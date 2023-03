Frankfurt: Das Umfeld mitgestaltet

Von: George Grodensky

Philosoph Otfried Höffe spricht auf der Tagung zu 40 Jahre Universität des 3. Lebensalters. C. Boeckheler © C. Boeckheler

Die Universität des 3. Lebensalters der Goethe-Uni feiert ihren 40. Jahrestag mit einer Tagung. Die Einrichtung stellt Dialog zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft her.

Dieter Oerter hat ein Leben lang gelernt, sagt er. Erst in der Entwicklungszusammenarbeit in Pakistan. Später als Sozialarbeiter. Stets sei die Herausforderung gewesen, Menschen in ihrer Not zu verstehen und mit ihnen gemeinsam ihre Situation zu verbessern. „Das macht es notwendig, sich als Lernenden zu begreifen.“ Kein Wunder also, dass er auch an der Frankfurter Universität des dritten Lebensalters (U3L) eingeschrieben ist.

Die U3L ist eine Bildungsinstitution an der Goethe-Uni. Angesprochen sind ältere Erwachsene, die sich in Seminaren, Vorlesungen, Arbeitsgruppen innerhalb eines akademischen Rahmens mit Fragen der Wissenschaft und Bildung auseinandersetzen und an der eigenen Weiterbildung arbeiten wollen. Am Dienstag und Mittwoch hat die Institution ihren 40. Geburtstag mit einer großen Tagung gefeiert.

Hörsaal V - also römisch, nicht arabisch 5 - des Hörsaalzentrums an der Gräfstraße, Campus Bockenheim, ist gut gefüllt. Zwei Kameras übertragen die Veranstaltung ins Internet. 70 Haushalte schauen gerade zu, informiert Moderatorin Sabine Bertram. Die Veranstaltung gedenkt auch Professor Günther Böhme (2016 verstorben), der die U3L von 1984 bis 2012 geleitet hat.

Zurück zu Dieter Oerter, der nun seit 15 Jahren an der U3L studiert. Erst nebenher, inzwischen Vollzeit, der 67-Jährige arbeite ja nicht mehr. Dafür ist er U3L-Mitglied. Das klingt nach Verein. Nicht nach akademischer Bildungseinrichtung. Aber tatsächlich können die Studierenden zur Förderung und Bestandssicherung des Angebots dem Verein U3L beitreten, auch, um Mitspracherecht zu erlangen. So wird die Alma Mater zu einem echten Zuhause. Was die Statistik unterfüttert.

Nach dem Beruf studieren Im Wintersemester 1982/83 erschien das erste Vorlesungsverzeichnis der „Universität des dritten Lebensalters“ an der Goethe-Uni. Initiiert hatte das die Psychologin und Gerontologin Anitra Karsten. Das Programm für die Lebensphase nach dem Beruf wollte die Hochschule für ältere Erwachsene öffnen. Eine „theorie- und forschungsgeleitete“ Entwicklungsphase stärkte den Dialog zwischen Lebenserfahrung und wissenschaftlichen Ansichten. Inzwischen hat die U3L sich zu einer der größten Einrichtungen der Wissenschaftlichen Weiterbildung für Ältere in Deutschland entwickelt. sky Universität des 3. Lebensalters , Bockenheimer Landstraße 133, Ö-Zeiten Geschäftsstelle Di.-Do. 9.30 – 12.30 Uhr, telefonisch erreichbar von Mo.-Do. 9.30-12.30 Uhr und 13.30-16 Uhr unter 069 / 798-28861 www.u3l.uni-frankfurt.de

„Die Teilnehmer bleiben dem Programm lange treu“, interpretiert Soziologin Annika Felix von der Uni Magdeburg aus einem Kurvendiagramm heraus. Eine statistische Randnotiz entfacht eine Diskussion. So scheint Hochschulbildung fürs Post-Berufsleben eine Angelegenheit der Universitäten zu sein. Von den deutschen Hochschulen für angewandte Wissenschaften unterhielten nur rund zehn Prozent Angebote dieser Art. Als sich später dann die Besucherinnen und Besucher der Tagung zu Wort melden, gibt es sehr viel Lob für die U3L. Aber auch den Vorschlag, doch eine Kooperation mit der örtlichen University of Applied Sciences einzugehen.

Eine ganze Reihe von Mitgliedern wünscht sich offenbar ein bisschen mehr Technik im Programm. Ein älterer Herr schlägt gar vor, sich als Aktivist für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen zu wollen. Den Menschen im Beruf fehle da die Zeit. Was auch fehle, sagt ein anderer: Frankreich. Dazu wünsche er sich mehr.

Dieter Oerter ist an sich zufrieden. Besonders Philosophie und Kunstgeschichte haben es ihm angetan. „Die Philosophie hilft gegen den Eindruck, man sei der Welt hilflos ausgeliefert“, sagt Oerter. Vielmehr hänge doch die Gestaltung der Umgebung vom Geist der Menschen ab. So ähnlich formuliert es auch Monika Knopf, stellvertretende Vorsitzende der U3L: „Wenn Ihnen ein Thema fehlt, bringen Sie es gerne ein.“