Frankfurt: Das Oberlandesgericht hat wieder einen Präsidenten

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Frankfurt, 17.07.2023 © Michael Schick

Rund 400 Gäste verfolgen die Staffelübergabe von Minister Poseck zum neuen Chef Alexander Seitz. Ministerpräsident Rhein verspricht weitere Stellen für die Justiz

Mit großem Bahnhof hat das Oberlandesgericht am Montag den Staffelstab an der Amtsspitze vollzogen. Rund 400 Gäste aus Justiz und Politik verabschiedeten im Festsaal des Casinos der Goethe-Universität den alten Präsidenten Roman Poseck und hießen den neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts (OLG), Alexander Seitz, willkommen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach in seiner Festrede von einer „Win-win-Situation für die hessische Justiz, aber auch insbesondere für das OLG“. Poseck, mittlerweile Justizminister, und Seitz, zuletzt Präsident des Hessischen Landessozialgerichts, seien beide „Spitzenjuristen mit Prädikatsexamen“, dazu vertrauenswürdig, glaubwürdig und integer, so der Ministerpräsident.

Seitz ist gebürtiger Frankfurter und begann seine juristische Laufbahn zunächst als Rechtsanwalt in Koblenz, bevor er im Oktober 1999 in die hessische Justiz wechselte und als Richter am Amtsgericht Eltville und dann am Landgericht Wiesbaden arbeitete. Von 2001 bis 2012 war Seitz im hessischen Justizministerium und dann sechs Jahre in der Staatskanzlei als Ministerialdirigent für die Abteilungen Zentrale Angelegenheiten und Recht zuständig. Ab 2018 stand der heute 56-Jährige dem Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt vor.

Von einer Win-win-Situation für das OLG sprach Rhein, weil Seitz’ Vorgänger Poseck sich nun als Justizminister nach wie vor für die Belange der hessischen Gerichte starkmache. So vergaß der Minister nicht zu erwähnen, dass der hessischen Justiz im laufenden Haushalt im nie dagewesenen Umfang neue Stellen verschafft wurden, und versprach, die Justiz auch im kommenden Haushalt 2024 zu bedenken. Ein besonderer Dank Rheins ging an die OLG-Vizepräsidentin Ruth Römer. Denn wie so häufig bei großen Justizbehörden war das OLG nach der Abberufung von Poseck im Mai 2022 über einen längeren Zeitraum offiziell ohne Führung. Bis zur offiziellen Ernennung von Seitz gut ein Jahr später leitete Vizepräsidentin Römer Hessens oberstes Gericht laut Rhein „in hervorragender Art und Weise“.

Die so Gelobte hatte zuvor schon in einer launigen Begrüßung ausgeführt, dass der Neue sich auf sein Amt als Grillmeister beim traditionellen Parkdeckfest des OLG freue, und verraten, dass dessen Vorgänger Poseck in Sachen Grillen „keine Maßstäbe gesetzt“ habe.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ist das drittgrößte Oberlandesgericht in Deutschland. Aktuell sind am Oberlandesgericht 163 Richterinnen und Richter sowie rund 290 weitere Bedienstete tätig.