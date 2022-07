Frankfurt: Die Baustellen umfahren

Von: Florian Leclerc

Die Ratswegbrücke ist im Sommer voll gesperrt. Am Ratswegkreisel herrscht morgens der übliche, starke Verkehr. Foto: Rolf Oeser © ROLF OESER

Ratswegbrücke, Königsteiner Straße, Bleichstraße: In den Sommerferien gibt es zahlreiche Baustellen in Frankfurt.

Die Stadt Frankfurt nutzt die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien, um zahlreiche Straßen zu sanieren. Erfahrungsgemäß sind in den Ferien etwa 20 Prozent weniger Autos unterwegs.

Die Ratswegbrücke ist wegen Brückenarbeiten bis Freitag, 2. September, in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Autos sollen den Ratswegkreisel über die Anschlussstellen der A 661 an der Friedberger Landstraße oder Frankfurt-Eckenheim umfahren. Im Anschluss folgt bis Anfang November eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Hanauer Landstraße. Die Straßenbahnlinie 12 fährt zwischen Saalburg-/Wittelsbacherallee und Daimlerstraße auf einem geänderten Linienweg.

Die Königsteiner Straße ist zwischen Hospitalstraße und Konrad-Glatt-Straße bis Samstag, 3. September, voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Es ist der siebte und letzte Abschnitt, der auf der Hauptstraße saniert wird. Unter anderem werden die Fahrbahn, die Geh- und die Radwege erneuert.

An der Eschersheimer Land- straße baut die Stadt am Marbachweg/Am Dornbusch sowie Sinaipark/Klimsch-Anlage) neue Überwege. Die Eschersheimer Landstraße wird zwischen Hügelstraße und Marbachweg von Dienstag, 6. September, bis Freitag, 30. September, voll gesperrt.

Am Liebfrauenberg/ Bleidenstraße in der Innenstadt entfernt die Stadt das Kopfsteinpflaster und baut eine durchgängige Asphaltdeckschicht. So wird die Fahrradstraße Töngesgasse leichter befahrbar. In der Hasengasse fallen Parkflächen zugunsten eines breiteren Gehwegs weg.

Der Kettenhofweg soll zur Fahrradstraße werden. In einem ersten Schritt baut die Stadt auf Höhe von Hohenstaufenstraße und Rheinstraße eine Querung über die Friedrich-Ebert-Anlage.

In der Hanauer Landstraße wird auf Höhe des Ernst-Achilles-Platzes im September die Radroute ausgebaut.

Die Camberger Brücke ist wegen Arbeiten am Asphaltbelag heute und morgen Nacht von 21 bis 5.30 Uhr gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird über den Hafentunnel umgeleitet.

Die Bleichstraße ist zwischen Eschenheimer Tor und Krögerstraße am Sonntag, 7. August, für den Verkehr gesperrt. Es gibt eine Umfahrung über Stiftstraße, Stephanstraße und Alte Gasse.

Der Grüneburgweg ist wegen Markierungsarbeiten zwischen Reuterweg und Liebigstraße von Montag, 22. August, bis Freitag, 2. September, abschnittsweise voll gesperrt.

Die Straße Oberlindau ist wegen privater Kranarbeiten zwischen Friedrichstraße und Eppsteiner Straße von Dienstag, 16. August, bis Freitag, 19. August, für den Verkehr voll gesperrt.

An der Taunusanlage gibt es eine Fahrspurreduzierung zwischen Junghofstraße und Opernplatz von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 2. September, zwischen 9 und 15 Uhr.

An der Friedrich-Ebert-Anlage Kreuzung Hohenstaufenstraße gibt es Fahrspurreduzierungen wegen Straßenarbeiten (Montag, 25. Juli, bis Montag, 22. August), ebenso an der Mainzer Landstraße zwischen Rudolfstraße und Ottostraße wegen Gleisbaus (Montag, 15. August, bis Montag, 5. September).

Die Homburger Landstraße wird wegen Erschließungsarbeiten zwischen Im Hilgenfeld und Bonameser Straße von Montag, 25. Juli, bis Montag, 31. Oktober, teilgesperrt.

Die Voltastraße wird wegen Leitungsbaus zwischen Franklinstraße und Heinrich-Hertz- Straße von Montag, 25. Juli, bis Montag, 28. November, zu einer Einbahnstraße in Richtung Westbahnhof.

Am Niederräder Ufer wird der Radweg wegen eines Kreuzungsumbaus zwischen Neue Niederräder Brücke und Europabrücke von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 12. August, voll gesperrt.

Die Rosa-Luxemburg-Straße wird wegen Brückenbauarbeiten zwischen Miquelknoten und Anschlussstelle Ginnheim von Montag, 26. September, bis Anfang Dezember, nachts voll gesperrt; zuerst stadtauswärts, ab Montag, 14. November, stadteinwärts.

