Frankfurt: Dauerlösung für Hausprojekt gesucht

Von: Christoph Manus

Baudezernentin Sylvia Weber hat dem Hausprojekt eine Zwischenlösung ermöglicht. Sie sucht aber auch nach einer dauerhaften Möglichkeit für die Menschen. © Renate Hoyer

Die Menschen aus dem Hausprojekt Günderrodestraße 5 dürfen nach Höchst umziehen. Die dortigen Gebäude sind aber auch nicht dauerhaft nutzbar. Der nächste Umzug zeichnet sich ab.

Frankfurt - Die etwa 40 zuvor wohnungs- oder obdachlosen Menschen, die nun, wie berichtet, aus dem Anfang Dezember besetzten Wohnhaus an der Günderrodestraße im Frankfurter Gallus in eine Liegenschaft im Stadtteil Höchst umziehen können, werden auch dort nicht lange bleiben dürfen. Die städtischen Gebäude, die das von drei Initiativen betreute Hausprojekt nutzen darf, stehen, wie Baudezernentin Sylvia Weber (SPD), am späten Freitagnachmittag im Gespräch mit der FR berichtete, auf einem früheren Betriebshofgelände an der Palleskestraße. Es handele sich um ein früheres Wohn- und ein Bürogebäude. Auf dem Areal soll laut Weber die Walter-Kolb-Schule übergangsweise unterkommen. Deshalb könnten die Bewohner:innen und Initiativen die Räume höchstens ein Jahr lang nutzen.

Frankfurter Hausprojekt könnte vom Gallus nach Höchst und dann ins Ostend ziehen

Die Stadt will, wie Weber sagte, rechtzeitig eine leerstehende städtische Liegenschaft im Ostend herrichten, in die das Hausprojekt im Anschluss ziehen könnte. Auch bei diesem Objekt gehe es um eine Zwischennutzung. Gleichzeitig suche man auch nach einer dauerhaften Lösung für die Menschen, beteuerte Weber.

Die Baudezernentin zeigte sich sehr froh, dass es gelungen sei, noch rechtzeitig eine Zwischenlösung für das Hausprojekt zu finden. Der Zeitdruck sei enorm gewesen. Denn der Abriss des Hauses Günderrodestraße 5, das einer Grundschule weicht, stehe unmittelbar zuvor. Die Übergangslösung biete aber genug Platz, um auch als soziokulturelles Zentrum zu dienen. (Christoph Manus)