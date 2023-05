Frankfurt: Der Lärm der Stadt verstummt

Von: Michael Theil

Teilen

Erbaut wurde die Postsiedlung in den 1950er Jahren. Damals lebten dort fast ausschließlich Beschäftigte der Deutschen Post. © christoph boeckheler*

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Postsiedlung schätzen die ruhige Lage und den nahen Biegwald. Steigende Mieten und wachsende Anonymität bereiten ihnen Sorgen.

Wer von der stark befahrenen Ludwig-Landmann-Straße in den Biegweg, nun ja, abbiegt, bekommt unweigerlich das Gefühl, in einer anderen Welt gelandet zu sein. Je weiter der Weg in die Postsiedlung hineinführt, desto ruhiger wird es. Bis der Lärm der Straßen und des benachbarten Gewerbegebiets mit Waschanlagen, Markthallen und Kfz-Betrieben komplett verstummt.

Und es wird mit jedem Meter grüner. Zwischen wild wucherden Wiesen, Sträuchern und Bäumen reihen sich alte Wohnhäuser in einheitlich hellen Farben mit schönen Fensterläden aneinander. Kaum jemand ist an diesem Vormittag in der Siedlung unterwegs, die in den 50er Jahren entstanden ist. Heute stehen viele der Gebäude unter Denkmalschutz. Um ein paar Häuser stehen Baugerüste und Container, vor den Türen stapeln sich Ziegelsteine und anderes Baumaterial. Einige der Gebäude werden aktuell saniert.

Vor einem der Häuser unterhält sich ein älteres Ehepaar. Die Postsiedlung sei ein „kleines Dörfchen in der Stadt – eine richtige Perle“, sagt der Rentner und kommt ins Erzählen. Namentlich genannt werden möchte das Paar allerdings nicht. Seit mehr als 30 Jahren lebt es in der Siedlung. „Damals haben hier nur Leute von der Post gewohnt“, erinnert sich der Mann. Die Häuser waren im Besitz der Bundespost, die Wohnungen wurden günstig an Mitarbeiter:innen vermietet. Das Wohnen in der Siedlung sei noch sozial gefördert worden.

Das Ehepaar macht sich gerade auf den Weg zu einem kleinen Spaziergang durch den direkt angrenzenden Biegwald. Früher erstreckte der sich bis über weite Teile des Niddatals, heute sind noch etwa 18 Hektar übrig. Der Wald ist ein ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet und beliebtes Ausflugsziel.

„Hier kennt jeder jeden“, sagt die Frau. Und tatsächlich: Am Waldeingang treffen die beiden ihre Bekannte Petra Juliano, die mit ihren beiden Hunden spazierengeht. Die Vierbeiner werden sofort mit Streicheleinheiten begrüßt. Auch Juliano wohnt in der Postsiedlung. „Ich würde hier nicht mehr wegwollen“, sagt sie. Gerade mit ihren Hunden sei die Lage direkt am Biegwald perfekt, sagt Juliano. „Grüner als hier geht es nicht.“

Allzu viel schwärmen wolle sie allerdings nicht, „sonst werden noch die Mieten erhöht“. In ihrem Scherz klingt auch ein Funken Ernst mit. Mit der Privatisierung der Post sei der soziale Aspekt des Wohnens in der Postsiedlung verlorengegangen, beklagt der Rentner. Der Immobilienkonzern Vonovia, seinerzeit noch Deutsche Annington, habe die Siedlung gekauft und die Mietpreise an den Mietspiegel angepasst. Das Problem der steigenden Mieten betreffe aber nicht nur ihr Siedlung, sagt er. Die Stadt müsse sich generell um mehr sozial geförderten Wohnungsbau kümmern. Nur davon zu reden, reiche nicht.

Auch fehlende Parkplätze seien ein Problem, erzählt Juliano. Als die Siedlung gebaut wurde, habe es einfach noch nicht so viele Autos gegeben. Viele Besitzer parkten ihre Wagen deshalb auch am Rand des durch den Wald verlaufenden Rebstöcker Wegs. Nachts sei es dort sehr dunkel, und es komme immer wieder zu Vandalismus. Auch in ihr Auto sei bereits eingebrochen worden, berichtet sie.

Die Bekannten verabschieden sich, mit dem Ehepaar geht es über einen schmalen Weg in den Wald. Trotz strahlenden Sonnenscheins ist dort nicht viel los, nur vereinzelt kommen Radfahrer vorbei. Zwischen Vogelgezwitscher werden die Rufe von Kindern und Jugendlichen lauter, die auf dem angrenzenden Sportplatz der TGS Vorwärts Fußball spielen.

Plötzlich unterbricht der Rentner die Unterhaltung. „Vorsicht, der hier ist selten“, sagt er. Auf dem Waldweg, direkt vor seinen Füßen, krabbelt ein etwa sechs Zentimeter großer schwarzer Käfer mit ebenso langen Fühlern. Es handelt sich um einen Heldbock, vom Aussterben bedroht, auf der Roten Liste gefährdeter Arten vertreten. Das viele abestorbene Holz im Biegwald bietet ihm idealen Lebensraum.

Weiter hinten im Wald erreichen wir eine große Wiese. Vor 30 bis 40 Jahren habe dort die Rödelheimer Kerb stattgefunden, erinnert sich das Paar.

Die Gemeinschaft in der Postsiedlung sei sehr familiär, aber das ändere sich mehr und mehr. „Oft fehlt es an der Rücksicht“, monieren die beiden unisono. Durch Zuzug werde es in ihrem „kleinen Dorf“ immer anonymer, sagen sie zum Abschied.

Wolfgang Rurainski liegt der Zusammenhalt ebenfalls am Herzen. Der Rentner kommt gerade aus seiner Wohnung und ist auf dem Weg zu seiner Garage eine Straße weiter. Auch Rurainski lebt seit etwa 30 Jahren mit seiner Frau, einer ehemaligen Mitarbeiterin der Post, in der Siedlung.

Ihn stört die zunehmende Anonymität. „Die Menschen grüßen sich nicht mehr“, sagt der 75-Jährige und wirkt verbittert. Außerdem sieht er den Verlauf der aktuellen Sanierungsarbeiten kritisch. „Die Vonovia gibt sich Mühe“, sagt er, trotzdem seien viele in der Siedlung mit den Arbeiten unzufrieden. Vor nicht allzu langer Zeit sei ein Geländer an seinem Haus lackiert worden. „Jetzt rostet es wieder.“ Auch die Qualität der neuen Fenster und Türen lasse zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz fühlen er und seine Frau sich in der Postsiedlung wohl. Vor allem beim Waldspaziergang.

Rizwana Ahmed lebt mit ihren Kindern in England, ihr Sohn studiert dort Medizin, ihre Tochter „Business“. Alle paar Wochen komme sie aber für längere Zeit hierher, um ihren Mann zu besuchen, der in der Postsiedlung lebe. Das Hin und Her sei zwar stressig, aber so habe sie immer das Beste von beiden Ländern. In der Postsiedlung sei das vor allem die Ruhe.

Auf dem Rückweg entlang des Biegwegs Richtung Ludwig-Landmann-Straße kehrt der Lärm der Stadt Schritt für Schritt zurück.

Nicht nur für die Bewohner:innen der Postsiedlung bietet der Biegwald Platz zur Erholung. Auch der vom Aussterben bedrohte Heldbock-Käfer ist dort zu Hause. © christoph boeckheler*