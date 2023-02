Frankfurt: Demo auch für Fledermäuse

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Die Bechsteinfledermaus hat Freunde im Riederwald. © privat

Die BI Riederwald unterstützt den Protest des Kleingartenvereins. Es geht um die Natur – und um Verkehrsfragen.

Die Bürgerinitiative Riederwald unterstützt den Protest des Kleingartenvereins an diesem Samstag, 25. Februar. Ein Demonstrationszug soll um 11.30 Uhr von der Schäfflestraße über die Straße Am Erlenbruch zur Kleingartenanlage „Am Graben“ führen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Der Protest richtet sich gegen den geplanten Neubau der Europäischen Schule in dem Gebiet.

In einem offenen Brief an Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) betont die BI Riederwald, der Schulbau würde stark in die Jagdgebiete der Bechsteinfledermaus in den Kleingärten an der Eissporthalle eingreifen. Aus Rücksicht auf die Bedürfnisse dieser Tiere sei schließlich auch der Bau des Riederwaldtunnels, gegen den die BI ebenfalls kämpft, jahrelang verschoben worden.

„Dieses Jagdgebiet muss unbedingt für die Tiere erhalten bleiben, gerade auch vor dem Hintergrund des wortwörtlichen Kahlschlags im Fechenheimer Wald“, fordert die Initiative. Das hätten wissenschaftliche Untersuchungen der Flugbewegungen der Fledermäuse beim Beutefang gezeigt. Auch vor dem Hintergrund des Autobahnausbaus A66/A661 müsse „jeder Quadratmeter Natur in diesem Bereich verteidigt werden“.

Die BI Riederwald kritisiert, „dass unser Naherholungsgebiet Fechenheimer Wald teilweise gerodet wurde – trotz Brutbäumen der extrem seltenen Bechsteinfledermäuse und dem Heldbockkäfer – für das sechsspurige Asphaltband der A66, die laut offizieller Verkehrsprognose von 2017 massiven Mehrverkehr für Frankfurt in 2030 bringt, ist absoluter Frevel, ist nicht mehr nachvollziebar im Jahr 2023!“ Dabei wüssten alle, „dass es höchste Zeit für Klimaschutz und Artenerhaltung ist, dass die Verkehrswende erforderlich ist“.

Abgesehen davon, erwartet die BI Riederwald im Falle des Schulneubaus noch viel mehr Kraftfahrzeugverkehr auf dem Ratsweg. „Der Verkehr würde – wenn nicht schon ohne Schule (unsere Erwartung) – spätestens mit der Schule in der Rushhour zusammenbrechen.“

Demonstration an diesem Samstag, 25. Februar, 11.30 Uhr, Beginn an der Ecke Schäfflestraße/ Am Erlenbruch