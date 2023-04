Frankfurt: Der Struwwelpeter, neu vertont

Von: Andreas Hartmann

Um den Struwwelpeter, Paulinchen und ihre weinenden Katzen Minz und Maunz, den Hanns Guck-in-die-Luft und die lachenden Fische oder den fliegenden Robert ist in den vergangenen 179 Jahren schon viel Lärm gemacht worden, seit das berühmte und wohl auch erste Bilderbuch überhaupt unter einem Frankfurter Christbaum lag. Das kann man ganz wörtlich nehmen, denn das Werk Heinrich Hoffmanns hat seither nicht nur viele Generationen begeistert und empört, sondern auch Komponistinnen und Liedermacher, Rockmusiker und sonstige musikalisch Tätige inspiriert – sicherlich zu manch Lärm, passend zum wilden Struwwelpeter, aber auch zu wohlklingenden Tönen.

Die mutmaßlich jüngste Komposition stammt von dem 31 Jahre alten Weltklasse-Pianisten und Komponisten Kit Armstrong, gebürtiger US-Amerikaner mit chinesischen Wurzeln und aktueller „Artist in Residence“ der Frankfurter Museums-Gesellschaft.

Für Armstrong ist es dabei nicht einmal das erste Mal, dass er sich mit dem anarchischen Kinderbuch des Frankfurter Arztes Heinrich Hoffmann beschäftigt. Schon als Teenager hat er ein Bratschenkonzert über den „Struwwelpeter“ geschrieben.

„Ich habe sofort eine Sympathie für die Figuren gespürt, als mir eine Bekannte damals das Buch von Dr. Hoffmann vorlegte mit dem Hintergedanken, dass ich was dazu komponiere. Da war ich 13 oder 14 Jahre alt“, berichtet er in geschliffenem Deutsch. Er schätzt das Buch, wie er im Video-Gespräch mit der FR aus Tokio berichtet, auch wenn manche seiner Bekannten ob der verrückten Geschichten die Stirn runzeln. „Kindern eine scheinbar heile Welt vorzugaukeln, ist für mich etwas entsetzliches. Ich hatte immer eine Sympathie für die Ansicht, dass Kinder mit allen Seiten der Welt konfrontiert werden sollten“, sagt Armstrong. Der Struwwelpeter sei ja auch ein Zeitdokument, und er sei froh, 2023 zu leben.

Das Interesse des aktuellen Hauskünstler der Museums-Gesellschaft am Struwwelpeter passt natürlich perfekt zu Frankfurt, wo der Musiker als Pianist und Organist in diesem Jahr regelmäßig zu hören ist. So entstand auch das neue Auftragswerk zusammen mit zwei sechsten und neunten Schulklassen des Lessing-Gymnasiums und ihren Deutschlehrerinnen, die das gereimte Werk mit neuen Texten fortsetzten. „Es sollte ein Pendant entstehen zu Dr. Hoffmanns Gedichten“, sagt der Musiker, der auch schon Werke von Ulla Hahn als Lieder vertont hat. „Wir bekamen eine schöne Auswahl an reizvollen Geschichten mit aktuellem Bezug.“

Armstrong suchte vier der neuen Struwwelpetriaden aus, sie sind am Sonntag, 21. Mai, 16 Uhr, erstmals bei einem Familienkonzert in der Alten Oper zu hören. Wie wild, verrückt und anarchisch sie sind, davon kann man sich bei der Uraufführung überzeugen. Und auch Armstrongs erstes Jugendwerk über den Struwwelpeter, das Konzert für Bratsche und Piano, ist an diesem Tag wieder zu hören.

Kit Armstrong steht mit seinen Kompositionen zu Heinrich Hoffmanns Buch in einer langen Tradition – wer wüsste das besser als Beate Zekorn-von Bebenburg, Leiterin des Struwwelpeter-Museums am Hühnermarkt in der neuen Altstadt. Auf ihrem Schreibtisch liegt ganz aktuell eine neue CD einer Folkband aus Stendal, die ihre Vertonung an das Struwwelpeter-Museum geschickt hat, und bei der Museumsnacht am 13. Mai tritt der Liedermacher Peter Grün mit einem struwweligen Arrangement hier auf, das mit Mitteln aus dem „Neustart Kultur“ während des Corona-Lockdowns gefördert wurde. Es sind nur zwei ganz frische Beispiele für eine schier endlose Folge musikalischer Schelmereien, die auch im Museum gezeigt werden. Hier wird alles zum Thema gesammelt, nicht nur Bilder, Bücher und Filme, sondern auch Noten und Schallplatten. Und natürlich kann man in der Ausstellung etliches anhören. Ein Blick in den angeschlossenen Museumsladen lohnt sich ebenfalls, dort gibt es einige originelle Beispiele für Struwwelpeter-Musik.

Besonders gerne mag Zekorn-von Bebenburg eine Vertonung des ungarischen Jazzers Attila Zoller – und natürlich das viel gespielte Musical „Shock Headed Peter“ der britischen Band „The Tiger Lillies“. Aber die Auswahl ist natürlich gewaltig. Rio Reiser hat den „Bitterbösen Friederich“ als Platte aufgenommen, die Band Rammstein den Song „Hilf mir“ oder der zeitgenössische Komponist György Ligeti den „Flying Robert“. Es gibt eine französische Oper über den Struwwelpeter, Kantaten von Cesar Bresgen, Hiphop, Ballettmusik und sogar einen Schlager aus dem Jahr 1994. „Die Bandbreite ist sehr groß“, sagt Zekorn-von Bebenburg.

Die Rechte an dem Bilderbuch sind bereits 1925 erloschen, 30 Jahre nach dem Tod des weltoffenen Autors, der Arzt und einer der ersten Jugendpsychiater war. Seither dürfen Heinrich Hoffmanns Werke, der noch mehrere weitere, allerdings deutlich weniger populäre Kinderbücher schrieb, ganz offiziell künstlerisch bearbeitet werden. Kit Armstrongs neue Komposition war mit Sicherheit noch nicht die letzte. Kinder seien auch heute noch sehr fasziniert von dem Bilderbuch und seinen vielen Figuren und Ideen, wie die Museumsleiterin berichtet. Da gibt es auch in Zukunft noch viel Stoff für Vertonungen und Fortsetzungen.

