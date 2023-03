Frankfurt: Der Kettenhofweg wird zur Fahrradstraße

Von: Florian Leclerc

Ein Teil des Kettenhofwegs ist schon eine Fahrradstraße. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Die Stadt Frankfurt markiert in den Osterferien auf dem Kettenhofweg den Abschnitt zwischen Mendelssohnstraße und Senckenberganlage. Ein weiteres Projekt folgt.

Der Kettenhofweg wird in den Osterferien komplett zur Fahrradstraße. Das Amt für Straßenbau und Erschließung gestaltet den zweiten Abschnitt zwischen Mendelssohnstraße und Senckenberganlage um. Im Herbst wurde bereits der erste Abschnitt zwischen Bockenheimer Landstraße und Mendelssohnstraße markiert.

Die Arbeiten starten am Montag, 3. April, und sollen knapp zwei Wochen dauern. Der Kettenhofweg wird in dieser Zeit zwischen Mendelssohnstraße und Robert-Mayer-Straße für Autos gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren.

University of Applied Science begleitet das Projekt

Wie bereits im ersten Abschnitt richtet die Stadt eine Fahrradstraße ein. Dazu zählen Markierungen, Piktogramme und Schilder. Fahrradbügel werden aufgestellt, Kreuzungsbereiche angepasst, Sicherheitstrennstreifen markiert. Künftig darf nicht mehr auf dem Gehweg geparkt werden. Wie im ersten Abschnitt ordnet die Stadt die Parkflächen neu, Parkplätze fallen weg. Analog zum ersten Abschnitt richtet die Stadt bewirtschaftetes Bewohnerparken ein.

Die Akzeptanz in der Bevölkerung erfragt die Frankfurt University of Applied Sciences per Onlinebefragungen und Interviews. „Erfahrungsgemäß benötigen alle Verkehrsteilnehmenden erst mal Zeit, um sich an die Veränderungen im Straßenraum zu gewöhnen. Ob wir die gewünschten Effekte erzielen – Erhöhung der Verkehrssicherheit, Entschleunigung, Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr – lassen wir wissenschaftlich begleiten und auswerten“, sagte Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne).

Im Anschluss will die Stadt die Robert-Mayer-Straße fahrradfreundlich umgestalten. Die Arbeiten sollen bis Juni abgeschlossen sein. Grundlage ist der Beschluss der Stadtverordneten zur Fahrradstadt Frankfurt.