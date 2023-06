Frankfurt: Derzeit kein Diesel aus Frittenfett

Von: Florian Leclerc

Kim Backhaus von der Roth-Tankstelle mit einer Flasche HVO100. © Peter Jülich

Die Tankstelle Roth Energie aus Frankfurt würde den Kraftstoff HVO100 verkaufen, scheitert derzeit aber noch an der Rechtslage.

Kim Backhaus von der Tankstelle Roth Energie an der Borsigallee hält eine Flasche mit weißer Flüssigkeit in der Hand. Darin schwappt ein Stoff mit dem Namen HVO100; er riecht wie eine Mischung aus Lampenöl und Essig. HVO100 wird zum großen Teil aus Abfallstoffen wie Speiseöl oder Fettresten hergestellt.

Es ist ein synthetischer Diesel, der beim Verbrennen nur in etwa so viel Schadstoffemissionen produziert, wie die biologischen Vorprodukte der Umwelt vorher entzogen haben. Das Problem an HVO100: Er ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Zumindest nicht für Autos und Lkw.

In anderen Ländern gibt es den Kraftstoff

Kim Backhaus erzählt, nach der Eichung der Zapfsäule für HVO100 habe das Regierungspräsidium Darmstadt (RP) den Verkauf untersagt. „Es ist nicht so, dass wir nun sagen, jetzt erst recht. Wir halten uns daran“, sagt er. Aber problematisch findet er das Verbot schon. Denn in anderen europäischen Ländern gibt es den Kraftstoff.

Auch im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein funktioniert der Verkauf. Unter großem Medienecho wurden im Mai Müllfahrzeuge in Kiel mit HVO100 betankt. „Die drücken wohl ein Auge zu“, mutmaßt Backhaus. Ihm habe das Regierungspräsidium Darmstadt nahegelegt, doch Traktoren oder Sportboote zu betanken.

Auf Nachfrage klärt ein RP-Sprecher die Rechtsposition: HVO100 sei im aktuell gültigen Bundes-Immissionsschutzgesetz (10. BImSchV) nicht für Autos und Lkw gedacht. Ausnahmen seien genannte Traktoren und Sportboote, forstwirtschaftliche Zugmaschinen - und Binnenschiffe, die es kaum an die Borsigallee schaffen dürften.

Warten auf die Bundesregierung

Was indes erlaubt sei: Den Kraftstoff mit bis zu 26 Prozent dem konventionellen Diesel beizumischen. Das macht die Roth-Tankstelle auch. Sie nennt den Kraftstoff Blue Diesel - und wirbt, dass dieser 22 Prozent CO2 einspare. Bei HVO100 sind es den Angaben zufolge bis zu 90 Prozent CO2-Reduktion.

Würde HVO100 verkauft, kostete der Kraftstoff an der Roth-Tankstelle mittags um 12 Uhr 1,699 Euro pro Liter. Diesel liegt bei 1,539 Euro, Blue Diesel bei 1,569 Euro je Liter.

Die Freigabe von HVO100 für alle Fahrzeuge unterstützt auch Ulrich Caspar, Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, der zur Tankstelle gekommen ist: Mittelfristig werde es weiter Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geben, und diese müssten möglichst klimafreundlich tanken können. Andreas Bauditz, ein Ingenieur vom Verein „E-Fuels now“ sagt, er sei schon 50 000 Kilometer mit HVO100 gefahren, den er meist in Baden-Württemberg tanke. Leistung und Verbrauch hielten sich mit Diesel die Waage. Die Zündwilligkeit von HVO100 sei indes deutlich höher.

Was bleibt zu tun? Warten auf die Bundesregierung. Die hat angekündigt, HVO100 ins Bundes-Immissionsschutzgesetz aufzunehmen. Ein Referentenentwurf liegt aber noch nicht vor.

Blick auf die Kraftstoffpreise. © Peter Jülich