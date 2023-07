Frankfurt: Das Geheimnis der Anakonda

Von: Thomas Stillbauer

Präparator Udo Becker und Senckenberg-Museumsdirektorin Brigitte Franzen haben die Anakonda beim Fressen gern. © Renate Hoyer

Senckenbergs berühmtes und rätselhaftes Schlange-Schwein-Duo wird restauriert. Im Frühjahr soll es zurück sein – doch was befindet sich im Inneren?

Die Dinos. Klar. Aber wer in Frankfurt großgeworden ist, wer also zwangsläufig als Kind mit aufgerissenen Augen durchs Naturmuseum lief, denkt bei Senckenberg auch immer: Anakonda! Und: Wasserschwein! Das Paar aus Tierpräparaten umgibt seit fast 100 Jahren etwas unheimlich Anziehendes. Und das Schöne ist: Es wird immer rätselhafter. Sagen jedenfalls die Fachleute, die dabei sind, das berühmte Paar zu restaurieren.

1925 von Museumschef Otto zur Strassen für 100 Mark erstanden, war die brasilianische Sechs-Meter-Anakonda mitsamt ihrem bedauernswerten Opfer spätestens seit den 1930er Jahren ein Publikumsmagnet. Langsam sieht man ihnen ihr Alter aber auch an. Zeit für Udo Becker, Zoologischer Präparator bei Senckenberg, sich in seiner Werkstatt um sie zu kümmern. „In dem engen Raum wirkt es klein“, sagt er, als er am Dienstag vor Schlange und Schwein steht. „Aber es ist eine Riesenerfahrung, diesem alten Exponat so nah zu sein – und in diesem Licht.“

Eine Frage des Kopfes

Wie wahr. Fast hat es etwas Obszönes, direkt daneben zu stehen, während die Anakonda ... apropos: Seit fast 100 Jahren zerbricht sich Frankfurt den Kopf darüber, ob das Wasserschwein auch einen hat. Also einen Kopf. Man sieht ihn ja nicht, er steckt in der Schlange. Falls es ihn gibt.

Die Frage erheitert die versammelten Fachleute – außer Becker sind das Museumsdirektorin Brigitte Franzen, der Städel-Gemälde- und Skulpturenrestaurator Stephan Knobloch und die freie Restauratorin Kathrin Sündermann, dazu zählen auch noch Koryphäen vom Offenbacher Ledermuseum. Aber niemand in der „Task Force“ (Franzen) kann die Frage beantworten, denn: „Das Röntgen zeigt es nicht“, sagt Becker. Zu sehen ist zwar das Gerüst der gut 80 Kilo schweren Doppelskulptur: die Stahl-Armierung inmitten des Gips- und Drahtgeflechts, das die Schlangenhaut und das Schweinefell hält. Aber Knochen sind keine drin. Folglich auch nicht zu erkennen, ob da ein Kopf ist. Beziehungsweise war.

Die „Mona Lisa des Senckenberg-Museums“ nennt Direktorin Franzen die Skulptur. Behutsam muss die Task Force damit sein, damit nichts kaputtgeht, damit das Publikum weitere 100 Jahre staunend davorstehen und noch mehr als früher erfahren kann, auch über ethische und historische Aspekte. Momentan stünden die Leute traurig vor der Vitrine, in der nun gerade niemand mehr niemanden frisst, berichtet Kurator Thorolf Müller. „Generationen kennen und lieben dieses Objekt“, sagt er und hat zum Trost „jetzt mal ein vollständiges Wasserschwein in die Vitrine gestellt“.

Fantastischer Begriff: ein vollständiges Wasserschwein. Ebenso fantastisch, dass beim Röntgen rätselhafte Strukturen im Duo auffielen. Was mag es sein? „Es gibt die Vermutung, dass der Senckenbergische Goldschatz drin ist“, sagt Udo Becker und sorgt wieder für Erheiterung. Um das Ganze in einen Computertomographen zu schieben, ist es zu groß. So wird es ein Geheimnis bleiben, was sich alles im Inneren der Anakonda befindet.

Bis zum nächsten Frühjahr will die Task Force das gute Stück zurück in die Dauerausstellung schaffen. Das wird ein schweres Stück Arbeit, denn Becker berichtet von üblen Schäden, die die Zeit den beiden zugefügt hat, aber auch von Tricksereien der Kollegen von einst. Eine fünf- bis sechsstellige Summe wird die Anakonda verschlingen, quasi als Nachtisch zum Wasserschwein. Die Spendenaktion laufe bisher gut an, sagt Müller. Muss sie auch. Die künftige Vitrine soll technisch so ausgestattet sein, dass sie eine günstigere Atmosphäre bietet: für die strapazierte Haut betagter Schlangen über hundert.