Norwegen, Estland, Finnland und Kroatien. In den USA gilt die erweiterte Zustimmungslösung. Das Land ist weltweit trotzdem unter den Top 5 Spenderländern. Dort kann man sich in ein Register eintragen oder die Bereitschaft im Führerschein vermerken lassen. mic

Leona Möller, Transplantationsbeauftragte der Uniklinik Marburg, ist eine der Personen in Hessen, die die hohen Hürden der Qualifikation gemeistert hat. Sie plädierte dafür, die Pflegekräfte noch stärker miteinzubeziehen. Aktuell sei es auch als Pflegekraft möglich, sich für die Feststellung des Hirntods zu qualifizieren. Eines der größten Probleme aber sei, dass immer noch zu wenige Menschen einen Spenderausweis haben. Auf diesem kann man übrigens auch ankreuzen, dass man seine Organe nicht spenden will. So oder so nehme ein Ausweis die Last von den Angehörigen, die am Ende eine Entscheidung treffen müssen.

Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand in der DSO, ordnete die Zahlen noch etwas genauer ein. Es gebe gar nicht so viele Ablehnungen einer Spende, sondern es seien meist fehlende Zustimmungen durch die Angehörigen, weil sie den Willen des Patienten oder der Patientin nicht kennen. Schnell war man am Runden Tisch dann wieder bei der Kultur. Rahmel erzählte, dass jemand aus den USA gar nicht fassen könne, wie viel der Staat in Deutschland tue und die Zahlen trotzdem so niedrig seien. Es sei eine Kulturfrage, habe der Amerikaner gesagt.

Lorena von Gordon, die selbst seit Jahren ein Spenderorgan trägt, erzählte die Geschichte einer Mutter, die die Organe ihres Kinder freigegeben hatte. „Sie hat es verheimlicht, weil sie Angst vor den Reaktionen hatte.“

Der Präsident der Landesärztekammer Hessen, Edgar Pinkowski, kritisierte die Verbrauchermentalität in Deutschland. Ein Organ haben wollen alle, doch bereit auch eines zu geben, seien nicht alle. Dabei könnten die hirntoten Menschen mit den Organen gar nichts mehr anfangen, stattdessen könnten sie häufig mehrere Leben retten. Der Präsident brachte auch noch die Möglichkeit der Organentnahme nach irreversiblen Kreislaufschäden ins Spiel. Diese gebe es in anderen Ländern, in Deutschland nur die Entnahme nach Hirntod. „Dort braucht es eine Gesetzesänderung.“ Da dies aber eine breite ethische Debatte erfordere, würde sich Pinkowski zunächst auch mit der Änderung zur Widerspruchlösung zufrieden geben.

Ana Paula Barreiros schlug vor, dass es einen Perspektivwechsel geben müsse. Weg vom Tod und dem Ende hin zum Leben retten. Denn genau das bedeute Organspende.