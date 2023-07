Frankfurt: Das Stadthaus in der Neuen Altstadt mit Leben füllen

Von: Florian Leclerc

Das „Stadthaus am Markt“ mit dem goldenen Dach im Jahr seiner Eröffnung (2016). © christoph boeckheler*

Im Stadthaus in Frankfurt ist die Miete sehr hoch. Daher wird das Gebäude nicht oft für Veranstaltungen gebucht. Die Römer-Koalition will das nun ändern.

Das Stadthaus inmitten der Neuen Altstadt steht an den meisten Tagen des Jahres leer. Die Römer-Koalition will nun die hohe Miete subventionieren, damit sich mehr Vereine und gemeinnützige Organisationen das Stadthaus leisten können.

Als 25 Millionen Euro teures Vorzeigeprojekt im Herzen der Altstadt wurde das „Stadthaus am Markt“ nach Plänen von Meurer Architekten 2016 eröffnet. Danach stand das Gebäude ein halbes Jahr leer.

Der damalige Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker (CDU) wollte ein ökumenisches Kirchenmuseum einrichten, was zusätzliche Umbaukosten verursacht hätte. Damit konnte er sich nicht durchsetzen.

Miete kostet 3500 Euro am Tag

Im Stadthaus übernahm die Lectron GmbH, eine Tochter des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten, den Betrieb 2017. Unter dem Stadthaus wurde 2018 der Archäologische Garten zur Ausstellung „Kaiserpfalz Franconofurd“ hergerichtet.

Im Stadthaus herrscht mitunter eine sakrale Atmosphäre. © christoph boeckheler*

Eine Tagesmiete im Stadthaus kostet 3500 Euro; Vereine zahlen 1500 Euro pro Tag - das ist den meisten aber zu viel. 2018 gab es lediglich 18 Buchungen. 2021 war das Gebäude mit 13 Veranstaltungen an 14 Tagen belegt, was natürlich auch der Pandemie geschuldet war. 2022 gab es 36 Buchungen mit 48 Belegungstagen, wie der Magistrat auf Anfrage der Linken im Römer mitteilte.

Gebäude konkurriert mit Haus am Dom und Evangelischer Akademie

Das Gebäude hat einen großen Saal im ersten Stock für 150 Personen. Nimmt man das Foyer hinzu, gibt es Platz für 200 Menschen. Ein weiterer Raum im zweiten Stock ist für 50 Personen ausgelegt. Vom Raumangebot und von der Lage her konkurriert das Stadthaus mit der Evangelischen Akademie und dem Haus am Dom.

Um mehr Menschen in das Stadthaus zu locken, will die Römer-Koalition das Stadthaus subventionieren. Die Koalition stellt dafür 200 000 Euro im Haushalt bereit. Durch Zuschüsse soll die Miete für Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen auf 1000 Euro am Tag sinken. Eine Anmietung ab 18 Uhr soll 500 Euro kosten.

„Es muss das Ziel sein, das Stadthaus stärker bei den Bürgerinnen und Bürgern zu verankern und auf Dauer mehr Veranstaltungen durchzuführen“, so die Koalition.

Die Linke im Römer hat eine andere Idee: Das Stadthaus soll zum neuen Haus der Demokratie werden.