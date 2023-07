Frankfurt: Der weite Weg zum Mehrweg

Abfallvermeidung

Es geht voran mit der Mehrweggastronomie in Frankfurt, das lässt sich nicht bestreiten. Es könnte allerdings ein wenig schneller vorangehen, auch das ist schwer zu widerlegen. „Frankfurt am Main hat 128 441 Einwegverpackungen gespart!“, steht da unter dem Zähler auf der Internetseite mainmehrweg.de, die sozusagen live darüber informiert, wie die Stadt und das Unternehmen Vytal gemeinsam Wegwerfpackungen durch wiederverwendbare Lösungen ersetzen.

Zu wenige Kontrollen

128 441 – ganz schön viel. Eigentlich. Andererseits: Beim bis dahin letzten Mal, dass der Blick auf den Zählerstand fiel, waren es 107 985 eingesparte Einwegverpackungen. Und dieses „bis dahin letzte Mal“ war im Januar. Allzu viel ist ja nicht hinzugekommen seither. Da dürften die Grüne-Soße-Festspiele auf dem Roßmarkt in drei Wochen mehr eingespart haben mit ihren zwei Industriespülmaschinen, die den lieben langen Festivaltag bis Mitternacht alles wegspülten, was die Verpflegungsstände so an Geschirr in Umlauf brachten – ohne Müll.

Dennoch: Frankfurt ist überzeugt von seinem System. Ursprünglich mit dem „Mainbecher“ angetreten, einem Rückgabesystem für den Kaffee für unterwegs, hat sich die Stadt mit ihrer Frankfurter Entsorgungs- und Service-GmbH (FES) dem Kreislaufsystem Vytal angeschlossen.

Seither können Hungrige und Durstige ihr Essen oder ihre Getränke mit Hilfe der Vytal-App in Mehrweggebinden nach Hause holen oder liefern lassen. Seit Jahresbeginn müssen Läden und Gastronomen ihre Speisen und Getränke ohnehin auch in Mehrwegverpackung anbieten.

Das lief im Winter nicht allzu erfolgreich an, was die Nutzung durch die Kundschaft anging – viele wussten nichts davon, auch an manchen Gastronom:innen war die neue Gesetzeslage vorbeigegangen. Häufig hieß es, bisher habe noch niemand sein Essen im Mehrweggebinde mitnehmen wollen – freilich abhängig davon, wie intensiv die Anbieterinnen und Anbieter auf diese Möglichkeit hingewiesen hatten.

Und inzwischen? „Es läuft noch nicht allzu rund“, ist der Eindruck von FES-Sprecher Stefan Röttele, und das liege einerseits an fehlender Kontrollhäufigkeit, andererseits weiterhin daran, dass die Kundschaft wenig vehement darin sei, Mehrweg einzufordern. Allerdings bestehe durchaus Hoffnung, dass es sich einspiele. Immerhin gibt es Betriebe, die schon seit längerer Zeit auf umweltfreundliche Verpackungen setzen, animiert und motiviert unter anderem durch die gemeinnützige Frankfurter „Lust auf besser leben“-GmbH. Sie hatte das Mehrwegpfandsystem „Cup2gether“ zunächst auf Stadtteilebene eingeführt, aus dem dann der Mainbecher hervorging.

Tausende Mainbecher

Davon gibt es übrigens noch eine Menge. „Wir haben einen Pool an Mainbechern“, sagt FES-Sprecher Röttele, einige Tausend. Man denke daran, sie als Leihbecher für Veranstaltungen anzubieten, ebenso die passenden Rückgabeautomaten.

Es gebe immer wieder interessierte Nachfragen von Veranstalterinnen und Veranstaltern, sagt er, und hoffentlich in absehbarer Zeit auch ein Konzept, mit dem der Rahmen für Mehrwegnutzung bei größeren Feiern und anderen Ereignissen abgesteckt werde.

Noch mal schnell auf den Zählerstand geschaut (am Freitagnachmittag): 128 443. Na also. Er bewegt sich doch.