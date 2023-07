Frankfurt: Der tägliche Kampf mit dem Lehrermangel

Von: Anja Laud

Teilen

Juliane Schlaud-Wolf in ihrem neuen Büro im Haus am Dom. © Monika Müller

Juliane Schlaud-Wolf, die neue Leiterin des katholischen Religionspädagogischen Amts in Frankfurt, hat keine einfache Aufgabe übernommen.

Verkehrslärm dringt durch das offene Fenster in das Büro von Juliane Schlaud-Wolf im dritten Stock im Haus am Dom, mitten in der Innenstadt, mitten im Leben. Der Ort passt zu ihrer Einstellung. „Religionsunterricht ist nicht dazu da, die Kirche zu retten, sondern dafür, um einen Beitrag zur Entwicklung von Personen und der demokratischen Gesellschaft zu leisten“, sagt die neue Leiterin des Religionspädagogischen Amts in Frankfurt. Das hat die Fachaufsicht für rund 360 Religionslehrer:innen, die in der Stadt an 180 Schulen etwa 15 000 Schüler:innen in katholischer Religion unterrichten.

Juliane Schlaud-Wolf leitete, bevor sie ihr neues Amt im Juni antrat, vier Jahre lang das Ressort Kirchentwicklung im Bistum Limburg und davor mehr als zwölf Jahre lang das Amt für katholische Religionspädagogik im Taunus. Sie hat keine leichte Aufgabe von ihrem Vorgänger Horst Quirmbach übernommen. Es fehlt generell an Lehrer:innen, doch das Schulfach Religion, ein Pflichtfach an hessischen Schulen, hat wegen der Imageprobleme der großen Kirchen insbesondere mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. „Jeden Tag rufen Schulleitungen bei mir an, setzen Hilferufe ab, weil sie zu wenig Religionslehrerinnen und -lehrer haben“, sagt die Theologin. Um die Probleme zu lösen, steht sie auch in engem Austausch mit ihrem evangelischen Amtskollegen.

Juliane Schlaud-Wolf, die nach ihrem Theologiestudium in Sankt Georgen und Tübingen selbst zehn Jahre lang als Lehrerin und Seelsorgerin vor allem an Berufsschulen arbeitete, hat auch Gutes zu berichten. Viele Religionslehrer:innen hätten sich für dieses Fach entschieden, weil sie der Religionsunterricht in ihrer Schulzeit begeistert habe, verweist die Amtsleiterin auf entsprechende Studien, und sie wollten diese Freude an ihre Schüler:innen weitergeben. „Ich erlebe bei Lehrerinnen und -lehrern eine hohe Energie“, sagt sie.

Auch wenn es Schulen in Frankfurt gibt, an denen der Anteil der Schüler:innen christlichen Glaubens weniger als zehn Prozent der Schülerschaft ausmacht und Konfessionslosigkeit das neue Normal sei, legten Eltern durchaus Wert darauf, dass ihre Kinder den Religionsunterricht besuchten. „Er ist wichtig, nicht nur für die persönliche Entwicklung, auch um Kinder und Jugendliche zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen“, sagt die Mutter zweier Töchter.

Die jungen Menschen erlebten angesichts von Corona-Pandemie, Klimawandel und Ukrainekrieg, wie zerbrechlich und unverfügbar das Leben sei. Aufgabe des Religionsunterrichts sei es, ihnen die Möglichkeit zu geben, über ihre Ängste und Unsicherheiten zu sprechen und ihnen eine Atempause im Schulalltag zu geben. Und er müsse sie dazu einladen, sich mit Zukunftsfragen, etwa den Umgang mit Künstlicher Intelligenz, auseinanderzusetzen und dem Anderen dabei zuzuhören.

Gerade das Zuhören sei, so Juliane Schlaud-Wolf, eine für die Gestaltung des persönlichen Lebens und auch die Erhaltung der Demokratie wichtige Kompetenz, die der Religionsunterricht vermitteln könne. Die Bibel und damit der christliche Glaube fuße auf Geschichten, die gehört werden wollten. Andere Erzählungen sollten dabei aber nicht überhört werden, der Religionsunterricht müsse einen einladenden Charakter auch für die Perspektiven anderer Religionen haben.

Das Religionspädagogische Amt unterstützt das Staatliche Schulamt nicht nur dabei, den Religionsunterricht an den Schulen sicherzustellen, es ist auch für die Aus- und Fortbildung von Religionslehrer:innen zuständig und arbeitet interreligiös. „Auch evangelische und muslimische Lehrkräfte kommen hierher, um für ihre Vorbereitungen unsere Bibliothek zu nutzen“, erzählt Juliane Schlaud-Wolf.

Der Kirche rät sie, auf der Suche nach einer Neuausrichtung den Religionslehrer:innen zuzuhören. Sie würden tagtäglich mit dem konfrontiert, was junge Menschen präge und beschäftige. „Die Kirche kann von ihnen lernen.“