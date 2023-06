Frankfurt: Der Wert des Wassers

Von: Thomas Stillbauer

Prinzip Schwammstadt: Wasserrückhaltebecken auf dem Frankfurter Riedberg. © Rolf Oeser

Die Veranstaltungsreihe Garten Rhein-Main beschäftigt sich bis in den Herbst mit der lebenswichtigen Ressource.

Viele Veranstaltungen zum Jahresthema „Wasser“ hat sich die Reihe Garten Rhein-Main der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main für diesen Sommer und bis in den Herbst vorgenommen. Bei acht Terminen geht es um den Wert der wichtigen Ressource und den Umgang mit ihr.

Zum Auftakt am Mittwoch, 28. Juni, heißt es „Spießig oder voll im Trend – Kleingärtnern gestern und heute“ mit Gert Gröning bei einem Ausflug nach Stockstadt am Main: Thema ist die Entwicklung deutscher Kleingärten und die Rolle der Gründerinnen und Gründer. Im Juli folgt ein Poetry-Slam „Wasser – Worte – Wetterau“ in Friedberg mit anschließender After-Word-Party.

Führungen plant die Reihe im Botanischen Garten Frankfurt, im VHS-Garten Westhausen und im Schlosspark Bad Homburg mit Tipps zu Gartenpflanzen, Stadtgrün und natürlich mit Tricks zum Wassersparen und –speichern. Um das urbane Mikroklima in Zeiten anhaltender Trockenheit und die Folgen für unsere Stadtbäume geht es beim Termin zur Baumpatenschaftsvermittlung in Niederrad. Das Prinzip Schwammstadt, das Wasser speichert, statt es durch die Kanäle aus der Stadt zu jagen, wird im Kätcheslachpark auf dem Riedberg erklärt. Zum Abschluss gibt es im Oktober eine Filmvorführung: „Die große Dürre“ von Regisseur Daniel Harrich im Hessenpark. Der Film thematisiert die Auswirkungen des Klimawandels auch konkret für Rhein-Main.

Partner der Reihe sind das Grünflächenamt Frankfurt, das Heldentheater Friedberg, die Volkshochschule Frankfurt, die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, der Umwelt- und Lehrgarten OGV Stockstadt, die Diakonie Wetterau, der Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main und der Botanische Garten Frankfurt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Das genaue Veranstaltungsprogramm und die jeweiligen Anmelde-Mailadressen gibt es unter www.krfrm.de zum Herunterladen. ill