Frankfurt: Das erste europäische K-Pop-Festival startet am Wochenende im Waldstadion

Von: Kathrin Rosendorff

Die K-Pop-Band Monsta X wird am Sonntag im Waldstadion auftreten. © Global SBS

Tausende Fans aus der ganzen Welt reisen an diesem Wochenende nach Frankfurt, um ihre südkoreanischen Idole wie Monsta X, (G)I-DLE, Ive, Mamamoo, NCT Dream, Enhypen, AB6IX, Kai (EXO), Oneus und Dreamcatcher live zu erleben. Die Konzerte am Samstag sind ausverkauft, aber es gibt noch ein paar Tickets für Sonntag.

Dieses Wochenende steht Frankfurt im Zeichen des K-Pops: Fans aus der ganzen Welt reisen nach Frankfurt, um am Samstag und Sonntag zehn der bekanntesten Girl- und Boy-Bands aus Südkorea live im Waldstadion zu erleben. Die 44 0000 Tickets für Samstag sind lange schon ausverkauft, für Sonntag gibt es noch die Möglichkeit, Karten zu erwerben.

Das „KPop.Flex“ ist das erste europäische K-Pop-Festival. Auf der Bühne stehen: Monsta X, (G)I-DLE, Ive, Mamamoo, NCT Dream, Enhypen, AB6IX, Kai (EXO), Oneus und Dreamcatcher.

K-Pop steht für Korean Pop. Die musikalische Bandbreite reicht von Rock über Pop bis Rap. Die weltweit erfolgreichste K-Pop-Band ist BTS. Sie sind so erfolgreich, dass sogar in Südkorea gerade diskutiert wird, das Gesetz zum Militärdienst für Popstars zu lockern. In Frankfurt werden die anderen K-Pop-Bands jedenfalls bunte und perfekt durchchoreografierte Bühnenshows abliefern. Vor den Konzerten im Waldstadion gibt es an beiden Tagen ab 10 Uhr morgens das „Korea Festival“, das vom Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt auf dem Stadiongelände veranstaltet wird. Das Festival wird auf SBS, eine der drei großen Rundfunkanstalten Südkoreas, ausgestrahlt.

Das Programm ist vielfältig: So gibt es eine traditionelle koreanische Hanbok-Modenschau, eine Performance der B-Boy-Weltmeister Jinjo Crew bis hin zu koreanischem Street Food und zu Spieleturnieren.

Rest-Tickets und Infos für Sonntag https://kpopflex.com